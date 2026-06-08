Kiderült Lewis Hamilton titka, Kim Kardashian dekoltázsa ellopta a showt az F1-pilótáktól

Lewis Hamilton lassan két éve nyert legutóbb futamot a Forma-1-ben, de a hétszeres világbajnok brit autóversenyző úgy érezhette, hogy a harmadik rajthelyről indulva van esélye megtörni a jeget a Monacói Nagydíjon. Talán az táplálta az optimizmusát, hogy most először szurkolt neki a helyszínen Kim Kardashian, akihez fűződő kapcsolatáról hónapok óta találgat a fél világ. Egy biztos: a 45 éves amerikai celebkirálynő egyre többször mutatkozik együtt az F1 vb-rekorderével, és a hétvégén mindenkit meglepve megjelent Monte-Carlóban. Nem is akárhogyan!
A dollármilliárdos üzletasszony, tévés személyiség neve nem szerepelt a hivatalos VIP-vendégek listáján, de egyszer csak előbukkant egy jachtról a kikötőben, majd a Ferrari páholyából nézte a szombati időmérőt és a vasárnapi futamot is. Mint kiderült, maga Hamilton hívta meg nagy titokban a Forma-1 egyi hagyományos csúcseseményére a szerelmét.
Az álompár szerelméről az év eleje óta cikkeznek a világsajtóban, ők pedig egyre bátrabban vállalják föl a kapcsolatukat, legyen szó a Super Bowl közös megtekintéséről vagy éppen egy bringázásról.
Az is kiderült már, hogy Hamilton megismerkedett Kim négy gyerekével, sőt a szüleik is találkoztak már egymással.
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