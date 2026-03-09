Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Franciska, Fanni névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gázolt a vonat Sopronban, feje tetejére állt a közlekedés

vonat
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 10:14
pótlóbuszSopronvonatgázolás
Az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják. A hírek szerint egy férfit ütött el a vonat hétfő reggel Sopronban.
Bors
A szerző cikkei

Elütött egy férfit a vonat hétfő reggel Sopronban, a helyszínelés idején az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják Sopron és az ausztriai Baumgarten (Sopronkertes) között - tájékoztatta a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. szóvivője az MTI-t.

vasút, vonat
Gázolt a vonat Sopronban / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Elgázolt egy férfit a vonat Sopronban

Rázó László elmondta, hogy a baleset a Kossuth Lajos utcai és a Somfalvi úti vasúti átjárók között történt. A vonat Sopronból tartott Ausztria felé.

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte, hogy a vonaton utazó mintegy 150-170 utas közül senki sem sérült meg, őket a soproni hivatásos tűzoltók segítik az átszállásban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu