Megrendítő mélyütést kapott Michael Schumacher és családja

Mióta 2013 végén súlyos koponyasérülést szenvedett egy síbalesetben, a családja magánügyként kezeli és gondosan titkolja, milyen Michael Schumacher állapota. A svájci villájukban és sokszor a mallorcai nyaralójukban ápolt egykori hétszeres F1-világbajnok autóversenyző körül sertepertélő népes személyzetben azonban áruló volt, aki rossz kezebe juttatott mintegy 1500 fájlt – digitalizált képeket, videókat, orvosi jelentéseket és gyógyszerlistákat. Ezekért cserébe tavaly 15 milió euróra (5,8 milliárd forint) zsarolták Schumiékat. Az ügyben résztvevő három gazembert elkapták, de Corinna asszonyék szerint az első- és a másodfokú ítélet sem elég elrettentő erejű.

Évek óta nem tudni, milyen Michael Schumacher állapota, de családja szerint elrettentő ítélet nélkül fennáll a veszélye a titkos felvételek napvilágra kerülésének

Fotó: AFP

Sajtóhírek szerint megrökönyödve és felháborodva vette tudomásul a Schumacher család, hogy a körzeti bíróságon az év elején kihirdetett verdikten semmit sem változtatott az utóbbi hetekben lefolytatott jogorvoslati eljárás során a wuppertali regionális fellebbviteli bíróság. Markus Quantius bíró szerint sem az enyhítésért fellebbező elítéltek, sem a súlyosbítást követelő felperesek nem álltak elő olyan információkkal a zsarolási ügyben, amely miatt oka lett volna változtatni.

Michael Schumacher családja nem adja föl a jogi harcot

Az 54 éves fő vádlott – egy 19-szeresen büntetett előéletű korábbi kidobóember – három év börtönbüntetést kapott, de óvadék ellenében háziőrizetben van; a neki technikai segítséget nyújtó fia, illetve Schumiék egy elbocsátása után így bosszút állt informatikai biztonsági alkalmazottja pedig megúszta pár hónapnyi felfüggesztettel. Különösen utóbbi ítéletén akadt ki a család, mert álláspontjuk szerint ő állt az egész bűnügy mögött, a háttérből ő mozgatta a szálakat. Árulása óta megrendült a bizalmuk a többi emberükben (orvosokban, ápolókban és a biztonsági szolgálat tagjaiban), az eddiginél is szigorúbb belső szabályokat vezettek be. Ráadásul joggal tartanak attól, hogy elrettentő erejű büntetés híján újra megzsarolhatják őket, vagy ami még rosszabb: nyilvánosságra kerülhet mindaz, amiből kiderült Michael Schumacher állapota. A villából kikerült két merevlemez egyike ugyanis máig nem került elő.