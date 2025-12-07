"Szóba sem állunk egymással" - Mohamed Szalah kiöntötte a szívét, ebből hatalmas botrány lesz

Eddig tudta tartani magát, eddig volt hajlandó csendben maradni Mohamed Szalah. A Liverpool labdarúgója sorozatban harmadszor ragadt a kispadon, a Leeds ellen akkor sem cserélte be őt Arne Slot, amikor valóban égett a ház. A pontokat a Pool a 96. percben bukta el, amikor Szoboszlai Dominik gólja után egyenlített a Leeds (3-3). Szalah ezt a kispadról szenvedte végig, s úgy érzi, megalázó helyzetbe került.

Mohamed Szalah eldöntötte, elköszön a szurkolóktól Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

A Liverpool ikonja, akivel tavasszal hosszabbított a klub nem maradt csendben a dráma után.

Harmadszor ültem a kispadon. Értik? Harmadszor. Nem tudom történt-e velem valaha hasonló. Valaki azt akarja, hogy én legyek a bűnbak, velem akarják elvitetni a balhét. Tavasszal, nyáron mindent megígértek nekem, ebből nem lett semmi. Itt ülök a kispadon, s azt mondom, nem tudták megtartani az ígéretüket.

- fogalmazott Szalah, aki nem mondta ki, de valószínűleg Arne Slot menedzserről beszélt. Vele egyébként szinte már nincs is kapcsolatban.

Régen jóban voltunk, ma már nem is beszélünk egymással. Nekem úgy tűnik, mintha engem hibáztatna, úgy érzem, azt szeretné, hogy távozzak. Fel is hívtam a szüleimet, jöjjenek el a következő, Brighton elleni meccsre. Játszok-e vagy sem, a lényeg, hogy elköszönök a szurkolóktól. Utána elutazok az Afrika-kupára, s azt nem tudom, hogy utána mi fog történni. Lehet, hogy többé nem jövök vissza.

Mohamed Szalah bűnbak lett

A csatár 2017 óta játszik a klubban, nyert két bajnoki címet, BL-t, a csapat legjobb góllövője lett. Ilyen rosszul még nem érezte magát.

"Nem ezt érdemlem. Annyi mindent tettem ezért a klubért, különösen az előző szezonban. Máshol megvédenék a focistát. Most pedig itt az van, hogy lökjétek ki a busz elé Szalaht, hibáztassátok őt, mert ő jelent problémát a csapanak. Sajnos ezt érzem."

- mondta a csatár, aki cáfolja, hogy ő lenne a probléma. Eddig kiharcolta a helyét a csapatban, most képtelen erre.

Óriási kérdés, hogyan reagál a klub Szalah nem mindennapi kijelentéseire. A elmúlt hetek után garantált a botrány. Úgy tűnik, hogy Arne Slot és a csatár között annyira elmérgesedett a viszony, hogy valamelyiküknek távozni kell.