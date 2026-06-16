„Ők voltak a mindeneim” - szívszorító vallomást tett a Zöld-foki-szigetek új sztárja

A Zöld-foki-szigetek első világbajnoki mérkőzésén az Európa-bajnok és a torna egyik legnagyobb favoritjának tartott spanyol válogatottal találkozott. Az atlantai Mercedes-Benz Stadium több mint 67 ezer nézője előtt a papírforma érvényesült a játék képében: a spanyolok végig fölényben futballoztak, 74 százalékban birtokolták a labdát, és összesen 27 alkalommal próbálkoztak lövéssel. A gól azonban nem akart megszületni, mivel Lamine Yamalék rendre elakadtak a remekül védő Vozinhában. A zöld-fokiak kapusa hét védéssel járult hozzá a bravúros döntetlenhez (0-0), teljesítményével pedig kiérdemelte a mérkőzés legjobbjának járó elismerést. A lefújás után azonban a meghatottság könnyei törtek elő belőle. Vozinha elárulta, hogy pályafutása legnagyobb mérkőzését sem édesanyja, sem nagyszülei nem láthatták.

Vozinha a kamerák előtt sírta el magát Spanyolország-Zöld-foki-szigetek vb-meccs után Fotó: Patrick Smith - FIFA

A Zöld-foki-szigetek hőse, Vozinha összetört a bravúr után

A Spanyolország-Zöld-foki-szigetek mérkőzés (0-0) legnagyobb hőse, Vozinha a lefújás után könnyek között nyilatkozott. A 40 éves kapus elárulta, a meghatottság nem csupán a történelmi eredménynek szólt, hanem annak is, hogy legközelebbi hozzátartozói nem lehettek vele ezen a különleges estén.

A nagyszüleim miatt sírtam. Velük nőttem fel, de már nem lehetnek itt. Néhány évvel ezelőtt hunytak el, ők voltak a mindeneim

– mondta elcsukló hangon a zöld-fokiak hálóőre.

A kapus édesanyja sem lehetett ott az atlantai stadionban. Az Egyesült Államok januárban a Zöld-foki-szigeteket is azon országok közé sorolta, amelyek állampolgárainak a vízumdíjon felül jelentős összegű, akár 15 ezer dolláros (5 millió forint) visszatérítendő biztosítékot is le kell tenniük a beutazáshoz. A család emiatt nem tudta időben rendezni a szükséges adminisztrációt.

Édesanyám sem tudott eljönni a vízumproblémák miatt, sajnos nem tudtuk időben előteremteni a szükséges összeget. Nagyon szerettem volna, ha itt lehet velem

– fogalmazott a mérkőzés legjobbjának választott Vozinha.

Hős lett az országában

A veterán kapus teljesítménye pillanatok alatt bejárta a világot. A mérkőzés előtt még csupán 50 ezer követője volt az Instagramon, ám a vb-közvetítési jogokkal rendelkező CazeTV adásában arra biztatták a nézőket, hogy kövessék be Vozinhát. A felhívás óriási visszhangot váltott ki: mára már 6 millióan követik a közösségi-oldalán.