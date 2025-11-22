Hamilton aggódhat? Bírósági tárgyaláson döntenek az F1-es botrányról

Újabb mérföldkőhöz érkezett Felipe Massa pere, az elmúlt évek egyik legnagyobb Formula–1-es botránya. A 44 éves, már visszavonult pilóta 64 millió fontos kártérítést követel az F1-től, a Nemzetközi Automobil Szövetségtől (FIA) és Bernie Ecclestone-tól. A brit bíróság csütörtöki ülésén hozott határozata szerint a brazil versenyző összeesküvés-elmélete kellően megalapozottnak minősül ahhoz, hogy teljes körű vizsgálat induljon az ügyben.

Felipe Massa 15 szezonon keresztül versenyzett a Forma–1-ben / Fotó: Paul Gilham

Miért perel Felipe Massa?

A jogi ügy a 2008-as szezont érinti, amelynek végén a Ferrari versenyzője egyetlen ponttal Lewis Hamilton mögött végzett a világbajnoki pontversenyben. Massa azt állítja, hogy nem a brit, hanem ő az idény jogos világbajnoka, mivel a Szingapúri Nagydíjon Nelson Piquet Jr. a Renault csapatfőnöknek utasítására falnak csapta az autóját, annak érdekében, hogy egy jól időzített biztonsági autóval a spanyol Fernando Alonso kerüljön győztes pozícióba. A szándékos baleset okozta káosz következtében Massa a biztosnak tűnő győzelem helyett pont nélkül zárt, ami végzetesnek bizonyult az év végén.

Bernie Ecclestone – a Forma–1 korábbi vezetője – 2023-ban arról beszélt, hogy a sport vezetői már a szezon alatt tudtak a csalásról, csak eltussolták, és nem indítottak vizsgálatot. A 11-szeres futamgyőztes ezt követően indította a pert.

Elvehetik Hamilton világbajnoki címét?

Massa a perrel nem azt akarja elérni, hogy megfosszák Hamiltont az első világbajnoki címétől, csupán azt, hogy mondja ki az F1 és az FIA, hogy ő a 2008-as világbajnokság jogos győztese, és hogy megszegték a saját szabályaikat azzal, hogy nem vizsgálták ki egyből a botrányos esetet. A Nemzetközi Automobil Szövetség amúgy sem köteles elfogadni az ítéletet, mivel a bíróság joghatóságon kívül esik a sport szabályozására. Tehát a hétszeres világbajnok drukkereinek semmiképpen sem kell aggódniuk kedvencük első aranyérme kapcsán.

A bíróság csütörtöki döntése szerint viszont néhány vádpontnak valós esélyük van a tárgyaláson arra, hogy bebizonyítsák őket. Az ügy tehát bíróság elé kerül, amelyet Massa hatalmas győzelemként könyvel el:

Ez hatalmas győzelem – nagyszerű nap számomra, az igazságnak és mindenkinek, aki szereti a Forma–1-et. A bíróság látta az ügyem erejét, és nem engedte, hogy az alperesek elhallgattassák a 2008-as igazságot. Mindent megtettek azért, hogy megállítsák ezt az ügyet, de a harcunk a tisztességért folyik, és ma győztünk

– fogalmazott az Instagram-oldalán a 2017-ben visszavonult versenyző.

Felipe Massa's statement on Instagram pic.twitter.com/7a4IebUbKu — Holiness (@F1BigData) November 20, 2025