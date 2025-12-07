Kitört a háború Liverpoolban: Arne Slot elüldözi Szalah-t, már ma kirúghatják

A drámai, 3-3-as döntetlennel záruló Leeds-Liverpool mérkőzés után valóságos káoszhangulat alakult ki a Vörösök háza táján. A találkozót követően a sorozatban immár harmadik meccsét a kispadon töltő Mohamed Szalah nyilatkozata is rátett egy lapáttal a tűzre. Az egyiptomi klublegenda kerek perec kijelentette, hogy gyakorlatilag már egyáltalán nem kommunikál Arne Slot vezetőedzővel, és nagy valószínűséggel a Brighton elleni következő bajnoki lehet az utolsó fellépése a csapat színeiben. Akkor még nem sejthette, hogy a holland szakember egy újabb húzással készül ellene.

Arne Slot (jobbra) könnyen lehet, hogy a Leeds ellen ült utoljára a Liverpool kispadján Fotó: Molly Darlington

Egy, a liverpooli háttérinformációkról megbízhatóan tudósító portál szerint az edző és a klub vezetősége vasárnap reggel egyeztetett Szalah helyzetéről. Állítólag a keddi, Inter elleni Bajnokok Ligája-találkozóra még a keretbe sem nevezik a támadót.

Exclusive 💣



Liverpool's management team, including head coach Arne Slot, are meeting today.



𝐓𝐡𝐞𝐲 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐝𝐫𝐨𝐩 𝐌𝐨 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐠𝐚𝐦𝐞.



A big U-turn is needed before peace is reached. pic.twitter.com/YwZhEl9ggv — indykaila News (@indykaila) December 7, 2025

Ez valószínűleg az egyiptomi játékos szókimondó nyilatkozatának megtorlása lehet, aki teljesen szembe ment azzal, amit Szoboszlai mondott a mérkőzés után, miszerint hibát mindenkinek elsősorban önmagában kell keresnie, nem pedig másokra mutogatni.

Ami az öltözőben történik, az ott is marad. Nem tartozik a nyilvánosságra. Most szépen hazamegyünk, mindenki nézzen magába. Tegye fel a kérdést mindenki magának, jól végeztem-e a dolgomat. Ha a válasz igen, akkor csináljuk tovább, s a pillanat újra a miénk lesz

– fogalmazott a magyar klasszis a meccs után.

Ha Szalah valóban kimarad az Inter elleni keretből, nehéz elképzelni, hogy pályára lépne a Brighton ellen, így egyre reálisabbnak tűnik, hogy talán soha többé nem húzza magára a Liverpool mezét.

Arne Slot vagy Mo Szalah?

Ugyanakkor friss sajtóértesülések szerint a jobbszélső még nem jelentette be végleges távozási szándékát. Vasárnap azonban találkozik Richard Hughes sportigazgatóval, ahol ultimátumot készül adni a vezetőségnek: választaniuk kell közte és a vezetőedző között. Amennyiben Slot pozícióját erősítik meg, úgy könnyen lehet, hogy Szalah már a téli átigazolási időszakban búcsút int Liverpoolnak.

Szalah drámai nyilatkozata a Leeds elleni meccs után: