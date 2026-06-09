Túlságosan erőlködött a vécén – tíz évnyi emlékét vesztette el a nő

Egy hongkongi nő két hétig szenvedett székrekedéstől.

Végül olyan erősen próbálkozott, hogy oxigénhiánya lett.

Tíz évnyi emlékét elveszítette, 8 órán át semmit sem tudott magáról.

Bizarr és ijesztő esetekről világszerte hallani, és úgy látszik, nemcsak a szextől lehetnek furcsa betegségeink. A mindennapi szükségleteink elvégzésekor is kerülhetünk életveszélyes helyzetbe. A székrekedés nem játék, az emlékeid is elveszítheted a túlzott erőlködés miatt. Mutatjuk, hogyan teheted könnyebbé az egyik legintimebb pillanatod.

Egy ázsiai nő két hétig küzdött székrekedéssel, végül elveszítette az emlékeit. Illusztráció: Voyagerix / Shutterstock

Hogyan okoz a székrekedés amnéziát?

Egészen döbbenetes, amit egy hongkongi nőnek el kellett szenvednie. Az ázsiai asszony két héten át küzdött a székrekedés tüneteivel, mire annyira rosszul lett, hogy egyik alkalommal rengeteg időt töltött a vécén. Amikor kijött, amnéziája lett. A különös mellékhatás sokkolta a szeretteit, hiszen nemcsak őket, az elmúlt tíz év összes emlékét elveszítette. Mindenki aggódott, hiszen akkor még nem tudták, mi áll a történtek mögött. Azonnak kúrházba rohantak vele, ahol a kezelőorvosa rávilágított, hogy

az amnéziáért az erős hasi fájdalom és a székrekedés volt felelős. A túlzott erőlködés miatt a nő agyában és hasában olyan nagy nyomás keletkezett, ami oxigénhiányhoz vezetett, és átmeneti emlékezetkiesése lett.

A nőnek szerencsére „csak” 8 óra kellett hozzá, hogy az emlékei visszatérjenek, ám az orvos mindenkit figyelmeztetett, hogy azok is ugyanígy járhatnak, akiknél sokszor elpattan a húr, vagy nehéz dolgokat emelnek. Az ilyen extrém fizikai megterhelés néma és fájdalommentes gyilkos is lehet az oxigénhiány miatt. Hirtelen csap le, és akár sztrókhoz is vezethet, ha nem lépünk időben.

Mit tehetünk székrekedés ellen?

Noha a székrekedés okozta amnézia tünetei – például a hirtelen tájékozódási zavar, a múlt emlékeinek elvesztése – átmenetiek, a bajt jobb megelőzni. Íme a legjobb módszerek székrekedés ellen:

Bőséges folyadékbevitel: naponta legalább 2-3 liter vizet igyál, ezzel lazítva a székleted.

naponta legalább 2-3 liter vizet igyál, ezzel lazítva a székleted. Rostdús táplálkozás: a gyümölcsök, zöldségek és a teljes kiörlésű gabonák jótékony hatással vannak a belekre és a széklet minőségét is javítják a bejuttatott rostok.

a gyümölcsök, zöldségek és a teljes kiörlésű gabonák jótékony hatással vannak a belekre és a széklet minőségét is javítják a bejuttatott rostok. Rendszeres mozgás: egy mindössze 30 perces séta is felpörgeti az ellustult bélrendszert, megmozgatja a beleket.

egy mindössze 30 perces séta is felpörgeti az ellustult bélrendszert, megmozgatja a beleket. Az erőlködés kerülése: ne maradj sokáig a mosdóban a vécén erőlködve; ha nem tudsz könnyíteni magadon, inkább próbálkozz később.

ne maradj sokáig a mosdóban a vécén erőlködve; ha nem tudsz könnyíteni magadon, inkább próbálkozz később. Gyógyszerek alkalmazása, orvosi vizit: súlyos esetben alkalmazz gyógyszertárban kapható hashajtókat a leírásuk szerint; ha azok sem hatnak, mielőbb fordulj orvoshoz!

Tudtad? Az érzelmi amnéziának 5 jele van, amelyek könnyen felismerhetők. Játszd le az alábbi videót a részletekért:

(Vice)

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