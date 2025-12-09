Mohamed Szalah eddig bírt csendben maradni, ezek már az utolsó napjai Liverpoolban

Mohamed Szalah nélkül játszik kedd este a Bajnokok Ligájában a Liverpool focicsapata. Az egyiptomi csatárt el sem vitték az Inter elleni meccsre, így reagált a klubvezetés a játékos szombati, nyilvános kifakadására. A 33 éves legenda sorozatban harmadszor ült a kispadon, be sem cserélték a Leeds ellen, ezt követően az újrágíróknak élesen bírálta a klubvezetést, Arne Slotot, s sértetten olyan dolgokat mondott, amely után nagyon nehéz lesz kibékíteni a feleket.

Mohamed Szalah lehet, hogy többé nem focizik a Liverpool mezében / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Már vasárnap szóba került, hogy Szalah büntetése egyelőre annyi lesz, hogy nem utazhat Milánóba a csapattal. Hétfőn délben ugyan ott volt az edzésen, a keretből azonban valóban kimaradt. Egyedül sem állt le a munkával, kedden a Liverpool edzőterméből posztolt. Szöveget nem írt a képhez, csupán jelezte, ő büntetésben is végzi a dolgát.

A képet - melyek szavak nélkül is beszédes, felér egy üzenettel - már most közel egymillióan lájkolták, köztük van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.

Arne Slot Olaszországból üzent Szalahnak

A Pool holland trénere a gárda hétfői sajtótájékoztatóján először beszélt az ügyről a botrány kirobbanása óta. Elmondta, Szalah nagyon rossz módot választott:

Azt érez, amit akar, lehet kritikus, de erről nem beszélhet a médiának

- mondta Slot a csatárról, aki lehet, hogy az utolsó napjait tölti Liverpoolban. Szombaton arról is beszélt, a hétvégi, Brighton elleni bajnokin elköszön a drukkerektől, majd elutazik az egyiptomi válogatottal, megkezdik a felkészülést az Afrika-kupára. Azt egyelőre nem tudni, mi lesz vele a torna után.

