Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Gyöngyvér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újabb veszteség a sportvilágban: elhunyt a legendás góllövő csatár

elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 13:10
csatárjátékos
Az elhunyt játékos halálát egykori klubja jelentette be.
Bors
A szerző cikkei

A Tottenham angol labdarúgóklub jelentette be, hogy 80 éves korában elhunyt a korábbi, legendás játékosuk, Martin Chivers. Az egykori csatár emléke előtt a tegnap esti, Bournemouth elleni Premier League-mérkőzésen tisztelegtek.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Elhunyt a legendás csatár / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Elhunyt játékosát gyászolja a labdarúgóklub

Mély szomorúsággal jelentjük be legendás korábbi csatárunk, Martin Chivers halálát. Mély együttérzésünket fejezzük ki Martin családjának, barátainak és korábbi csapattársainak ebben a hihetetlenül szomorú időszakban. Játékosaink fekete karszalagot viselnek majd a mai esti, AFC Bournemouth elleni mérkőzésen. Nyugodj békében, Martin. Minden idők egyik legnagyobbja vagy!

- olvasható a közleményben.

Chivers összesen 350 alkalommal lépett pályára a Lilywhites csapatában az 1960-as és 1970-es években, és 167 gólt szerzett. Ő a klub ötödik gólrekordere Harry Kane, Jimmy Greaves, Bobby Smith és Son Heung-min mellett. Chivers emellett olyan csapatokban is megfordult, mint a Southampton, a Norwich, a Brighton és a svájci Servette. Emellett 24 alkalommal lépett pályára az angol válogatottban. Ő volt továbbá a Tottenham legjobb góllövője az európai kupákban, mielőtt Jermain Defoe 2023 novemberében megdöntötte volna a rekordjátírja a Mirror.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu