Döntött a bíróság: kiderült, lehet-e világbajnok Felipe Massa

Az egykori Forma-1-es pilóta, Felipe Massa részleges győzelmet aratott a 2008-as Crashgate-botrány körüli, régóta húzódó jogi csatározásban, miután a Legfelsőbb Bíróság elrendelte az FIA-nak (a Nemzetközi Automobil Szövetség), Bernie Ecclestone-nak, valamint a Formula One Managementnek, hogy fizessenek ki 315 ezer dollárt (nagyjából 107. 714. 992 forintot) a Ferrari korábbi versenyzőjének.

Pert nyert Felipe Massa / Fotó: Paul Gilham

Döntött a bíróság Felipe Massa ügyében

Az ítélet Massa 80 millió dolláros (körülbelül 27,4 milliárd forint) kártérítési keresetének legújabb fordulójának részeként született, amelynek középpontjában a 2008-as Szingapúri Nagydíj áll, melynek során a Renault pilótája, Nelson Piquet Jr. szándékosan falnak csapta az autóját: mindezt azért, hogy egy jól időzített biztonsági autóval a csapattársa, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso kerüljön győztes pozícióba, és amivel tönkretették Massa versenyét, aki végül egyetlen ponttal vesztette el a világbajnoki címet Lewis Hamiltonnal szemben.

Bár a költségekről szóló ítélet Massa javára született, a bíró a vádlottak kérelmeinek egy részét is jóváhagyta, ezzel biztosítva, hogy az ügyben egy kulcsfontosságú jogi kérdést közvetlenül a Legfelsőbb Bíróság elé kell terjeszteni. Az eljárást most felfüggesztették az eredmény megszületéséig, bár a feleknek továbbra is ki kell cserélniük a módosított beadványokat.

A vádlottaknak 14 napjuk van a költségek megfizetésére.

Alig várom, hogy bíróság előtt bebizonyíthassam, hogy összeesküdtek az igazság eltusolására, és minden jogi eszközt bevetek annak érdekében, hogy ezt az igazságtalanságot helyrehozzák. A Forma-1 a világ legnagyszerűbb sportága, de elengedhetetlen, hogy a legigazságosabb is legyen

- mondta el egy nyilatkozatában Massa.

Egy novemberi bírósági ítélet már kimondta, hogy Massa pert indíthat, és kártérítést követelhet, habár a hivatalos nyilatkozat iránti kérelmét, miszerint őt kellett volna megkoronázni 2008-ban, elutasították.

Massa ügyvédei azt állítják, az F1 korábbi vezére, Bernie Ecclestone tudta, hogy a szingapúri baleset szándékos volt, és hogy ő és az FIA nem vizsgálta ki megfelelően az ügyet - írja az autoracing1.com