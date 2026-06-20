Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Rafael névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Világklasszisok és meglepetés csapatok: ez lesz a foci-vb hétvégi programja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors labdarúgás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 07:30
foci-vbvilágbajnokság
Világklasszis csapatok és nagy meglepetést okozó együttesek lépnek pályára. Íme a foci-vb hétvégi programja.

Június 11-én vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikó és Dél-Afrika 2-0-ás meccsével, ugyanakkor egészen július 19-ig kell várnunk arra, hogy megtudjuk, ki emelheti a magasba a foci-vb kupáját. 

Ki lesz a foci-vb győztese? Még jó pár hetet kell várni arra, hogy kiderüljön
Ki lesz a foci-vb győztese? Még jó pár hetet kell várni arra, hogy kiderüljön
Fotó: NurPhoto via AFP

A foci-vb hétvégi programja

A hétvégén olyan klasszis csapatokat láthatunk, mint Németország vagy Spanyolország, de kiderül, ismét tudnak-e villantani a korábban komoly meglepetést okozó zöld-fokiak.

  • Június 20. szombat 19:00 Hollandia–Svédország (Houston Stadion, F csoport)
  • Június 20. szombat 22:00 Németország–Elefántcsontpart (Toronto Stadion, E csoport)
  • Június 21. vasárnap 2:00 Ecuador–Curacao (Kansas City Stadion, E csoport)
  • Június 21. vasárnap 6:00 Tunézia–Japán (Monterrey Stadion, F csoport)
  • Június 21. vasárnap 18:00 Spanyolország–Szaúd-Arábia (Atlanta Stadion, H csoport)
  • Június 21. vasárnap 21:00 Belgium–Irán (Los Angeles Stadion, G csoport)
  • Június 22. hétfő 0:00 Uruguay–Zöld-foki-szigetek (Miami Stadion, H csoport)
  • Június 22. hétfő 3:00 Új-Zéland–Egyiptom (BC Place, G csoport)
     

Ide kattintva lehet megnézni a foci-vb teljes programját, illetve követni a legfrissebb eredményeket, ide kattintva pedig a vb egyéb híreit lehet elolvasni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu