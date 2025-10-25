BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
A hétköznapok szuperitala a borsmenta tea: ez történik a testeddel, ha rendszeresen fogyasztod ezt az ízletes nedűt

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 09:15
Az egyre hűvösödő napokon jól tud esni egy forró ital, ami nemcsak testileg, de lelkileg is felmelegíthet. Különösen a megfázásos időszakban, amikor a tünetek enyhítésére és a megelőzés tekintetében is érdemes gőzölgő italokat fogyasztani. A borsmenta tea mindkettőben segítségünkre lehet.
László Juli
A borsmenta valójában egy fűszer- és gyógynövény, ami hasonlóan sok társához jótékonyan hat a szervezetünkre. Az árvacsalánfélék családjába tartozó termés levele tele van antioxidánsokkal, sok egyéb mellett ezért is ajánlott alkalmazni egészségmegőrzés és betegségmegelőzés céljából. A legjobb mód erre a borsmenta tea fogyasztása. 

Gőzölgő borsmenta tea az asztalon.
A borsmenta tea valódi erejét érdemes kihasználni a mindennapokban. 
Fotó: Slava Zolotko /  Shutterstock 

A borsmenta tea pozitív hatásai:

1. Az immunrendszer barátja

Az említett antioxidánsoknak köszönhetően a borsmenta tea támogatja az immunrendszerünket, ami a benne található nagy mennyiségű B-vitamin, magnézium, kalcium, kálium, foszfor és nátrium miatt is igaz. Rendszeres kortyolgatásával felturbózhatjuk a szervezetünket az őszi szezonban, de a mindennapokban is.

2. Az emésztés támogatója

Gondoltad volna, hogy egy egyszerű borsmenta tea az emésztési panaszokra is megoldás lehet? Ez a mentolos ital segíthet a székrekedéssel, hasi görcsökkel és puffadással folytatott harcban, sőt, még a különféle emésztőszervi gyulladások kezelésében is bevethető. Ha ilyen problémáink vannak, minden nap igyunk egy csészével. Hányinger esetén hidegen igyuk.

3. Az alak formálója

A borsmenta tea, feltéve, hogy nem teszünk bele semmilyen ízesítőszert, vagyis magában fogyasztjuk, teljesen kalóriamentes, ezért tökéletes kiegészítője lehet a diétának, főleg, hogy némi étvágycsökkentő hatással is rendelkezik.

4. A megfázás mérséklője

Antibakteriális, vírusölő és gyulladáscsökkentő tulajdonsága miatt megfázás, allergia és influenza idején is érdemes iszogatni, mivel a mentolos ízű tea segít felszabadítani a légutakat, például az eldugult orrüreget. Betegség idején inhalálásra is használhatjuk a borsmentából készült főzetet, amit izomlazító képessége miatt köhögés ellen is bevethetünk.

Levelekből forrázott borsmenta tea kerül kiöntésre kancsóból csészébe.
A legjobb, ha friss levelekből készül a borsmenta tea.
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

5. A fejfájás mulasztója

A fentiek fényében láthatjuk, hogy a borsmenta tea természetes fájdalomcsillapítóként remekül működik, éppen ezért fejfájás idején is tanácsos segítségül hívni. Az említett izomlazító hatás a különféle fejfájástípusokra, sőt menstruációs panaszokra is megoldás lehet. A mentol ráadásul fokozza a vérkeringést, ami által szintén csökkenhetnek a kellemetlen tünetek.

6. A stressz enyhítője

Ha feszült állapotban találjuk magunkat, igyunk egy csésze borsmenta teát, amivel az idegeinket is lecsillapíthatjuk. A gyógynövény ugyanis nyugtató hatással is bír, így testünket és lelkünket egyaránt ellazíthatjuk vele.

7. A jó alvás segítője

A nyugtató tulajdonságon kívül azért is jó a pihenés elősegítésére fogyasztani a borsmenta teát, mert nincs benne koffein, így biztosan nem ébreszt fel az esti órákban. Kifejezetten jó, ha lefekvés előtt isszuk, főként, ha álmatlanságban szenvedünk.

8. A lehelet frissítője

Az antibakteriális hatásnak köszönhetően a kellemetlen szájszaggal is eredményesen szembeszállhatunk. A borsmenta sok szájhigiéniai termék alapja, mivel elpusztítja azokat a baktériumokat, melyek rossz leheletet és fogkövet okoznak, a mentolos íz pedig gondoskodik a frissességről. Akár rágó helyett és öblögetőként is alkalmazhatjuk.

9. Az energiaszint növelője

Fáradt kimerültség esetén is készíthetünk borsmenta teát, ami segíthet visszaállítani az energiaszintet. Akár fizikailag, akár mentálisan merültünk le, érdemes kihasználni a gyógynövény erejét, ami még a koncentrációt is fokozza.

Ilyen esetekben kerüljük

Hat éves kor alatti gyerekeknek és várandós nőknek nem ajánlott a borsmenta fogyasztása, illetve alkalmazása semmilyen formában, és azok is kerüljék, akik valamilyen formában érzékenyek a mentolra. Nagy mennyiségben csökkentheti a tesztoszteronszintet a férfiaknál. 

