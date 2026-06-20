Világklasszisok és meglepetés csapatok: ez lesz a foci-vb hétvégi programja

Június 11-én vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikó és Dél-Afrika 2-0-ás meccsével, ugyanakkor egészen július 19-ig kell várnunk arra, hogy megtudjuk, ki emelheti a magasba a foci-vb kupáját.

Ki lesz a foci-vb győztese? Még jó pár hetet kell várni arra, hogy kiderüljön

Fotó: NurPhoto via AFP

A foci-vb hétvégi programja

A hétvégén olyan klasszis csapatokat láthatunk, mint Németország vagy Spanyolország, de kiderül, ismét tudnak-e villantani a korábban komoly meglepetést okozó zöld-fokiak.

Június 20. szombat 19:00 Hollandia–Svédország (Houston Stadion, F csoport)

Hollandia–Svédország (Houston Stadion, F csoport) Június 20. szombat 22:00 Németország–Elefántcsontpart (Toronto Stadion, E csoport)

Németország–Elefántcsontpart (Toronto Stadion, E csoport) Június 21. vasárnap 2:00 Ecuador–Curacao (Kansas City Stadion, E csoport)

Ecuador–Curacao (Kansas City Stadion, E csoport) Június 21. vasárnap 6:00 Tunézia–Japán (Monterrey Stadion, F csoport)

Tunézia–Japán (Monterrey Stadion, F csoport) Június 21. vasárnap 18:00 Spanyolország–Szaúd-Arábia (Atlanta Stadion, H csoport)

Spanyolország–Szaúd-Arábia (Atlanta Stadion, H csoport) Június 21. vasárnap 21:00 Belgium–Irán (Los Angeles Stadion, G csoport)

Belgium–Irán (Los Angeles Stadion, G csoport) Június 22. hétfő 0:00 Uruguay–Zöld-foki-szigetek (Miami Stadion, H csoport)

Uruguay–Zöld-foki-szigetek (Miami Stadion, H csoport) Június 22. hétfő 3:00 Új-Zéland–Egyiptom (BC Place, G csoport)

