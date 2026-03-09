Elszakadt a cérna Justin Biebernél: nekitámadt a paparazziknak

Konfliktusba keveredett a paparazzikkal Justin Bieber, mialatt a feleségével, Hailey Bieberrel, vacsorázni mentek. A 32 éves énekes és a 29 éves modell péntek este a kaliforniai West Hollywoodban található, hírességek által kedvelt Sushi Parkban jártak, és a popsztár a jelek szerint nem volt abban a hangulatban, hogy lefényképezzék.
A TMZ által megszerzett videón Justin, aki kék kapucnis pulóvert viselt, a karjával takarta el az arcát, mialatt Hailey után belépett a parkolóházba. A vakuk villanása közepette szálltak be az autójukba, majd ezt követően Bieber egy félig üres műanyag vizespalackot hajított a paparazzik felé a kocsi felett.
Nem ez volt az első alkalom, hogy a popsztár szembeszállt a paparazzikkal. Tavaly júniusban a kanadai énekes azalatt csapott össze a lesifotósokkal, mialatt elhagyta a kaliforniai Soho House Malibut: ekkor kiabálni kezdett a paparazzikkal, és többek közt arra figyelmeztette őket, hogy ne provokálják őt, és tartsák tiszteletben a privát szféráját - írja a Page Six.
