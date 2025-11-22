Hamilton aggódhat? Bírósági tárgyaláson döntenek az F1-es botrányról

Újabb mérföldkőhöz érkezett Felipe Massa pere, az elmúlt évek egyik legnagyobb Formula–1-es botránya. A 44 éves, már visszavonult pilóta 64 millió fontos kártérítést követel az F1-től, a Nemzetközi Automobil Szövetségtől (FIA) és Bernie Ecclestone-tól. A brit bíróság csütörtöki ülésén hozott határozata szerint a brazil versenyző összeesküvés-elmélete kellően megalapozottnak minősül ahhoz, hogy teljes körű vizsgálat induljon az ügyben.
A jogi ügy a 2008-as szezont érinti, amelynek végén a Ferrari versenyzője egyetlen ponttal Lewis Hamilton mögött végzett a világbajnoki pontversenyben. Massa azt állítja, hogy nem a brit, hanem ő az idény jogos világbajnoka, mivel a Szingapúri Nagydíjon Nelson Piquet Jr. a Renault csapatfőnöknek utasítására falnak csapta az autóját, annak érdekében, hogy egy jól időzített biztonsági autóval a spanyol Fernando Alonso kerüljön győztes pozícióba. A szándékos baleset okozta káosz következtében Massa a biztosnak tűnő győzelem helyett pont nélkül zárt, ami végzetesnek bizonyult az év végén.
Bernie Ecclestone – a Forma–1 korábbi vezetője – 2023-ban arról beszélt, hogy a sport vezetői már a szezon alatt tudtak a csalásról, csak eltussolták, és nem indítottak vizsgálatot. A 11-szeres futamgyőztes ezt követően indította a pert.
Massa a perrel nem azt akarja elérni, hogy megfosszák Hamiltont az első világbajnoki címétől, csupán azt, hogy mondja ki az F1 és az FIA, hogy ő a 2008-as világbajnokság jogos győztese, és hogy megszegték a saját szabályaikat azzal, hogy nem vizsgálták ki egyből a botrányos esetet. A Nemzetközi Automobil Szövetség amúgy sem köteles elfogadni az ítéletet, mivel a bíróság joghatóságon kívül esik a sport szabályozására. Tehát a hétszeres világbajnok drukkereinek semmiképpen sem kell aggódniuk kedvencük első aranyérme kapcsán.
A bíróság csütörtöki döntése szerint viszont néhány vádpontnak valós esélyük van a tárgyaláson arra, hogy bebizonyítsák őket. Az ügy tehát bíróság elé kerül, amelyet Massa hatalmas győzelemként könyvel el:
Ez hatalmas győzelem – nagyszerű nap számomra, az igazságnak és mindenkinek, aki szereti a Forma–1-et. A bíróság látta az ügyem erejét, és nem engedte, hogy az alperesek elhallgattassák a 2008-as igazságot. Mindent megtettek azért, hogy megállítsák ezt az ügyet, de a harcunk a tisztességért folyik, és ma győztünk
– fogalmazott az Instagram-oldalán a 2017-ben visszavonult versenyző.
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.