Szoboszlai kiröhögte Kerkezt, videón a nagy jelenet

A Liverpool edzései mindig tartogatnak érdekes jelenetsorokat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a felvétel, amelyet a szerdai, Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája mérkőzést megelőző edzésen készült, és villámgyorsan bejárta a közösségi médiát. Nem véletlenül, ugyanis Kerkez Milos szerepel a videón, aki köztudottan hajlamos váratlan dolgokra az edzéseken – ezúttal azonban saját magát is sikerült meglepnie.

Kerkez Milost Szoboszlai Dominik is kinevette a bakija után / Fotó: Andrew Powell

Kerkez a Liverpool mókamestere

A rendkívül szórakoztató felvételen az látható, ahogy a balhátvéd megpróbál átvenni egy labdát, de nemes egyszerűséggel orrba rúgja magát. A 22 éves játékos fájdalmában – vagy talán inkább kínjában – a földre rogy, miközben Szoboszlai Dominik és Cody Gakpo gyakorlatilag röhögőgörcsöt kapnak a látottaktól, és Florian Wirtz is megmosolyogja az esetet.

Nem ez az első alkalom, hogy Kerkez mókás jelenettel hívja fel magára a figyelmet edzés közben. Nemrégiben a konditeremből került elő róla egy hasonlóan vicces videó: