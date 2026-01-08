Gyászol Patrick Swayze családja: újabb veszteség érte őket

Elhunyt Patrick Swayze öccse, Sean Swayze. Halálát a fia, Jesse Swayze jelentette be a hírportáloknak.

Ismét gyászol Patrick Swayze családja Fotó: Armando Gallo / Northfoto

A 63 éves Sean december 15-én vesztette életét Los Angelesben. A megszerzett dokumentumok szerint akut felső gyomor-bélrendszeri vérzés és súlyos metabolikus acidózis következtében halt meg, az alkoholizmus okozta májzsugorodás miatt.

Így emlékeztek Patrick Swayze öccsére

Sean unokatestvére, Rachel Leon az Instagramon így emlékezett meg az elhunytról:

Gondolataink és imáink a testvéréért, Don Swayze-ért és gyermekeiért, Cassie Swayze-ért, Kyle Swayze-ért, valamint Jesse Swayze-ért szólnak. Imádkozunk az egész családért ebben a nehéz időszakban. Kérlek, tudjátok, hogy szeretünk titeket, és mindig itt leszünk nektek. Sean, nagyon szeretlek, és nagyon fogsz hiányozni!

Patricknek és Seannek még három, életben lévő testvére van: Don, Viki és Bambi.

Az akkor 57 éves Patrick 2009 szeptemberében hunyt el a hasnyálmirigyrák elleni küzdelem során.