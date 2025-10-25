A hétköznapok szuperitala a borsmenta tea: ez történik a testeddel, ha rendszeresen fogyasztod ezt az ízletes nedűt

A borsmenta valójában egy fűszer- és gyógynövény, ami hasonlóan sok társához jótékonyan hat a szervezetünkre. Az árvacsalánfélék családjába tartozó termés levele tele van antioxidánsokkal, sok egyéb mellett ezért is ajánlott alkalmazni egészségmegőrzés és betegségmegelőzés céljából. A legjobb mód erre a borsmenta tea fogyasztása.

A borsmenta tea valódi erejét érdemes kihasználni a mindennapokban.

Fotó: Slava Zolotko / Shutterstock

A borsmenta tea pozitív hatásai:

1. Az immunrendszer barátja

Az említett antioxidánsoknak köszönhetően a borsmenta tea támogatja az immunrendszerünket, ami a benne található nagy mennyiségű B-vitamin, magnézium, kalcium, kálium, foszfor és nátrium miatt is igaz. Rendszeres kortyolgatásával felturbózhatjuk a szervezetünket az őszi szezonban, de a mindennapokban is.

2. Az emésztés támogatója

Gondoltad volna, hogy egy egyszerű borsmenta tea az emésztési panaszokra is megoldás lehet? Ez a mentolos ital segíthet a székrekedéssel, hasi görcsökkel és puffadással folytatott harcban, sőt, még a különféle emésztőszervi gyulladások kezelésében is bevethető. Ha ilyen problémáink vannak, minden nap igyunk egy csészével. Hányinger esetén hidegen igyuk.

3. Az alak formálója

A borsmenta tea, feltéve, hogy nem teszünk bele semmilyen ízesítőszert, vagyis magában fogyasztjuk, teljesen kalóriamentes, ezért tökéletes kiegészítője lehet a diétának, főleg, hogy némi étvágycsökkentő hatással is rendelkezik.

4. A megfázás mérséklője

Antibakteriális, vírusölő és gyulladáscsökkentő tulajdonsága miatt megfázás, allergia és influenza idején is érdemes iszogatni, mivel a mentolos ízű tea segít felszabadítani a légutakat, például az eldugult orrüreget. Betegség idején inhalálásra is használhatjuk a borsmentából készült főzetet, amit izomlazító képessége miatt köhögés ellen is bevethetünk.

A legjobb, ha friss levelekből készül a borsmenta tea.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

5. A fejfájás mulasztója

A fentiek fényében láthatjuk, hogy a borsmenta tea természetes fájdalomcsillapítóként remekül működik, éppen ezért fejfájás idején is tanácsos segítségül hívni. Az említett izomlazító hatás a különféle fejfájástípusokra, sőt menstruációs panaszokra is megoldás lehet. A mentol ráadásul fokozza a vérkeringést, ami által szintén csökkenhetnek a kellemetlen tünetek.