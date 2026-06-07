Forma-1: Dögunalom után borult minden a Monacói Nagydíjon - Videó

Sorozatban négy futamnyerés után, Andrea Kimi Antonelli az élről indulva rajt-cél győzelmet aratott a Forma-1 egyik legnagyobb presztízsű versenyén, a Monacói Nagydíjon. A Mercedes 19 éves olasz pilótája pályafutása második F1-es szezonjában tucatjával írja át a szakág rekordjait, és zsinórban az ötödik sikerével tovább növelte az előnyét az üldözői előtt. Most sem az ellenfelek, csak áttételesen egy aszfalthiba tudták veszélyeztetni a 68. körig biztosnak tűnt elsőségét.

Kimi Antonelli sorozatban az ötödik sikerét aratta a Forma-1-ben: a 19 éves csodatini rajt-cél győzelemmel zárta a legendás Monacói Nagydíjat

Fotó: David Davies - PA Images

Az Antonelli mellől rajtolt négyszeres vb-győztes Max Verstappen Red Bullja már az elindulásnál lerobbant és föladta a versenyt, míg a címvédő Lando Norris a féltáv után volt kénytelen kiállni a McLarennel. A második sorból kezdő Ferrarik közül Lewis Hamiltonnak esélye sem volt tartani a lépést az élen száguldó tinivel, Antonelli mögött a második helyen végzett (mögötte csapattársa, a monacóiként hazai utcákon versenyző Charles Leclerc végzett még dobogós helyen). Pedig a hétszeres F1-bajnok, ám lassan két éve (a 2024 júliusi Belga Nagydíj óta) nyeretlen Hamiltont világhírű barátnője, Kim Kardashian jelenléte is motiválta, aki most először szurkolt neki a helyszínen.

Kim Kardashian in the Ferrari garage supporting Lewis Hamilton ahead of the Monaco GP. ❤️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/V0JQvjQzgC — Sportskeeda Pit Stop (@SKPitStop) June 7, 2026

A szűk utcai versenypályán egyébként a 49. körig kellett várni az első "igazi" előzésre – amely nem meghibásodott autó miatt jött össze –, ekkor Arvid Lindblad (Racing Bulls) húzott el Alexander Albon (Williams) mellett a középmezőnyben.

Aszfalthiba szólt közbe a Forma-1-ben

Az izgalmakat sokkal inkább a gyorshajtásokért szorgosan kiosztott 5 másodperces büntetések sora okozta, persze csak a boxutcában maximálisan megengedett sebesség áthágása miatt. Az első komolyabb vezetői hibát is csak a 61. kör hozta, amikor az Aston Martint vezető Lance Stroll belecsúszott a gumifalba. Ekkor pályára küldték a biztonsági autót, és a sorozatos kiállásokkal, időbüntetésekkel némileg megkavarodott a mezőny sorrendje.

Aztán amint négy kör múltán véget ért a fázis, Leclerc is nekiment a falnak – mint kiderült, a Ferrari aszfalhibákon csúszott ki –, így jöhetett is vissza a biztonsági autó, a versenyzőket pedig kiparancsolták a boxutcába.