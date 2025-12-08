Fotón a bizonyíték, Szoboszlai kiáll Szalah mellett a botrányban

Mohamed Szalah részt vett a Liverpool hétfői nyílt edzésén az AXA Edzőközpontban, bár egyelőre nem biztos, hogy az egyiptomi játékos elutazik-e az Internazionale elleni keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Sajtóhírek szerint a kiváló csatár kimarad a keretből, mivel szombaton Arne Slot vezetőedzőt és a klubot bírálta.
Úgy fest, Szoboszlai Dominik és Szalah barátságára nem vetett árnyékot a hétvége óta tartó feszültség. A hétfői edzésen közös kép készült róluk, a magyar légiós átkarolja az egyiptomit, és mindketten jókedvűen mosolyognak. Úgy fest, bármi is történt, Szoboszlai kiáll az afrikai klasszis mellett.
Arne Slot itteni idő szerint hétfőn 19.45-kor Milánóban tart sajtótájékoztatót, ahol először reagálhat Szalah megjegyzéseire.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.