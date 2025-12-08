Fotón a bizonyíték, Szoboszlai kiáll Szalah mellett a botrányban

Mohamed Szalah részt vett a Liverpool hétfői nyílt edzésén az AXA Edzőközpontban, bár egyelőre nem biztos, hogy az egyiptomi játékos elutazik-e az Internazionale elleni keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Sajtóhírek szerint a kiváló csatár kimarad a keretből, mivel szombaton Arne Slot vezetőedzőt és a klubot bírálta.

Szoboszlai és Szalah viszonyát nem befolyásolja a liverpooli válság Fotó: Sportsphoto/Allstar

Szalah jókedvűen edzett

Úgy fest, Szoboszlai Dominik és Szalah barátságára nem vetett árnyékot a hétvége óta tartó feszültség. A hétfői edzésen közös kép készült róluk, a magyar légiós átkarolja az egyiptomit, és mindketten jókedvűen mosolyognak. Úgy fest, bármi is történt, Szoboszlai kiáll az afrikai klasszis mellett.

All smiles from Szoboszlai with Mo Salah in training 👀 pic.twitter.com/IrP2z7rEQf — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) December 8, 2025

Arne Slot itteni idő szerint hétfőn 19.45-kor Milánóban tart sajtótájékoztatót, ahol először reagálhat Szalah megjegyzéseire.

