Ez a 3 kerti növény másodpercek alatt elmulasztja a szúnyogcsípést

A szúnyogcsípés utáni kellemetlen érzést valójában a rovar nyála okozza, amire a testünk hisztamin termelésével reagál – ez váltja ki a heves viszketést és a gyulladást. Ahelyett, hogy véresre vakarnád a bőrödet, érdemes a természet patikájához fordulni. Ezek a növények olyan gyulladáscsökkentő és hűsítő anyagokat tartalmaznak, amelyek szinte azonnal kikapcsolják a viszketési ingert.
Nézzük, melyek azok a házi patikádban vagy a kerted végében rejtőző növények, amelyekhez bármikor bátran nyúlhatsz enyhülésért!
Ha kertes házban élsz, szinte biztos, hogy a fű között vagy a kerítés mentén ott zöldell az útifű. Gyerekkorunkban a meghorzsolt térdünkre tettük, de a szúnyogcsípések ellen is ez az egyik bevált házi csodaszer. Az útifű levelei tele vannak allantoinnal és aukubinnal, amelyek rendkívül erős gyulladáscsökkentő, antibakteriális és bőrnyugtató hatással bírnak. Tépj le egy tiszta útifűlevelet, mosd meg és a kezeddel alaposan morzsold át, amíg ki nem jön a zöldes nedve, majd ezt a nedves pépet szorítsd közvetlenül a csípésre. A viszketés másodpercek alatt megszűnik, és a duzzanat is látványosan lelohad.
Ha van egy cserép mentád a teraszon a koktélokhoz, akkor nyert ügyed van. A menta nemcsak az italokat frissíti fel, de a lángoló, viszkető bőrt is azonnal megnyugtatja. A mentában található magas mentol tartalom miatt a növény gyakorlatilag becsapja az idegvégződéseket. Hidegérzetet kelt a bőrön, ami elnyomja a hisztamin okozta égető viszketést, emellett serkenti a vérkeringést, így a szervezet gyorsabban lebontja a szúnyog nyálát. Tépj le egy-két mentalevelet, morzsold szét az ujjaid között, és a lédús felével masszírozd át a csípés helyét. A kellemes, hűsítő bizsergés azonnali megkönnyebbülést hoz.
Az aloe vera a modern háztartások kötelező növénye. Ha még nincs az ablakpárkányodon, gyorsan szerezz be egyet, mert a napégéstől kezdve a konyhai sérüléseken át a szúnyogcsípésig mindenre jó. A húsos levelek belsejében található tiszta gél több mint 200 hatóanyagot, köztük vitaminokat, ásványi anyagokat és olyan enzimeket tartalmaz, amelyek azonnal csillapítják a gyulladást és mélyen hidratálják a sérült bőrfelületet. Vágj le egy darabot a növény leveléből, mosd meg, majd függőlegesen állítva hagyd pár percig folyni, hogy a sárgás, irritáló nedv (latex) távozzon belőle. Ezután vágd le a tüskés széleket és a zöld külső héjat, hogy csak a tiszta, áttetsző, belső zselé maradjon meg. A kinyert friss géllel kend be a szúnyogcsípést. Mivel a gél a levegőn gyorsan oxidálódik és veszít a hatóanyag-tartalmából, mindig csak annyit készíts elő, amennyit azonnal fel is használsz.
Extra Bors-tipp
Ha egyszerre nagyobb mennyiséget készítesz el, a kinyert zselét néhány fordulattal pörgesd át botmixerrel vagy turmixgépben – épp csak annyira, hogy folyós, önthető állagú legyen. Öntsd jégkockatartóba és fagyaszd le: a kiolvasztott kockák később pont olyan hatékonyak lesznek a szúnyogcsípésekre, mint a friss zselé.
Nézd meg videón az aloe vera nevelését és felhasználását:
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