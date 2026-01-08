A család osztotta meg a sokkoló hírt: rákkal küzd a Liverpool legendás játékosa

A családja egy közleményben osztotta meg a sokkoló hírt, hogy rák miatt kap kezelést Kevin Keegan, az angol válogatott és a Newcastle korábbi menedzsere. A 74 éves szakember legendás pályafutása során többek között Liverpool és a Newcastle válogatottjában is játszott, mielőtt a klub és a válogatott csapatának is az edzője lett.
A család azt is elárulta, hogy Keegant nemrégiben hasi panaszok miatt szállították kórházba, ahol ezután megerősítették, hogy rákban szenved.
Kevin Keegant nemrég kórházba szállították a folyamatos hasi tünetek további kivizsgálására. A vizsgálatok rákos megbetegedést állapítottak meg nála, amely miatt Kevin kezelésen fog átesni. Kevin hálás az orvosi csapatnak a beavatkozásukért és a folyamatos ellátásért. Ebben a nehéz időszakban a család a magánélet tiszteletben tartását kéri, további nyilatkozatot nem tesznek
- olvasható a közleményben.
Keegan, aki 1968-ban kezdte meg profi pályafutását a Scunthorpe Unitednél, 63 alkalommal képviselte az angol válogatottat, és 21 gólt szerzett. A Liverpoolnál töltött időszaka alatt vált közismertté, ahol három bajnoki címet nyert. Sportolói pályafutását követően Keegant 1992-ben kinevezték a Newcastle edzőjévé. Rövid ideig a Fulham és a Manchester City csapatát is menedzselte, majd 2008-ban visszatért a Newcastle-höz - írja a Mirror.
