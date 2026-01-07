Schumacher újra szerelmes? Egzotikus szigeten látták a barátnőjével

Miután exbarátnője már hónapokkal ezelőtt túltette magát a német pilótán, most Mick Schumacher is újra randizni kezdett. A Forma–1-es világbajnok legenda fia nemrégiben még lélegzetelállítóan gyönyörű dán modellel, Laila Hasanoviccsal alkotott egy párt, most viszont már egy portugál nő oldalán kapták lencsevégre.

Mick Schumacher a családi villájához vitte új barátnőjét Fotó: Kym Illman

A 26 éves autóversenyzőt, aki korábban az F1-ben is megfordult, a család kedvenc szigetén, Mallorcán fotózták le. A képeket a német Bild hozta nyilvánosságra, amelyeken Schumacher egy golfpálya közepén átöleli Clara Ramos portugál modellt.

A kapcsolat a hírek szerint nagyon friss, ugyanakkor a jelek arra utalnak, hogy meglehetősen komoly, hiszen Mick édesapját, Michael Schumachert az év jelentős részében a spanyol szigeten található villában ápolják, ahova roppant keveseknek van bejárása. A szerelmes pár pedig mindössze néhány kilométerre golfozott az épülettől, ami arra utalhat, hogy a 2013-ban síbalesetet szenvedő ikont is meglátogatták.

Mick Schumacher új barátnője:

Mick Schumacher 2021-ben és 2022-ben, a Haas színeiben szerepelt utoljára a Forma–1-ben, azóta csupán a Mercedes tartalékpilótájaként került közel a sorozathoz, idén pedig az amerikai IndyCar-versenysorozatban folytatja pályafutását.