Michael Schumachert csak kilencen látogathatják, elege lett a családnak

Nemzetközi sajtóhírek szerint Michael Schumacher bizalmi köre mindössze kilenc főre csökkent. A 2013-ban síbalesetet szenvedett német pilóta felesége, Corinna, két gyermekük, Mick és Gina-Maria Schumacher, Schumi korábbi menedzsere, Sabine Kehm, a legendás versenyző korábbi főnökei, Jean Todt és Ross Brawn, valamint egykori versenyzőtársai közül Gerhard Berger, Luca Badoer és Felipe Massa látogathatják.
Azért szűkítették a kört, mert az utóbbi időben rengeteg álhír jelent meg Schumacher állapotával kapcsolatban, illetve a család zsarolási kísérletek áldozata lett, többen is visszaéltek a bizalmukkal - írja az Origo.
Rendkívül aljasnak tartom, hogy egyesek hasznot akarnak húzni a szenvedésükből, ezért érthető, hogy a család keményebb álláspontot képvisel szerettei védelméért
- fogalmazott Sabine Kehm, akit a Bors idézett.
