Végre felvállalják! Kim Kardashian és Lewis Hamilton együtt tekernek a boldogság felé

Úgy tűnik, Kim Kardashian végleg túllépett Kanye Westen, és nem is akárkit fogott ki magának. A 45 éves luxusanyuka és a 41 éves brit száguldó cirkusz-legenda, Lewis Hamilton már nem is titkolják, hogy halálosan egymásba szerettek. A párost a napokban egy romantikus biciklizés közben kapták lencsevégre, ahol csak úgy izzott köztük a levegő. Kim hatalmas dizájner napszemüvegben, lazán font hajjal egyensúlyozott a kerékpáron, miközben Hamilton egy baseballsapkában vigyorgott mellette, szinte le sem lehetett törölni az arcáról a mosolyt.

Teljes a boldogság: Kim Kardashian és Lewis Hamilton fülig érő szájjal élvezték a közös kerékpározást Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Privatgéppel repült a szerelméhez: Kim Kardashian mindent egy lapra tesz fel Lewis Hamiltonért

A két világsztár már tíz éve ismeri egymást, de a barátságból tavaly decemberben valami sokkal forróbb alakult ki. Szilveszterkor még Aspenben buliztak együtt, februárban már a Super Bowl-on melegedtek össze, tavasszal pedig Kim képes volt privát repülőre szállni, és több mint 1500 kilométert utazni Los Angelesből Londonba, csak hogy alig 24 órát tölthessen a pilóta 18 millió fontos kensingtoni luxusotthonában.

Lewis és Kim a show-biznisz legelfoglaltabb emberei közé tartoznak, de feltett szándékuk, hogy mindent megtesznek azért, hogy láthassák egymást, amint van egy kis szabadidejük

– árulta el a pár egyik közeli ismerőse a The Sunnak. „Nem volt sok idejük együtt, mert Kimnek kötelezettségei voltak az Egyesült Államokban, de ez minőségi idő volt.”

Már a nagymamák is rábólintottak

A dolog mostanra annyira komollyá vált, hogy a szerelmesek a családjaikat is összeengedték. Májusban a Los Angeles-i Nobu étteremben tartottak egy gigantikus családi vacsorát. Kim elvitte magával a három legkisebb gyermekét, sőt, a klán feje, Kris Jenner is megjelent. Hamilton sem érkezett egyedül: ő az édesanyját, Carmen Larbalestiert mutatta be új szerelmének – derül ki a brit Mirror cikkéből.

A jelek szerint a találkozó elképesztően jól sikerült, a Kardashian-család ugyanis szó szerint odavan a brit pilótáért.

Nagyon intenzív a kapcsolatuk. A családja egyszerűen imádja őt

– nyilatkozta egy bennfentes.