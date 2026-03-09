Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Elszakadt a cérna Justin Biebernél: nekitámadt a paparazziknak

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 10:10
A jelek szerint nem volt kedve fotózkodni. Justin Bieber a feleségével ment vacsorázni, mialatt a paparazzik a sarkukban voltak: az énekes végül elvesztette a hidegvérét.
Konfliktusba keveredett a paparazzikkal Justin Bieber, mialatt a feleségével, Hailey Bieberrel, vacsorázni mentek. A 32 éves énekes és a 29 éves modell péntek este a kaliforniai West Hollywoodban található, hírességek által kedvelt Sushi Parkban jártak, és a popsztár a jelek szerint nem volt abban a hangulatban, hogy lefényképezzék. 

Hailey Bieber és Justin Bieber 2018. szeptember 13-án titokban házasodtak össze egy New York-i városházán
Justin Bieber nekitámadt a paparazziknak /  Fotó: Javier Rojas /  Northfoto

A TMZ által megszerzett videón Justin, aki kék kapucnis pulóvert viselt, a karjával takarta el az arcát, mialatt Hailey után belépett a parkolóházba. A vakuk villanása közepette szálltak be az autójukba, majd ezt követően Bieber egy félig üres műanyag vizespalackot hajított a paparazzik felé a kocsi felett.

Nem először csapott szembe a lesifotósokkal Justin Bieber

Nem ez volt az első alkalom, hogy a popsztár szembeszállt a paparazzikkal. Tavaly júniusban a kanadai énekes azalatt csapott össze a lesifotósokkal, mialatt elhagyta a kaliforniai Soho House Malibut: ekkor kiabálni kezdett a paparazzikkal, és többek közt arra figyelmeztette őket, hogy ne provokálják őt, és tartsák tiszteletben a privát szféráját - írja a Page Six.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

