Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Ágnes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai Dominik pimaszságának meglett az eredménye

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 23:00
Bajnokok LigájaMarseille
Szoboszlai Dominik pimasz megoldást választott, amivel megszerezte a vezetést. A magyar középpályás szabadrúgásgólját még két vendég találat követte, 0-3 lett Marseille-Liverpool BL-mecs.
B.
A szerző cikkei

Mindkét magyar játékosát, Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a kezdőcsapatba nevezte Arne Slot vezetőedző a szerda esti Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésre. És milyen jól tette, ugyanis a középpályás szerezte a vezető találatot, amit két újabb vendég gól követett, így a Vörösök magabiztos győzelmet arattak Franciaországban. A meccs érdekessége még, hogy az Afrikai Nemzetek Kupájáról visszatérő Mohamed Szalah a Slottal történt korábbi nézeteltérés ellenére az első perctől kezdve az utolsóig a pályán volt.

Marseille-Liverpool: Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerezte meg a vezetést a Marseille-Liverpool meccsen Fotó: Liverpool FC / Getty Images

Marseille-Liverpool 0-3

A mérkőzés első helyzetét a Liverpool alakította ki az 5. percben, Kerkez beadását viszont ki tudták fejelni a hazai védők. Öt perccel később a Marseille szerezhette volna meg a vezetést, amikor Pavard kicsivel maradt csak le egy középre tett labdáról. A 20. percben megint a vendégek előtt adódott komoly esély, de Mac Allister lapos lövése elsuhant a kapufa mellett. Három perccel később Szoboszlai beadásából Ekitiké ugyan a kapuba továbbította a labdát, és a partjelző nem emelte a zászlaját, de a francia csatár lesen volt, és VAR-vizsgálat után a gólt visszavonták. A másik oldalon Alissonnak a 27. percben kellett először védenie, amikor Gouiri próbálkozott meg egy lövéssel. Tíz perccel az első félidő vége előtt megint Ekitiké szerezhetett volna gólt, de hiába került szembe a kapussal, ezúttal is lesen tartózkodott. A 40. percben Szalah-ról pörgött a kapu felé a labda, hat perccel később viszont Szoboszlai megszerezte a vezetést a Liverpoolnak. A magyar válogatott középpályás szabadrúgásból volt eredményes, pimasz megoldással, laposan rúgta el a labdát a felugró sorfal alatt. A Vörösök így egygólos előnnyel vonulhattak a félidei szünetre.

Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7
A magyar válogatott középpályás okosan rúgta el a labdát a felugró sorfal alatt laposan Fotó: Justin Setterfield / Getty Images

A második félidő elején máris egyenlíthetett volna a Marseille, de Greenwood lövését a Liverpool kapusa szögletre tudta tolni. Az 59. percben viszont már a vendégek duplázhatták volna meg az előnyüket, de Szoboszlai kiugratásából Ekitiké a kapufát találta el. Az ellentámadásból aztán a hazaiak kerültek helyzetbe, de Traoré lövése elkerülte Alisson kapuját. A másik oldalon viszont szükség volt a kapusra, amikor a 63. percben Rulli szögletre ütötte Wirtz próbálkozását. Kilenc perccel később sikerült megdupláznia az előnyét a Liverpoolnak, Frimpong tört be a tizenhatoson belülre, középre tett labdája végül egy hazai játékosról csorgott a kapuba. A 84. percben a visszatérő Szalah is betalálhatott volna, de próbálkozása elkerülte a kaput. Ami viszont az egyiptominak nem sikerült, a csereként beálló Gakpónak igen, aki a 93. percben okosan lőtte ki a kapu hosszú sarkát. A Liverpool ezzel magabiztos, 3-0-ás győzelmet aratott a Marseille otthonában.

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu