"Ez csak a gazdagoknak szól" – üres stadionokkal fenyeget a foci-vb

Nyakunkon a 2026-os labdarúgó világbajnokság, amelyen minden korábbinál több ország vesz részt. A 48 csapatos tornán 104 meccset rendeznek 16 helyszínen, Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok városaiban. Mivel a világ legnézettebb sporteseményéről van szó, azt hihetnénk, hogy Észak-Amerikában már most tetőfokára hágott az izgalom foci-vb miatt. A helyszíni tapasztalatok azonban egészen más képet festenek.
A világbajnokság közeledtével a The Guardian riporterei felkeresték a rendező városokat, hogy megtudják, milyen hangulat uralkodik a helyi szurkolók körében, és mit várnak a tornától.
Sokkal kevésbé vagyok izgatott, mint 1994-ben, amikor a világbajnokságot az Egyesült Államokban rendezték. Most úgy érzem, hogy ez csak a gazdagoknak szól. 2000 dollárba kerülne, hogy a feleségemmel és a két gyerekemmel elmenjünk egy csoportmeccsre. Egyetlen mérkőzés sem ér ennyit
– fogalmazott egy atlantai férfi, aki hozzátette, hogy félig üres stadionokra számít a torna jelentős részében.
A jegyárakra szinte az összes megszólaló panaszkodott:
"Nem fogok elmenni egyetlen meccsre sem. A jegyek elképesztően túlárazottak" – mondta egy bostoni szurkoló.
"Nagyon izgatott voltam, amíg rá nem pillantottam az árakra" – nyilatkozta egy dallasi férfi, aki úgy véli, az Egyesült Államokban egyelőre korántsem érzékelhető az a futball-láz, amely egy világbajnokság közeledtével várható lenne.
A jelek szerint ez nem csak az Egyesült Államokra igaz: Egy mexikói szurkoló szerint hazájában sincs túl nagy felhajtás, míg egy New York-i lakos úgy véli, még a városban rendezendő döntő sem forgatja majd fel jelentősen a helyiek mindennapjait.
Ez nem az a fajta világbajnokság lesz, ahol végigsétálsz az utcán, és tudod, hogy egy rendező városban vagy. Mindenkit lehangolnak a jegyárak. Rosszabb, mintha a torna a világ másik felén lenne. Itt van, de mi átlag emberek még részt sem vehetünk rajta.
– ítélkezett egy San Franciscó-i férfi.
Az üresen tátongó lelátók látványa nem lenne példa nélküli egy amerikai rendezésű rangos futballtorna során. A tavaly nyári klubvilágbajnokság több mérkőzésén is feltűnően alacsony volt a nézőszám: a kisebb csapatok találkozóira sokszor csupán néhány ezer szurkoló volt kíváncsi a helyszínen, de még a legnagyobb sztárcsapatok összecsapásain sem minden esetben volt telt ház.
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