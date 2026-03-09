Minden eddiginél nagyobb lesz a Békemenet – Deák Dániel a Mokkában járt

Nyomoz a rendőrség a 19 éves fideszes aktivista ügyében, akire rálőttek Szentendrén a hétvégén. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője értékelte a helyzetet, a kazincbarcikai győzelmet, valamint a közelgő Békemenetet.
Deák Dániel a Mokkában értékelte a Fidesz kazincbarcikai győzelmét. Kiemelte, hogy a Medián méréseit ez is leleplezi, hiszen ha a Tisza országosan 20 százalékponttal vezetne, akkor a Fidesz nem tudna időközi választáson nyerni egy olyan településen, ahol már 16 éve nem nyert a Fidesz jelöltje.
Ez egy meglepetésszerű Fidesz-győzelem volt, hiszen ez egy ellenzéki fellegvár, 16 éve itt önkormányzati választáson fideszes jelölt nem nyert. Az ellenfél egy nyíltan a Tiszával szimpatizáló politikus volt, a helyi Tisza is támogatta. A baloldali sajtóban azt várták, hogy itt a harmadik helyezett lesz a Fidesz jelöltje. Ehhez képest a nyíltan a Tiszával szimpatizáló ellenzéki jelölt lett a harmadik és a Fidesz nyerte meg ezt az időközi választást.
– mondta Deák Dániel. Az elemző beszámolt arról a férfiról, aki két idősebb hölggyel kiabált egy pultnál. Orbán Viktor miniszterelnök személyesen fogadta ezt a két hölgyet a Karmelitában.
Felháborító volt látni, amikor egy két méter magas, kigyúrt ember ordibál két idős hölggyel a Fidesz pultjánál. Orbán Viktor meghívta őket a Karmelita kolostorba, ott vendégül látta őket, beszélgetett velük, ez egy kifejezetten szép gesztus volt a miniszterelnöktől. A másik eset pedig, hogy gázpisztollyal lövöldöztek a Fidesz aktivistáira, ez szintén azt mutatja, hogy a tiszás közegben van egy durva agresszivitás, erőszakosság, ami arra vezethető vissza, hogy Magyar Péter miket mond. Börtönnel fenyegetőzik, arról beszél, hogy veszni fognak azok, akik a Fidesszel szimpatizálnak, durva stílusban kommunikál a színpadon. Nem meglepő, hogy azok a szavazók is, akik hallgatnak rá, vagy szimpatizálnak vele, hasonló módon agresszívek lesznek.
Egy tiszás aktivista úgy nyilatkozott, hogy Magyarországon folyamatosan kiábrándulnak a választók Magyar Péterből, viszont a brüsszeli Politico meg arról írt, hogy Ukrajnában nagy a népszerűsége Magyar Péternek. Deák Dániel szerint az elmúlt napok eseményei más megvilágításba helyezték a magyar belpolitikát. Amikor elzárták a Barátság kőolajvezetéket, vagy amikor Zelenszkij nyíltan megfenyegette a magyar kormányfőt, a Tisza érdekesen reagált.
Magyar Péter hosszú hetekig meg sem szólalt a kőolajvezeték ügyében. Kiszivárgott, hogy megállapodott az ukránokkal, ezzel párhuzamosan most elkezdett orosz beavatkozásról beszélni, próbálja elterelni a figyelmet arról, hogy az ukrán elnök nyíltan, halálosan megfenyegette a magyar kormányfőt. Erre egyébként Magyar Péter reagált, csak rögtön elkezdett putyinozni meg az oroszokkal foglalkozni, miközben nincs bizonyíték arra, hogy ebben a választási kampányban lenne nyílt orosz beavatkozás. Látszik, nem akarja, hogy ezzel foglalkozzon a magyar közvélemény. Az ukránok nagyon reménykednek Magyar Péter győzelmében, mert tudják jól, hogyha Orbán Viktor megnyeri a választást április 12-én, akkor Ukrajna nem lesz uniós tag, Magyarország nem fog hozzájárulni a háború finanszírozásához, sok kérdésben nem fogja támogatni Zelenszkij álláspontját.
Március 15-én Békemenetet tartanak, ami a szervezők szerint az eddigi legnagyobb lesz. Miközben a tiszások azt mondják, hogy nincs háború, magyarok százait, ezreit kell most kimenekíteni a háborús övezetből. Ebből kifolyólag rengeteg békepárti magyarra lehet majd számítani.
Október 23-án közel kétszer akkora volt a Békemenet, mint Magyar Péter tüntetése. Én most is kifejezetten nagy érdeklődésre, tehát nagyon nagy tömegre számítok a végterületen. Nem lehet tippelni, de nagy tömeg várható, hiszen számos olyan aktualitása van most itt a közelmúltban a békepártiságnak, ami miatt sokan el fognak menni.
– zárta gondolatait Deák Dániel.
