Kiderült: Így kommunikál Michael Schumacher 11 évvel a balesete után

Mint az már köztudott 11 évvel ezelőtt egy síbaleset megváltoztatta Michael Schumacher életét. A 47 éves Forma-1-es legenda a francia Alpokban elszenvedett balesete során úgy beverte a fejét, hogy hónapig mesterséges kómába feküdt. Schumacher azóta éjjel-nappal a feleségétől, Corinától és egy orvosokból álló csapattól kap segítséget. Pontos állapotát a családja azóta is titokban tartja. Állítólag csak néhány ember van tisztában a hétszeres világbajnok egészségi állapotával.

Ritka alkalmakor néhányan azonban nyilvánosan is beszélnek arról, amit hétpecsétes titokként kezelnek. Közéjük tartozik a korábbi F1-főnök, Flavio Briatore volt felesége, Elisabetta Gregoraci, aki elárulta, hogy Schumacher „csak a szemével képes kommunikálni”.

„Michael nem beszél, a szemével kommunikál. Csak három ember látogathatja őt, és én tudom, hogy kik azok. Spanyolországba költöztek, és a felesége egy kórházat rendezett be abban a házban”

- nyilatkozott Elisabetta.

Miközben Corinna védelmezően óvja a Schumacherhez való hozzáférést, az F1-es legenda állítólag nemrég először jelent meg a nyilvánosság előtt, miután részt vett lánya esküvőjén.

A 27 éves Gina-Maria a múlt hétvégén kötötte össze az életét Ian Bethkével a Schumacher család mallorcai villájában. A német média arról számolt be, hogy édesapja is jelen volt a ceremónián. Bár azt még nem tudni, hogy Schumacher jelenléte a családtagjain kívül ismét előfordul-e, a lánya esküvőjén való részvétele azt jelezheti, hogy a család részéről változás állt be a hozzáállásban.

A hírek szerint az esküvőn részt vevő tagoknak az ajtóban kellett hagyniuk a mobiltelefonjaikat, hogy Schumacher magánéletét tiszteletben tartsák a szertartás alatt - írja a Mirror.