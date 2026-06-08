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Kim Kardashian hiába menekült Lewis Hamilton elől: így lett foltos a ruhája – Videó

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 17:05
forma-1monacói nagydíjlewis hamiltonkimi antonellipezsgő
Lewis Hamilton másodikként végzett, de az ünneplésben élen járt. A győztes Kimi Antonelli a tengerben fürdött, Kim Kardashiannak akaratlanul is pezsgő jutott.
LL
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A Forma-1 világbajnoki címe felé száguldó 19 éves Kimi Antonelli rajt-cél győzelmet aratott ugyan a Forma-1 Monacói Nagydíján, de a másodikként végzett Lewis Hamilton barátnőjét, Kim Kardashiant tán még a sorozatban ötödször nyertes Mercedes-pilótánál is nagyobb figyelem kísérte. A hétszeres vb-első Ferrari-sztár meghívására Monte-Carlóba érkezett amerikai celebkirálynő a sokáig dögunalmas, majd a végén kaotikussá vált F1-futam előtt és után is ellopta a show-t a főszereplőktől.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian párosa vitte a prímet, pedig Kimi Antonelli (balra, fönt) nyerte a Forma-1 Monacói Nagydíját
Lewis Hamilton és Kim Kardashian párosa vitte a prímet, pedig Kimi Antonelli (balra, fönt)  nyerte a Forma-1 Monacói Nagydíját
Fotó: David Davies - PA Images

Kim Kardashian megjelenése ellenére továbbra is lóg a levegőben a kérdés: valóban egy párt alkotnak Hamiltonnal, vagy csak barátok? 

Lewis Hamilton lespriccelte a későn eloldalgó Kim Kardashiant

A célba érkezés után az autóversenyző egy visszafogott ölelést kapott Kanye West exfeleségétől (puszi is csak az ő részéről cuppant díszvendége arcán), majd a kapcsolatuk mibenlétét firtató kérdésre egy mosollyal "válaszolt" az újságíróknak. A dobogósok szokásos ceremóniáján a menekülni igyekvő Kardashian és a fölé ernyőt tartó kísérete is későn kapcsolt: addigra már Hamilton lespriccelte pezsgővel.

A videón látható, hogyan ünnepeltek a dobogósok (illetve hogyan távozott hajóval a rajtnál lerobbant Max Verstappen), az örömében a kikötő vizébe ugrált Antonellitől a Kardashiant összepezsgőző Hamiltonig.

A Forma-1 állása hat futam után: 1. Antonelli (Mercedes) 156 pont, 2. Hamilton (Ferrari) 90, 3. George Russell (Mercedes) 88.

 

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