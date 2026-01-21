Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Szoboszlai kiröhögte Kerkezt, videón a nagy jelenet

Kerkez Milos
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 14:50
LiverpoolSzoboszlai Dominik
Reméljük, ilyen azért meccsen nem fordul elő vele. Kerkez Milos összerogyott a Liverpool edzésén, miután kinevettette magát.

A Liverpool edzései mindig tartogatnak érdekes jelenetsorokat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a felvétel, amelyet a szerdai, Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája mérkőzést megelőző edzésen készült, és villámgyorsan bejárta a közösségi médiát. Nem véletlenül, ugyanis Kerkez Milos szerepel a videón, aki köztudottan hajlamos váratlan dolgokra az edzéseken – ezúttal azonban saját magát is sikerült meglepnie.

Kerkez Milost Szoboszlai Dominik is kinevette a bakija után
Kerkez Milost Szoboszlai Dominik is kinevette a bakija után / Fotó: Andrew Powell

Kerkez a Liverpool mókamestere

A rendkívül szórakoztató felvételen az látható, ahogy a balhátvéd megpróbál átvenni egy labdát, de nemes egyszerűséggel orrba rúgja magát. A 22 éves játékos fájdalmában – vagy talán inkább kínjában – a földre rogy, miközben Szoboszlai Dominik és Cody Gakpo gyakorlatilag röhögőgörcsöt kapnak a látottaktól, és Florian Wirtz is megmosolyogja az esetet.

Nem ez az első alkalom, hogy Kerkez mókás jelenettel hívja fel magára a figyelmet edzés közben. Nemrégiben a konditeremből került elő róla egy hasonlóan vicces videó:

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
