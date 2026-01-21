Szoboszlai Dominik pimaszságának meglett az eredménye

Mindkét magyar játékosát, Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a kezdőcsapatba nevezte Arne Slot vezetőedző a szerda esti Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésre. És milyen jól tette, ugyanis a középpályás szerezte a vezető találatot, amit két újabb vendég gól követett, így a Vörösök magabiztos győzelmet arattak Franciaországban. A meccs érdekessége még, hogy az Afrikai Nemzetek Kupájáról visszatérő Mohamed Szalah a Slottal történt korábbi nézeteltérés ellenére az első perctől kezdve az utolsóig a pályán volt.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerezte meg a vezetést a Marseille-Liverpool meccsen Fotó: Liverpool FC / Getty Images

Marseille-Liverpool 0-3

A mérkőzés első helyzetét a Liverpool alakította ki az 5. percben, Kerkez beadását viszont ki tudták fejelni a hazai védők. Öt perccel később a Marseille szerezhette volna meg a vezetést, amikor Pavard kicsivel maradt csak le egy középre tett labdáról. A 20. percben megint a vendégek előtt adódott komoly esély, de Mac Allister lapos lövése elsuhant a kapufa mellett. Három perccel később Szoboszlai beadásából Ekitiké ugyan a kapuba továbbította a labdát, és a partjelző nem emelte a zászlaját, de a francia csatár lesen volt, és VAR-vizsgálat után a gólt visszavonták. A másik oldalon Alissonnak a 27. percben kellett először védenie, amikor Gouiri próbálkozott meg egy lövéssel. Tíz perccel az első félidő vége előtt megint Ekitiké szerezhetett volna gólt, de hiába került szembe a kapussal, ezúttal is lesen tartózkodott. A 40. percben Szalah-ról pörgött a kapu felé a labda, hat perccel később viszont Szoboszlai megszerezte a vezetést a Liverpoolnak. A magyar válogatott középpályás szabadrúgásból volt eredményes, pimasz megoldással, laposan rúgta el a labdát a felugró sorfal alatt. A Vörösök így egygólos előnnyel vonulhattak a félidei szünetre.

A magyar válogatott középpályás okosan rúgta el a labdát a felugró sorfal alatt laposan Fotó: Justin Setterfield / Getty Images

A második félidő elején máris egyenlíthetett volna a Marseille, de Greenwood lövését a Liverpool kapusa szögletre tudta tolni. Az 59. percben viszont már a vendégek duplázhatták volna meg az előnyüket, de Szoboszlai kiugratásából Ekitiké a kapufát találta el. Az ellentámadásból aztán a hazaiak kerültek helyzetbe, de Traoré lövése elkerülte Alisson kapuját. A másik oldalon viszont szükség volt a kapusra, amikor a 63. percben Rulli szögletre ütötte Wirtz próbálkozását. Kilenc perccel később sikerült megdupláznia az előnyét a Liverpoolnak, Frimpong tört be a tizenhatoson belülre, középre tett labdája végül egy hazai játékosról csorgott a kapuba. A 84. percben a visszatérő Szalah is betalálhatott volna, de próbálkozása elkerülte a kaput. Ami viszont az egyiptominak nem sikerült, a csereként beálló Gakpónak igen, aki a 93. percben okosan lőtte ki a kapu hosszú sarkát. A Liverpool ezzel magabiztos, 3-0-ás győzelmet aratott a Marseille otthonában.