Kitört a háború Liverpoolban: Arne Slot elüldözi Szalah-t, már ma kirúghatják

A drámai, 3-3-as döntetlennel záruló Leeds-Liverpool mérkőzés után valóságos káoszhangulat alakult ki a Vörösök háza táján. A találkozót követően a sorozatban immár harmadik meccsét a kispadon töltő Mohamed Szalah nyilatkozata is rátett egy lapáttal a tűzre. Az egyiptomi klublegenda kerek perec kijelentette, hogy gyakorlatilag már egyáltalán nem kommunikál Arne Slot vezetőedzővel, és nagy valószínűséggel a Brighton elleni következő bajnoki lehet az utolsó fellépése a csapat színeiben. Akkor még nem sejthette, hogy a holland szakember egy újabb húzással készül ellene.
Egy, a liverpooli háttérinformációkról megbízhatóan tudósító portál szerint az edző és a klub vezetősége vasárnap reggel egyeztetett Szalah helyzetéről. Állítólag a keddi, Inter elleni Bajnokok Ligája-találkozóra még a keretbe sem nevezik a támadót.
Ez valószínűleg az egyiptomi játékos szókimondó nyilatkozatának megtorlása lehet, aki teljesen szembe ment azzal, amit Szoboszlai mondott a mérkőzés után, miszerint hibát mindenkinek elsősorban önmagában kell keresnie, nem pedig másokra mutogatni.
Ami az öltözőben történik, az ott is marad. Nem tartozik a nyilvánosságra. Most szépen hazamegyünk, mindenki nézzen magába. Tegye fel a kérdést mindenki magának, jól végeztem-e a dolgomat. Ha a válasz igen, akkor csináljuk tovább, s a pillanat újra a miénk lesz
– fogalmazott a magyar klasszis a meccs után.
Ha Szalah valóban kimarad az Inter elleni keretből, nehéz elképzelni, hogy pályára lépne a Brighton ellen, így egyre reálisabbnak tűnik, hogy talán soha többé nem húzza magára a Liverpool mezét.
Ugyanakkor friss sajtóértesülések szerint a jobbszélső még nem jelentette be végleges távozási szándékát. Vasárnap azonban találkozik Richard Hughes sportigazgatóval, ahol ultimátumot készül adni a vezetőségnek: választaniuk kell közte és a vezetőedző között. Amennyiben Slot pozícióját erősítik meg, úgy könnyen lehet, hogy Szalah már a téli átigazolási időszakban búcsút int Liverpoolnak.
Szalah drámai nyilatkozata a Leeds elleni meccs után:
