Elhunyt a híres focista: a lánya adás közben kapta meg a hírt

Elhunyt a híres focista, Terry Yorath. Lánya, Gabby Logan, adás közben kapta meg a hírt.

Elhunyt a híres focista, Terry Yorath / Fotó: zignal_88 / Shutterstock

A Leeds United és Wales legendája 75 éves korában távozott az élők sorából. Yorath a BBC műsorvezetője, Gabby Logan édesapja volt - a műsorvezető az édesapja haláláról a Match of the Day szerdai epizódjának felvétele közben értesült.

A híres focista most a fiához csatlakozott

A focista gyermekei később ezt a nyilatkozatot tették közzé:

A legtöbben egy tisztelt futballhősként ismerték őt, de nekünk ő volt az apukánk: egy csendes, kedves és szelíd ember. Összetört a szívünk, de megnyugtat minket a tudat, hogy újra találkozhat most a testvérünkkel, Daniellel.

Yorath fia, Daniel 1992-ben hunyt el egy genetikai szívbetegség miatt, mindössze 15 évesen.

A játékos 59 alkalommal lépett pályára a walesi válogatottban, ebből 41-szer csapatkapitányként. A Cardiffban született Yorath 199 mérkőzésen szerepelt a Leeds Unitedben, első profi klubjában, kilenc éven keresztül, 1967-től kezdve. Yorath 1974-ben megnyerte az első osztályú bajnoki címet a Yorkshire-i csapattal, miközben bejutott az FA-kupa, a BEK és a KEK döntőjébe is.

A visszavonulása után Yorath a vezetőségben folytatta pályafutását. Irányította a Swansea, Wales, Bradford, Cardiff, Lebanon, Sheffield Wednesday és Margate csapatait is - írja a Mirror.