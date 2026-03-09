Gázolt a vonat Sopronban, feje tetejére állt a közlekedés

Elütött egy férfit a vonat hétfő reggel Sopronban, a helyszínelés idején az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják Sopron és az ausztriai Baumgarten (Sopronkertes) között - tájékoztatta a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. szóvivője az MTI-t.

Gázolt a vonat Sopronban / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Elgázolt egy férfit a vonat Sopronban

Rázó László elmondta, hogy a baleset a Kossuth Lajos utcai és a Somfalvi úti vasúti átjárók között történt. A vonat Sopronból tartott Ausztria felé.

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte, hogy a vonaton utazó mintegy 150-170 utas közül senki sem sérült meg, őket a soproni hivatásos tűzoltók segítik az átszállásban.