Világklasszisok és meglepetés csapatok: ez lesz a foci-vb hétvégi programja

Június 11-én vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikó és Dél-Afrika 2-0-ás meccsével, ugyanakkor egészen július 19-ig kell várnunk arra, hogy megtudjuk, ki emelheti a magasba a foci-vb kupáját.
A hétvégén olyan klasszis csapatokat láthatunk, mint Németország vagy Spanyolország, de kiderül, ismét tudnak-e villantani a korábban komoly meglepetést okozó zöld-fokiak.
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