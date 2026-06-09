Túlságosan erőlködött a vécén – tíz évnyi emlékét vesztette el a nő

Bizarr és ijesztő esetekről világszerte hallani, és úgy látszik, nemcsak a szextől lehetnek furcsa betegségeink. A mindennapi szükségleteink elvégzésekor is kerülhetünk életveszélyes helyzetbe. A székrekedés nem játék, az emlékeid is elveszítheted a túlzott erőlködés miatt. Mutatjuk, hogyan teheted könnyebbé az egyik legintimebb pillanatod.
Egészen döbbenetes, amit egy hongkongi nőnek el kellett szenvednie. Az ázsiai asszony két héten át küzdött a székrekedés tüneteivel, mire annyira rosszul lett, hogy egyik alkalommal rengeteg időt töltött a vécén. Amikor kijött, amnéziája lett. A különös mellékhatás sokkolta a szeretteit, hiszen nemcsak őket, az elmúlt tíz év összes emlékét elveszítette. Mindenki aggódott, hiszen akkor még nem tudták, mi áll a történtek mögött. Azonnak kúrházba rohantak vele, ahol a kezelőorvosa rávilágított, hogy
az amnéziáért az erős hasi fájdalom és a székrekedés volt felelős. A túlzott erőlködés miatt a nő agyában és hasában olyan nagy nyomás keletkezett, ami oxigénhiányhoz vezetett, és átmeneti emlékezetkiesése lett.
A nőnek szerencsére „csak” 8 óra kellett hozzá, hogy az emlékei visszatérjenek, ám az orvos mindenkit figyelmeztetett, hogy azok is ugyanígy járhatnak, akiknél sokszor elpattan a húr, vagy nehéz dolgokat emelnek. Az ilyen extrém fizikai megterhelés néma és fájdalommentes gyilkos is lehet az oxigénhiány miatt. Hirtelen csap le, és akár sztrókhoz is vezethet, ha nem lépünk időben.
Noha a székrekedés okozta amnézia tünetei – például a hirtelen tájékozódási zavar, a múlt emlékeinek elvesztése – átmenetiek, a bajt jobb megelőzni. Íme a legjobb módszerek székrekedés ellen:
Tudtad? Az érzelmi amnéziának 5 jele van, amelyek könnyen felismerhetők. Játszd le az alábbi videót a részletekért:
(Vice)
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