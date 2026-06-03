Erre lesz elég 3 ezer forint a foci-vb ideje alatt – itt vannak az ital- és étlapok árai

Nagyon eltérő árak lesznek az idei labdarúgó világbajnokságnak otthont adó 16 stadionban. Lesznek olyan helyszínek, ahol olcsóbban lehet meginni egy sört, mint Budapest belvárosában – míg máshol zsebbenyúlós lesz egy-egy mérkőzés. A foci-vb 2026. június 11-én kezdődik.

Foci-vb 2026: valahol 3 ezer forintból már jól lehet majd lakni, máshol 10 ezer sem elég ehhez Fotó: Pexels / Getty Images

Foci-vb 2026: 3 ezer forintból jól lehet lakni

A legnagyobb port a jegyárak kavarták a világbajnokság körül, de a SeatPick arra is rávilágított, hogy milyen költségekre számíthatnak a szurkolók a stadionokban, ha meg akarnak inni egy sört vagy ennének valamit. A három legdrágább helyszín egyaránt Amerikában lesz: a Levi's Stadionban, a MetLife Stadionban és a SoFi Stadionban egyaránt 10-11 ezer forintba fog kerülni, ha valaki jól akar lakni és le akar gurítani mellé egy sört is. A különbség viszont óriási Mexikó legolcsóbb stadionjaival szemben: az Estadio Akron, az Estadio Azteca és az Estadio BBVA ugyanis már 3-4 ezer forintért kínálja menüben a sört és egy ételt.