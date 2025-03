„Nagyon szomorú a helyzet” – Kitálalt Schumacher állapotáról a bennfentes

Legutóbb Eddie Jordan halála után volt téma, hogy a Michael Schumacher Forma-1-es bemutatkozását 1991-ben lehetővé tevő csapattulajdonosnak sem engedték meglátogatni a súlyos síbalesete óta a nyilvánosságtól elzártan ápolt egykori felfedezettjét. A 76 évesen elhunyt ír F1-legenda elfogadta és tiszteletben tartotta Schumi feleségének a döntését, nem úgy a hétszeres világbajnok hajdani menedzsere, mentora és barátja, Willi Weber, aki máig fájlalja Corinna asszony lépését. Most az egyik legismertebb német sportriporter, Felix Görner kipakolt Schumacher gondosan titkolt állapotával kapcsolatban.

Michael Schumachert többé nem láhatja más, csak az a legfeljebb 20 kiválasztott? Fotó: Michael Cooper / Getty Images

Az F1 bennfentesének számító Görner tévésként sokáig végigkövette Michael Schumacher karrierjét, remek munkakapcsolat alakult ki közöttük. Mint mondta, nagyon elszomorítja és megérinti minden idők egyik legsikeresebb autóversenyzőjének sorsa.

Nagyon szomorú a helyzet. Gondozásra szorul, a gondozókra utalt személy, aki már nem képes szóban kifejezni magát. Van egy legfeljebb húsz emberből álló kör, amelyet egyáltalán odangednek hozzá.

És ez véleményem szerint is így helyes. A család az érdekei szem előtt tartva cselekszik. Ő is mindig teljes mértékben védte a magánéletét. És ez nem is fog változni – mondta a sokáig a Forma-1 kommentátoraként dolgozó Felix Görner, aki még most, több mint egy évtizeddel a 2013 végi baleset után is hitetlenkedve gondol arra, milyen rossz állapotba került Schumacher. – Elvégre tulajdonképpen egy hős volt, egy elpusztíthatatlan hős.

Máig mélyen érinti Schumacher sorsa

Michael Schumacher 2013. december 29-én bukott a francia Alpokban, friss hóréteggel fedett sziklás pályán síelve. Súlyos fejsérülést szenvedett, a grenoble-i kórházban életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Hónapok múltán vihette csak haza a családja, amely a biztonságért és a szakszerű gondozásért felelős szakembereket felfogadva, azóta is teljes titoktartásra törekedve ápolja. Látogatni pedig csak egy nagyon szűk körnek engedik, akik közül – a közeli rokonokon túl – Schumi egykori Ferrari-főnökéből lett barátja, Jean Todt a legismertebb.