Végre felvállalják! Kim Kardashian és Lewis Hamilton együtt tekernek a boldogság felé

Úgy tűnik, Kim Kardashian végleg túllépett Kanye Westen, és nem is akárkit fogott ki magának. A 45 éves luxusanyuka és a 41 éves brit száguldó cirkusz-legenda, Lewis Hamilton már nem is titkolják, hogy halálosan egymásba szerettek. A párost a napokban egy romantikus biciklizés közben kapták lencsevégre, ahol csak úgy izzott köztük a levegő. Kim hatalmas dizájner napszemüvegben, lazán font hajjal egyensúlyozott a kerékpáron, miközben Hamilton egy baseballsapkában vigyorgott mellette, szinte le sem lehetett törölni az arcáról a mosolyt.
A két világsztár már tíz éve ismeri egymást, de a barátságból tavaly decemberben valami sokkal forróbb alakult ki. Szilveszterkor még Aspenben buliztak együtt, februárban már a Super Bowl-on melegedtek össze, tavasszal pedig Kim képes volt privát repülőre szállni, és több mint 1500 kilométert utazni Los Angelesből Londonba, csak hogy alig 24 órát tölthessen a pilóta 18 millió fontos kensingtoni luxusotthonában.
Lewis és Kim a show-biznisz legelfoglaltabb emberei közé tartoznak, de feltett szándékuk, hogy mindent megtesznek azért, hogy láthassák egymást, amint van egy kis szabadidejük
– árulta el a pár egyik közeli ismerőse a The Sunnak. „Nem volt sok idejük együtt, mert Kimnek kötelezettségei voltak az Egyesült Államokban, de ez minőségi idő volt.”
A dolog mostanra annyira komollyá vált, hogy a szerelmesek a családjaikat is összeengedték. Májusban a Los Angeles-i Nobu étteremben tartottak egy gigantikus családi vacsorát. Kim elvitte magával a három legkisebb gyermekét, sőt, a klán feje, Kris Jenner is megjelent. Hamilton sem érkezett egyedül: ő az édesanyját, Carmen Larbalestiert mutatta be új szerelmének – derül ki a brit Mirror cikkéből.
A jelek szerint a találkozó elképesztően jól sikerült, a Kardashian-család ugyanis szó szerint odavan a brit pilótáért.
Nagyon intenzív a kapcsolatuk. A családja egyszerűen imádja őt
– nyilatkozta egy bennfentes.
Ha így haladnak, hamarosan megszólalhatnak az esküvői harangok!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.