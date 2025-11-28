Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Michael Schumachert csak kilencen látogathatják, elege lett a családnak

Michael Schumacher
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 09:30
síbalesetcsalád
Elege lett a családnak a visszaélésekből. A nagybeteg Forma-1-es legendát, Michael Schumachert csak kilencen látogathatják.
HWK
A szerző cikkei

Nemzetközi sajtóhírek szerint Michael Schumacher bizalmi köre mindössze kilenc főre csökkent. A 2013-ban síbalesetet szenvedett német pilóta felesége, Corinna, két gyermekük, Mick és Gina-Maria Schumacher, Schumi korábbi menedzsere, Sabine Kehm, a legendás versenyző korábbi főnökei, Jean Todt és Ross Brawn, valamint egykori versenyzőtársai közül Gerhard Berger, Luca Badoer és Felipe Massa látogathatják.

Michael Schumacher
Michael Schumacher 2013-ban síbaleset szenvedett / Fotó: AFP

Azért szűkítették a kört, mert az utóbbi időben rengeteg álhír jelent meg Schumacher állapotával kapcsolatban, illetve a család zsarolási kísérletek áldozata lett, többen is visszaéltek a bizalmukkal - írja az Origo.

Michael Schumachert védi a család

Rendkívül aljasnak tartom, hogy egyesek hasznot akarnak húzni a szenvedésükből, ezért érthető, hogy a család keményebb álláspontot képvisel szerettei védelméért

 - fogalmazott Sabine Kehm, akit a Bors idézett.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
