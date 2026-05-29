Marco Rossi csapatából eltűnt, a világbajnokságon alapember lesz a kispesti Szamuráj

Második világbajnokságára készül a Budapest Honvéd korábbi légiósa, Aníbal Godoy. A 36 éves labdarúgó ugyanis bekerült a panamai válogatott 26 fős keretébe. A foci-vb 2026. június 11-én veszi kezdetét, a panamaiak ellenfelei az L csoportban Ghána, Horvátország és Anglia lesznek.

A foci-vb 2026. június 11-én veszi kezdetét, Aníbal Godoy panamai csapatkapitány lesz

Fotó: MTI/MTVA

Foci-vb 2026: A Honvéd korábbi légiósa játszik a tornán

Aníbal Godoy neve azért lehet ismerős a magyar labdarúgás szerelmeseinek, mert a 157-szeres panamai válogatott játékos 2013 és 2015 között az élvonalbeli Honvédot erősítette. Első NB I-es szezonjában a magyar nemzeti csapat jelenlegi szövetségi kapitánya, Marco Rossi volt az edzője. Az olasz szakember ősszel még a kezdőcsapatban számolt a légióssal, tavaszra viszont a keretből is eltűnt. A következő szezonban Pietro Vierchowod és Csábi József irányítása alatt visszakerült a csapatba. Sőt, amikor 2015-ben újra Marco Rossi lett az edző, Godoy bennragadt a kezdőben - a bajnokság végeztével viszont távozott Magyarországról. Számításait ezt követően Amerikában találta meg, jelenleg is ott játszik.