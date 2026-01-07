Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Schumacher újra szerelmes? Egzotikus szigeten látták a barátnőjével

Mick Schumacher
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 16:45
szerelemMichael SchumacherForma-1
Úgy fest, már a hétszeres F1-es világbajnokkal is találkozott a pilóta új párja. Mick Schumacher és új barátnője a családi villa közelében golfozott.

Miután exbarátnője már hónapokkal ezelőtt túltette magát a német pilótán, most Mick Schumacher is újra randizni kezdett. A Forma–1-es világbajnok legenda fia nemrégiben még lélegzetelállítóan gyönyörű dán modellel, Laila Hasanoviccsal alkotott egy párt, most viszont már egy portugál nő oldalán kapták lencsevégre.

Mick Schumacher a családi villájához vitte új barátnőjét
Mick Schumacher a családi villájához vitte új barátnőjét Fotó: Kym Illman

A 26 éves autóversenyzőt, aki korábban az F1-ben is megfordult, a család kedvenc szigetén, Mallorcán fotózták le. A képeket a német Bild hozta nyilvánosságra, amelyeken Schumacher egy golfpálya közepén átöleli Clara Ramos portugál modellt.

A kapcsolat a hírek szerint nagyon friss, ugyanakkor a jelek arra utalnak, hogy meglehetősen komoly, hiszen Mick édesapját, Michael Schumachert az év jelentős részében a spanyol szigeten található villában ápolják, ahova roppant keveseknek van bejárása. A szerelmes pár pedig mindössze néhány kilométerre golfozott az épülettől, ami arra utalhat, hogy a 2013-ban síbalesetet szenvedő ikont is meglátogatták.

Mick Schumacher új barátnője:

Mick Schumacher 2021-ben és 2022-ben, a Haas színeiben szerepelt utoljára a Forma–1-ben, azóta csupán a Mercedes tartalékpilótájaként került közel a sorozathoz, idén pedig az amerikai IndyCar-versenysorozatban folytatja pályafutását.

@borsonline Michael Schumacher is ott volt a lánya esküvőjén! Édesapja sem maradt le Gina nagy napjáról. #hungary #magyar #neked #nekedbe #nekedbelegyen #foryoupage #foryour #borsonlie #forma1 #michaelschumacher #csalad #eskuvo #szerelem #sport ♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu