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Ivás kulacsból egy futópályán a kulacs tisztítása után

Megmérgezhet a saját kulacsod, ha nem vigyázol

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors házi praktika
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 15:15
kulacstisztításbetegségbaktériumfertőzés
Sokan szeretjük az újratölthető kulacsokat, hiszen környezetbarát megoldást nyújtanak és bárhova magunkkal vihetők a nagy melegben. Ha viszont áporodott szaguk van, akkor mindenképpen tisztításra szorulnak, anélkül ugyanis betegségeket okozhatnak. Mutatjuk, hogyan lehet igazán hatékony a kulacs tisztítása!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Baktériumok ezreivel fertőzhetjük meg a szervezetünket, ha tisztítatlan kulacsból iszunk.
  • Többek között súlyos gyomor- és légúti betegségeket okozhat. 
  • Három egyszerű házi praktikával könnyen fertőtleníthetjük az ivóeszközünket. 

Lehet műanyag, üveg vagy fém, az ivókulacsból nemcsak kellemetlen szájszag áradhat, hanem kész biológiai fegyverré is válhat, ugyanis patogén kórokozók telepedhetnek meg rajta. Ennek elkerülésére elengedhetetlen a kulacs tisztítása, jó esetben napi rendszerességgel.

Ivás kulacsból a kulacs tisztítása után
A kulacs tisztítása nélkül a belső falon ezerszámra telepedhetnek meg baktériumok. Illusztráció: PeopleImages / Shutterstock

A kulacs tisztítása hatékonyan

Sokan ringatják magukat abban a tévhitben, hogy mivel tiszta víz kerül a palackukba, biztosan makulátlan annak belseje. Ez azonban óriási tévedés, ha ugyanis már áporodott szagot áraszt, nagy valószínűséggel kórokozók telepedtek meg benne. Ezek oly módon kerülnek a kulacsba, hogy a nyálunk, az elhalt hámsejtek és a szájüregben lévő baktériumok minden egyes korttyal visszamosódnak.

Fertőtlenítés nélkül a baktériumok vígan szaporodni kezdenek, idővel poshadt szagúvá változtatva az üveget. 

Ez a folyamat nagyjából három nap alatt megy végbe. Ha ez alatt az idő alatt nem mosod át a kulacsod, akkor a belekerült mikrobák biofilmet képeznek. Ez egy olyan mikroszkopikus méretű, ragacsos és nyálkás védőréteg, amely egyfajta láthatatlan pajzs a baktériumoknak. Ilyen esetben már alaposabb tisztítás szükséges, mint egy vizes öblítés.

A vécédeszkánál is durvább

Kutatók bizonyították, hogy a napokig mosatlan kulacsban több baktérium nyüzsög, mint a házi kedvencek etetőtáljában, és ami még riasztóbb, egy nyilvános vécédeszkán. Ha napokig úgy iszol belőle, hogy nem mosod át, az olyan, mintha körbenyaldosnál egy bacitenyészetet. 

A szervezetünk ugyan sokat elvisel, de a nedves környezetben elszaporodó bélbaktériumok, mint az E. coli vagy Staphylococcus aureus, már komoly gyomor- és bélrendszeri problémákat okozhatnak. Ha hasmenésed van, gyomorgörcsök kínoznak és hányinger is gyötör, akkor a kulacsodban rejtőző baktériumok is állhatnak a háttérben. 

A kulacs tisztítása azért is különösen fontos, mert a szilikongyűrűk alatt fekete penészspórák is lakozhatnak. Ezek tartós légúti irritációt, köhögést és allergiás reakciókat válthatnak ki.

Házi praktika a baktériumok ellen

Nincs szükség méregdrága vegyszerekre, hogy a különféle kulacsok tisztítása hatékony legyen. A megoldás a konyhában lapul. Mutatjuk a legjobb módszereket a makulátlan tisztaságért.

  • Ecetes-meleg vizes áztatás: Töltsd meg félig a kulacsod meleg vízzel, félig ecettel, majd hagyd állni az oldatot egy egész éjszakán keresztül. Az ecet természetes fertőtlenítő, kíméletlenül elbánik a baktériumokkal. 
  • Szódabikarbónás oldat: Szórj 1-2 teáskanálnyi szódabikarbónát a kulacsodba és önts rá meleg vizet. Egy kulacskefével jól dörzsöld át a kulacs belsejét, ezzel eltávolítod a makacs biofilmet és örökre elűzöd a szagokat. 
  • Rizs-trükk: Tegyél egy marék rizst a palackba, önts hozzá némi mosogatószert és meleg vizet, majd rázd össze alaposan a keveréket, amely így hatékonyan leradírozza a kulacs belső falára tapadt rétegeket. 

Többféle dolog is kellemetlen szájszagot okozhat, ám 4 lépésben tehetsz ellene. Játszd le az alábbi videót a részletekért:

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