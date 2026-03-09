A körözési toplista élén állt - most elfogta a rendőrség

Egy toplistás körözött férfi már egy ideje bujkált a hatóságok elől, ám a tatabányai rendőrök nemrég elkapták – közölte a Police.hu. A körözött elfogásáról videófelvételt is közzétett a rendőrség.

Egy dűlőben fogták el a toplistás körözöttet / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Egy dűlőben fogták el a toplistás körözöttet

A Tatabányai Rendőrkapitányság munkatársai március 2-án este az egyik helyi dűlőben fogták el az ország egyik toplistás körözöttjét. A férfi ellen emberölés kísérlete miatt adtak ki elfogatóparancsot. A férfi nyolc év letöltendő szabadságvesztés elől próbált elmenekülni, ezért a rendőrök kiemelten keresték. A 30 éves férfi egy ideje bujkált már a hatóságok elől, de a bűnügyesek felderítőmunkájának köszönhetően végül sikerült kézre keríteni.

A Tatabányai Rendőrkapitányságon előállították a férfit, majd büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

A rendőrség továbbra is kiemelten kezeli a körözött személyek felkutatását. Ha tudomása van körözött személy tartózkodási helyéről, értesítse a rendőrséget!