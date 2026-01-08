Újabb veszteség a sportvilágban: elhunyt a legendás góllövő csatár

A Tottenham angol labdarúgóklub jelentette be, hogy 80 éves korában elhunyt a korábbi, legendás játékosuk, Martin Chivers. Az egykori csatár emléke előtt a tegnap esti, Bournemouth elleni Premier League-mérkőzésen tisztelegtek.

Elhunyt játékosát gyászolja a labdarúgóklub

Mély szomorúsággal jelentjük be legendás korábbi csatárunk, Martin Chivers halálát. Mély együttérzésünket fejezzük ki Martin családjának, barátainak és korábbi csapattársainak ebben a hihetetlenül szomorú időszakban. Játékosaink fekete karszalagot viselnek majd a mai esti, AFC Bournemouth elleni mérkőzésen. Nyugodj békében, Martin. Minden idők egyik legnagyobbja vagy!

We are incredibly saddened to hear of the passing of Martin Chivers.



Martin earned 24 caps for the #ThreeLions, scoring 13 goals for his country between 1971-1973.



Our condolences go out to his friends and family at this sad time. pic.twitter.com/djjjQ3DAPb — England (@England) January 7, 2026

Chivers összesen 350 alkalommal lépett pályára a Lilywhites csapatában az 1960-as és 1970-es években, és 167 gólt szerzett. Ő a klub ötödik gólrekordere Harry Kane, Jimmy Greaves, Bobby Smith és Son Heung-min mellett. Chivers emellett olyan csapatokban is megfordult, mint a Southampton, a Norwich, a Brighton és a svájci Servette. Emellett 24 alkalommal lépett pályára az angol válogatottban. Ő volt továbbá a Tottenham legjobb góllövője az európai kupákban, mielőtt Jermain Defoe 2023 novemberében megdöntötte volna a rekordját – írja a Mirror.