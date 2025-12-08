„Szalah azt érez, amit akar" - Arne Slot keményen reagált a botrányra

A Bajnokok Ligája tabelláján 13. helyen álló Liverpool a negyedik helyezett Inter otthonában lép fel kedden. Hétfőn Arne Slot az angol csapat edzője sajtótájékoztatót tartott, és természetesen a Mohamed Szalah körül kialakult balhéról is kérdezték. Az egyiptomi csatár szombaton leszólta a klubot, és a holland szakembert.

Slotot megkérdezték arról, hogy beszélt-e Szalah-val szombat óta.

Tájékoztattuk, hogy nem utazik velünk. Ez volt az egyetlen kommunikációnk vele. A szombati meccs előtt sokat beszéltünk egymással. Néha hosszabban, néha rövidebben. Nem úgy érzem, hogy megromlott volna a kapcsolatunk, de neki joga van ezt gondolni. Szombat estig biztosan nem éreztem így. A játékosok általában nem szeretik annyira az edzőt, ha nem kapnak lehetőséget tőle, de ő mindig tisztelettel beszélt mindenkivel, és nagyon keményen edzett, ezért ért meglepetésként, amiket mondott. Tudnom kell, hogy mit értett ez alatt. Általában nyugodt és udvarias vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy gyenge vagyok. Amikor egy játékos ilyeneket mond, klubként reagálnunk kell. A reakcióm egyértelmű volt, ezért nincs itt ma este. Szalahnak minden joga megvan ahhoz, hogy úgy érezzen, ahogy érez, de ha joga van ezt megosztani a médiával, akkor mi is reagálhatunk rá. Szilárdan hiszem, hogy egy játékosnak mindig van esélye visszatérésre. Hogyan reagált arra, hogy ma nem jön velünk? Rövid volt a reakciója...

- mondta Slot, akit arról is kérdezték, hogy vajon Szalah befejezte-e Liverpoolban?

Arne Slot nem tudja, mi lesz Szalah sorsa

- Erre jelen pillanatban nem tudom a választ. Nem érzem, hogy a tekintélyem meggyengült volna. Nem rólam van szó, hanem arról, hogy ez megnehezíti a csapat és a klub helyzetét. Senki sem szeret ilyen helyzetben lenni. Fontos szerepet játszom Szalah helyzetében, mivel én állítom össze a csapatot, de a figyelmem kizárólag a klubra irányul, nem magamra - fogalmazott a holland szakember.

Az Inter-Liverpool Bajnokok Ligája meccset kedden 21 órakor játsszák.

