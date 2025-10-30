Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Alfonz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Új álompár a láthatáron, Schumacher exével kavar a sztársportoló

Michael Schumacher
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 11:30
Laila HasanovicJannik SinnerF1Mick Schumachertenisz
A F1-es legenda fia után a teniszcsillaggal randizik a dán modell. Mick Schumacher volt barátnője állítólag a pilóta édesapjával is találkozott.

Jannik Sinner, a világranglista második helyén álló olasz teniszsztár a hétvégi tornagyőzelmét követően erősítette meg, amiről már egy ideje pletykálnak a rajongók: együtt van a lélegzetelállítóan gyönyörű dán modellel, Laila Hasanoviccsal. Hasanovic korábban nem kisebb név, mint a hétszeres Forma–1-es világbajnok legenda, Michael Schumacher fiával, Mick Schumacherrel alkotott egy párt.

Laila Hasanovic rendszeresen feltűnt Mick Schumacher mellett az F1-es versenyhétvégéken
Laila Hasanovic rendszeresen feltűnt Mick Schumacher mellett az F1-es versenyhétvégéken / Fotó: Kym Illman

Árulkodó jel volt, hogy a modell a teniszező szüleivel közösen figyelte, ahogy Sinner három játszmában legyőzte Alexander Zverevet a bécsi tenisztorna fináléjában. A döntő után pedig többek között barátnőjének is megköszönte a támogatást.

Köszönöm a támogatást mindenkinek, a családomnak, a barátnőmnek és a barátaimnak. Az egész csapatomnak és azoknak is, akik otthonról nézik.

A modell Michael Schumacherrel is találkozott

A 24 éves modell három évig volt együtt Mick Schumacherrel, mielőtt idén áprilisban szakítottak. A Miss Universe-döntős állítólag olyan közel került a családhoz, hogy a barátja édesapját is meglátogathatta.

A teniszrajongók már augusztusban találgatásokba kezdtek Sinner szerelmi életét illetően, miután az US Open alatt kiszúrták, hogy az olasz sztártelefonjának háttérképén feltehetően a dán modell látható. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu