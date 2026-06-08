Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Medárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiderült Lewis Hamilton titka, Kim Kardashian dekoltázsa ellopta a showt az F1-pilótáktól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kim kardashian
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 05:00
forma-1monacói nagydíjlewis hamilton
Lewis Hamilton becsempészte barátnőjét a Forma-1 legendás versenyére. Kim Kardashian mellei vitték a prímet a Monacói Nagydíjon.
Bors
A szerző cikkei

Lewis Hamilton lassan két éve nyert legutóbb futamot a Forma-1-ben, de a hétszeres világbajnok brit autóversenyző úgy érezhette, hogy a harmadik rajthelyről indulva van esélye megtörni a jeget a Monacói Nagydíjon. Talán az táplálta az optimizmusát, hogy most először szurkolt neki a helyszínen Kim Kardashian, akihez fűződő kapcsolatáról hónapok óta találgat a fél világ. Egy biztos: a 45 éves amerikai celebkirálynő egyre többször mutatkozik együtt az F1 vb-rekorderével, és a hétvégén mindenkit meglepve megjelent Monte-Carlóban. Nem is akárhogyan!

A Lewis Hamiltonnal összeboronált Kim Kardashian (középen, mögötte a húga, Khloé) megjelenése nagy feltűnést eltett a Forma-1 Monacói Nagydíján
A Lewis Hamiltonnal összeboronált Kim Kardashian (középen, mögötte a húga, Khloé) megjelenése nagy feltűnést eltett a Forma-1 Monacói Nagydíján
Fotó: NurPhoto

A dollármilliárdos üzletasszony, tévés személyiség neve nem szerepelt a hivatalos VIP-vendégek listáján, de egyszer csak előbukkant egy jachtról a kikötőben, majd a Ferrari páholyából nézte a szombati időmérőt és a vasárnapi futamot is. Mint kiderült, maga Hamilton hívta meg nagy titokban a Forma-1 egyi hagyományos csúcseseményére a szerelmét.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton szerelme egyre nyíltabb

Az álompár szerelméről az év eleje óta cikkeznek a világsajtóban, ők pedig egyre bátrabban vállalják föl a kapcsolatukat, legyen szó a Super Bowl közös megtekintéséről vagy éppen egy bringázásról. 

Az is kiderült már, hogy Hamilton megismerkedett Kim négy gyerekével, sőt a szüleik is találkoztak már egymással.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu