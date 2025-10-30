Új álompár a láthatáron, Schumacher exével kavar a sztársportoló

Jannik Sinner, a világranglista második helyén álló olasz teniszsztár a hétvégi tornagyőzelmét követően erősítette meg, amiről már egy ideje pletykálnak a rajongók: együtt van a lélegzetelállítóan gyönyörű dán modellel, Laila Hasanoviccsal. Hasanovic korábban nem kisebb név, mint a hétszeres Forma–1-es világbajnok legenda, Michael Schumacher fiával, Mick Schumacherrel alkotott egy párt.

Laila Hasanovic rendszeresen feltűnt Mick Schumacher mellett az F1-es versenyhétvégéken / Fotó: Kym Illman

Árulkodó jel volt, hogy a modell a teniszező szüleivel közösen figyelte, ahogy Sinner három játszmában legyőzte Alexander Zverevet a bécsi tenisztorna fináléjában. A döntő után pedig többek között barátnőjének is megköszönte a támogatást.

Köszönöm a támogatást mindenkinek, a családomnak, a barátnőmnek és a barátaimnak. Az egész csapatomnak és azoknak is, akik otthonról nézik.

A modell Michael Schumacherrel is találkozott

A 24 éves modell három évig volt együtt Mick Schumacherrel, mielőtt idén áprilisban szakítottak. A Miss Universe-döntős állítólag olyan közel került a családhoz, hogy a barátja édesapját is meglátogathatta.

A teniszrajongók már augusztusban találgatásokba kezdtek Sinner szerelmi életét illetően, miután az US Open alatt kiszúrták, hogy az olasz sztártelefonjának háttérképén feltehetően a dán modell látható.