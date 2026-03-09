Gázolt a vonat Sopronban, feje tetejére állt a közlekedés

Elütött egy férfit a vonat hétfő reggel Sopronban, a helyszínelés idején az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják Sopron és az ausztriai Baumgarten (Sopronkertes) között - tájékoztatta a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. szóvivője az MTI-t.
Rázó László elmondta, hogy a baleset a Kossuth Lajos utcai és a Somfalvi úti vasúti átjárók között történt. A vonat Sopronból tartott Ausztria felé.
Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte, hogy a vonaton utazó mintegy 150-170 utas közül senki sem sérült meg, őket a soproni hivatásos tűzoltók segítik az átszállásban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.