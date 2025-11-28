Michael Schumachert csak kilencen látogathatják, elege lett a családnak

Nemzetközi sajtóhírek szerint Michael Schumacher bizalmi köre mindössze kilenc főre csökkent. A 2013-ban síbalesetet szenvedett német pilóta felesége, Corinna, két gyermekük, Mick és Gina-Maria Schumacher, Schumi korábbi menedzsere, Sabine Kehm, a legendás versenyző korábbi főnökei, Jean Todt és Ross Brawn, valamint egykori versenyzőtársai közül Gerhard Berger, Luca Badoer és Felipe Massa látogathatják.

Michael Schumacher 2013-ban síbaleset szenvedett / Fotó: AFP

Azért szűkítették a kört, mert az utóbbi időben rengeteg álhír jelent meg Schumacher állapotával kapcsolatban, illetve a család zsarolási kísérletek áldozata lett, többen is visszaéltek a bizalmukkal - írja az Origo.

Named: Michael Schumacher's nine super-secretive 'inner circle' members who know his real state as his wife Corinna clamps down on privacy https://t.co/AZxTZaf2Tn — Daily Mail Sport (@MailSport) November 26, 2025

Michael Schumachert védi a család

Rendkívül aljasnak tartom, hogy egyesek hasznot akarnak húzni a szenvedésükből, ezért érthető, hogy a család keményebb álláspontot képvisel szerettei védelméért

- fogalmazott Sabine Kehm, akit a Bors idézett.