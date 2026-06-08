Kim Kardashian hiába menekült Lewis Hamilton elől: így lett foltos a ruhája – Videó

A Forma-1 világbajnoki címe felé száguldó 19 éves Kimi Antonelli rajt-cél győzelmet aratott ugyan a Forma-1 Monacói Nagydíján, de a másodikként végzett Lewis Hamilton barátnőjét, Kim Kardashiant tán még a sorozatban ötödször nyertes Mercedes-pilótánál is nagyobb figyelem kísérte. A hétszeres vb-első Ferrari-sztár meghívására Monte-Carlóba érkezett amerikai celebkirálynő a sokáig dögunalmas, majd a végén kaotikussá vált F1-futam előtt és után is ellopta a show-t a főszereplőktől.
Kim Kardashian megjelenése ellenére továbbra is lóg a levegőben a kérdés: valóban egy párt alkotnak Hamiltonnal, vagy csak barátok?
A célba érkezés után az autóversenyző egy visszafogott ölelést kapott Kanye West exfeleségétől (puszi is csak az ő részéről cuppant díszvendége arcán), majd a kapcsolatuk mibenlétét firtató kérdésre egy mosollyal "válaszolt" az újságíróknak. A dobogósok szokásos ceremóniáján a menekülni igyekvő Kardashian és a fölé ernyőt tartó kísérete is későn kapcsolt: addigra már Hamilton lespriccelte pezsgővel.
A videón látható, hogyan ünnepeltek a dobogósok (illetve hogyan távozott hajóval a rajtnál lerobbant Max Verstappen), az örömében a kikötő vizébe ugrált Antonellitől a Kardashiant összepezsgőző Hamiltonig.
A Forma-1 állása hat futam után: 1. Antonelli (Mercedes) 156 pont, 2. Hamilton (Ferrari) 90, 3. George Russell (Mercedes) 88.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.