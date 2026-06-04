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Még el sem kezdődött a foci-vb, máris kiesik egy csapat?

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 05:45
ebolavilágbajnokságKongói Demokratikus Köztársaság
Ebolajárvány miatt törölték a torna egyik résztvevőjének meccsét. A foci-vb előtt lefújták Kongói Demokratikus Köztársaság és Chile válogatottjának találkozóját.

Egyelőre még csupán felkészülési mérkőzésről van szó, azonban a Közép-Afrikában tomboló ebolajárvány miatt törölték a Kongói Demokratikus Köztársaság és Chile június 9-re tervezett összecsapását, amely a kongói válogatott főpróbája lett volna a június 11-én rajtoló foci-vb előtt.

Egyre több a kérdőjel a kongói válogatott szereplésével kapcsolatban a foci-vb előtt
Egyre több a kérdőjel a kongói válogatott szereplésével kapcsolatban a foci-vb előtt Fotó: Manuel Velasquez - FIFA

Mint arról korábban beszámoltunk, a Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottja rendkívül nehéz helyzetbe került a világbajnokságot előtt egy ritka ebolavariáns felbukkanása miatt. 

A torna három házigazdái közül az Egyesült Államok már megtiltotta a belépést minden olyan külföldi állampolgár számára, aki az elmúlt 21 napban a közép-afrikai országban tartózkodott.

Kizárhatják az afrikai csapatot a foci-vb-ről?

A kongói nemzeti csapat már hetek óta belgiumi edzőtáborban, szigorú karanténban készül, így a fertőzés kockázata jelenleg alacsony. A karantén lejártát követően a Chile elleni felkészülési mérkőzés volt tervben, amelyet La Línea de la Concepciónban rendeztek volna, azonban a dél-spanyolországi város polgármestere az ebolával kapcsolatos aggályok miatt végül lefújta a találkozót.

Ez akár előzetese is lehet annak, ami a világbajnokságon a kongói válogatottra várhat. Ugyanis a június 9-i találkozó bár kívül esett volna a 21 napos karanténon, a mérkőzést mégis törölték. 

Az USA aligha vállalja annak kockázatát, hogy a vírus bekerüljön az országba, a kérdés már csak az, hogy hajlandók-e akár egy válogatott kizárásáig is elmenni.

Kevésbé drasztikus, de továbbra is súlyos intézkedés lehet, hogy a kongói válogatott szurkolói nem léphetnek be az Egyesült Államokba. Ez komoly csapás lenne számukra, hiszen a Kongói Demokratikus Köztársaság legutóbb 52 évvel ezelőtt, még Zaire néven, 1974-ben szerepelt világbajnokságon.

 

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