Mohamed Szalah eddig bírt csendben maradni, ezek már az utolsó napjai Liverpoolban

Mohamed Szalah
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 15:04
Az otthonhagyott csatár nem húzta magát. Mohamed Szalah üzenetére azonnal reagált Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.
Mohamed Szalah nélkül játszik kedd este a Bajnokok Ligájában a Liverpool focicsapata. Az egyiptomi csatárt el sem vitték az Inter elleni meccsre, így reagált a klubvezetés a játékos szombati, nyilvános kifakadására. A 33 éves legenda sorozatban harmadszor ült a kispadon, be sem cserélték a Leeds ellen, ezt követően az újrágíróknak élesen bírálta a klubvezetést, Arne Slotot, s sértetten olyan dolgokat mondott, amely után nagyon nehéz lesz kibékíteni a feleket.

Mohamed Szalah lehet, hogy többé nem focizik a Liverpool mezében
Mohamed Szalah lehet, hogy többé nem focizik a Liverpool mezében / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Már vasárnap szóba került, hogy Szalah büntetése egyelőre annyi lesz, hogy nem utazhat Milánóba a csapattal. Hétfőn délben ugyan ott volt az edzésen, a keretből azonban valóban kimaradt. Egyedül sem állt le a munkával, kedden a Liverpool edzőterméből posztolt. Szöveget nem írt a képhez, csupán jelezte, ő büntetésben is végzi a dolgát.

A képet - melyek szavak nélkül is beszédes, felér egy üzenettel - már most közel egymillióan lájkolták, köztük van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.

Arne Slot Olaszországból üzent Szalahnak

A Pool holland trénere a gárda hétfői sajtótájékoztatóján először beszélt az ügyről a botrány kirobbanása óta. Elmondta, Szalah nagyon rossz módot választott:

Azt érez, amit akar, lehet kritikus, de erről nem beszélhet a médiának

- mondta Slot a csatárról, aki lehet, hogy az utolsó napjait tölti Liverpoolban. Szombaton arról is beszélt, a hétvégi, Brighton elleni bajnokin elköszön a drukkerektől, majd elutazik az egyiptomi válogatottal, megkezdik a felkészülést az Afrika-kupára. Azt egyelőre nem tudni, mi lesz vele a torna után.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
