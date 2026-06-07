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Forma-1: Dögunalom után borult minden a Monacói Nagydíjon - Videó

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 17:33 / FRISSÍTÉS: 2026. június 07. 17:35
Lewis HamiltonAndrea Kimi Antonellimonacói nagydíjMax Verstappen
Már-már unalomba fulladt a Monacói Nagydíj, amikor beütött a krach. Döbbenet a Forma-1-ben: közvetve csak a feltöredezett aszfalt nehezítette meg az addig magabiztosan vezető Kimi Antonelli dolgát.
MM
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Sorozatban négy futamnyerés után, Andrea Kimi Antonelli az élről indulva rajt-cél győzelmet aratott a Forma-1 egyik legnagyobb presztízsű versenyén, a Monacói Nagydíjon. A Mercedes 19 éves olasz pilótája pályafutása második F1-es szezonjában tucatjával írja át a szakág rekordjait, és zsinórban az ötödik sikerével tovább növelte az előnyét az üldözői előtt. Most sem az ellenfelek, csak áttételesen egy aszfalthiba tudták veszélyeztetni a 68. körig biztosnak tűnt elsőségét.

Monaco Grand Prix 2026 - Race - Circuit de Monaco
Kimi Antonelli sorozatban az ötödik sikerét aratta a Forma-1-ben: a 19 éves csodatini rajt-cél győzelemmel zárta a legendás Monacói Nagydíjat
Fotó: David Davies - PA Images

Az Antonelli mellől rajtolt négyszeres vb-győztes Max Verstappen Red Bullja már az elindulásnál lerobbant és föladta a versenyt, míg a címvédő Lando Norris a féltáv után volt kénytelen kiállni a McLarennel. A második sorból kezdő Ferrarik közül Lewis Hamiltonnak esélye sem volt tartani a lépést az élen száguldó tinivel, Antonelli mögött a második helyen végzett (mögötte csapattársa, a monacóiként hazai utcákon versenyző Charles Leclerc végzett még dobogós helyen). Pedig a hétszeres F1-bajnok, ám lassan két éve (a 2024 júliusi Belga Nagydíj óta) nyeretlen Hamiltont világhírű barátnője, Kim Kardashian jelenléte is motiválta, aki most először szurkolt neki a helyszínen.

A szűk utcai versenypályán egyébként a 49. körig kellett várni az első "igazi" előzésre – amely nem meghibásodott autó miatt jött össze –, ekkor Arvid Lindblad (Racing Bulls) húzott el Alexander Albon (Williams) mellett a középmezőnyben. 

Aszfalthiba szólt közbe a Forma-1-ben

Az izgalmakat sokkal inkább a gyorshajtásokért szorgosan kiosztott 5 másodperces büntetések sora okozta, persze csak a boxutcában maximálisan megengedett sebesség áthágása miatt. Az első komolyabb vezetői hibát is csak a 61. kör hozta, amikor az Aston Martint vezető Lance Stroll belecsúszott a gumifalba. Ekkor pályára küldték a biztonsági autót, és a sorozatos kiállásokkal, időbüntetésekkel némileg megkavarodott a mezőny sorrendje. 

Aztán amint négy kör múltán véget ért a fázis, Leclerc is nekiment a falnak – mint kiderült, a Ferrari aszfalhibákon csúszott ki –, így jöhetett is vissza a biztonsági autó, a versenyzőket pedig kiparancsolták a boxutcába.

Eztán már mintegy félórás várakozás után indult újra a verseny, amelyre ekkor már csak tíz kör maradt a leintésig. Az újabb állórajt után is Antonelli maradt az élen Hamilton előtt, és végül megnyerte a Forma-1 Monacói Nagydíját.

 

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