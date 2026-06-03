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Erre lesz elég 3 ezer forint a foci-vb ideje alatt – itt vannak az ital- és étlapok árai

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors foci vb 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 18:30
ételáraksör
Valahol már 3 ezer forintból jól lehet majd lakni, máshol 10 ezer sem elég ehhez. A foci-vb 2026. június 13-án kezdődik.
B.
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Nagyon eltérő árak lesznek az idei labdarúgó világbajnokságnak otthont adó 16 stadionban. Lesznek olyan helyszínek, ahol olcsóbban lehet meginni egy sört, mint Budapest belvárosában – míg máshol zsebbenyúlós lesz egy-egy mérkőzés. A foci-vb 2026. június 11-én kezdődik.

Foci-vb 2026: sör és étel árak
Foci-vb 2026: valahol 3 ezer forintból már jól lehet majd lakni, máshol 10 ezer sem elég ehhez Fotó: Pexels / Getty Images

Foci-vb 2026: 3 ezer forintból jól lehet lakni

A legnagyobb port a jegyárak kavarták a világbajnokság körül, de a SeatPick arra is rávilágított, hogy milyen költségekre számíthatnak a szurkolók a stadionokban, ha meg akarnak inni egy sört vagy ennének valamit. A három legdrágább helyszín egyaránt Amerikában lesz: a Levi's Stadionban, a MetLife Stadionban és a SoFi Stadionban egyaránt 10-11 ezer forintba fog kerülni, ha valaki jól akar lakni és le akar gurítani mellé egy sört is. A különbség viszont óriási Mexikó legolcsóbb stadionjaival szemben: az Estadio Akron, az Estadio Azteca és az Estadio BBVA ugyanis már 3-4 ezer forintért kínálja menüben a sört és egy ételt.

Ez jelentős különbség, különösen azoknak a szurkolóknak, akik gyermekekkel utaznak, vagy több mérkőzésen is részt akarnak venni

– idézi a goal.com Gilad Zilberman, a SeatPick vezérigazgatójának szavait.

A portál korábban csak a sörök árait is felmérte a foci-vb 16 stadionjában. Ez forintba átszámítva a következőképpen alakul majd:

  1. Estadio Akron, Guadalajara (Mexikó) és Estadio Azteca, Mexikóváros (Mexikó) 830 Ft
  2. Estadio BBVA, Monterrey (Mexikó) 1 780 Ft
  3. BC Place, Vancouver (Kanada) 2 600 Ft
  4. Mercedes-Benz Stadion, Atlanta (Amerika) 2 600 Ft
  5. Gillette Stadion, Foxborough (Amerika) 2640 Ft
  6. BMO Field, Toronto (Kanada) 2 770 Ft
  7. Arrowhead Stadion, Kansas City (Amerika) 2 830 Ft
  8. Lumen Field, Seattle (Amerika) és AT&T Stadion, Arlington (Amerika) 2 990 Ft
  9. Lincoln Financial Field, Philadelphia (Amerika) 3 460 Ft
  10. Hard Rock Stadion, Miami (Amerika) 3690 Ft
  11. NRG Stadion, Houston (Amerika) 3 930 Ft
  12. MetLife Stadion, East Rutherford (Amerika) 3 990 Ft
  13. Levi's Stadion, Santa Clara (Amerika) és SoFi Stadion, Inglewood (Amerika) 4 300 Ft

 

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