A család osztotta meg a sokkoló hírt: rákkal küzd a Liverpool legendás játékosa

A családja egy közleményben osztotta meg a sokkoló hírt, hogy rák miatt kap kezelést Kevin Keegan, az angol válogatott és a Newcastle korábbi menedzsere. A 74 éves szakember legendás pályafutása során többek között Liverpool és a Newcastle válogatottjában is játszott, mielőtt a klub és a válogatott csapatának is az edzője lett.

Rákkal küzd a Liverpool legendája / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Rákot diagnosztizáltak a legendás játékosnál



A család azt is elárulta, hogy Keegant nemrégiben hasi panaszok miatt szállították kórházba, ahol ezután megerősítették, hogy rákban szenved.

Kevin Keegant nemrég kórházba szállították a folyamatos hasi tünetek további kivizsgálására. A vizsgálatok rákos megbetegedést állapítottak meg nála, amely miatt Kevin kezelésen fog átesni. Kevin hálás az orvosi csapatnak a beavatkozásukért és a folyamatos ellátásért. Ebben a nehéz időszakban a család a magánélet tiszteletben tartását kéri, további nyilatkozatot nem tesznek

- olvasható a közleményben.

Keegan, aki 1968-ban kezdte meg profi pályafutását a Scunthorpe Unitednél, 63 alkalommal képviselte az angol válogatottat, és 21 gólt szerzett. A Liverpoolnál töltött időszaka alatt vált közismertté, ahol három bajnoki címet nyert. Sportolói pályafutását követően Keegant 1992-ben kinevezték a Newcastle edzőjévé. Rövid ideig a Fulham és a Manchester City csapatát is menedzselte, majd 2008-ban visszatért a Newcastle-höz - írja a Mirror.

The thoughts and support of everyone at Liverpool FC and Forever Reds are with Kevin Keegan after he was diagnosed with cancer. — Liverpool FC (@LFC) January 7, 2026





