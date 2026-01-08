Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Gyöngyvér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elhunyt a híres focista: a lánya adás közben kapta meg a hírt

híradós
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 11:40
focistahalál
A tudósítónak fel kellett függesztenie az adást. Elhunyt a híres focista, Terry Yorath.
CJA
A szerző cikkei

Elhunyt a híres focista, Terry Yorath. Lánya, Gabby Logan, adás közben kapta meg a hírt.

Elhunyt a híres focista, Terry Yorath
Elhunyt a híres focista, Terry Yorath / Fotó: zignal_88 /  Shutterstock 

A Leeds United és Wales legendája 75 éves korában távozott az élők sorából. Yorath a BBC műsorvezetője, Gabby Logan édesapja volt - a műsorvezető az édesapja haláláról a Match of the Day szerdai epizódjának felvétele közben értesült.

A híres focista most a fiához csatlakozott

A focista gyermekei később ezt a nyilatkozatot tették közzé:

A legtöbben egy tisztelt futballhősként ismerték őt, de nekünk ő volt az apukánk: egy csendes, kedves és szelíd ember. Összetört a szívünk, de megnyugtat minket a tudat, hogy újra találkozhat most a testvérünkkel, Daniellel.

Yorath fia, Daniel 1992-ben hunyt el egy genetikai szívbetegség miatt, mindössze 15 évesen.

A játékos 59 alkalommal lépett pályára a walesi válogatottban, ebből 41-szer csapatkapitányként. A Cardiffban született Yorath 199 mérkőzésen szerepelt a Leeds Unitedben, első profi klubjában, kilenc éven keresztül, 1967-től kezdve. Yorath 1974-ben megnyerte az első osztályú bajnoki címet a Yorkshire-i csapattal, miközben bejutott az FA-kupa, a BEK és a KEK döntőjébe is.

A visszavonulása után Yorath a vezetőségben folytatta pályafutását. Irányította a Swansea, Wales, Bradford, Cardiff, Lebanon, Sheffield Wednesday és Margate csapatait is - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu