Megmérgezhet a saját kulacsod, ha nem vigyázol

Baktériumok ezreivel fertőzhetjük meg a szervezetünket, ha tisztítatlan kulacsból iszunk.

Többek között súlyos gyomor- és légúti betegségeket okozhat.

Három egyszerű házi praktikával könnyen fertőtleníthetjük az ivóeszközünket.

Lehet műanyag, üveg vagy fém, az ivókulacsból nemcsak kellemetlen szájszag áradhat, hanem kész biológiai fegyverré is válhat, ugyanis patogén kórokozók telepedhetnek meg rajta. Ennek elkerülésére elengedhetetlen a kulacs tisztítása, jó esetben napi rendszerességgel.

A kulacs tisztítása nélkül a belső falon ezerszámra telepedhetnek meg baktériumok. Illusztráció: PeopleImages / Shutterstock

A kulacs tisztítása hatékonyan

Sokan ringatják magukat abban a tévhitben, hogy mivel tiszta víz kerül a palackukba, biztosan makulátlan annak belseje. Ez azonban óriási tévedés, ha ugyanis már áporodott szagot áraszt, nagy valószínűséggel kórokozók telepedtek meg benne. Ezek oly módon kerülnek a kulacsba, hogy a nyálunk, az elhalt hámsejtek és a szájüregben lévő baktériumok minden egyes korttyal visszamosódnak.

Fertőtlenítés nélkül a baktériumok vígan szaporodni kezdenek, idővel poshadt szagúvá változtatva az üveget.

Ez a folyamat nagyjából három nap alatt megy végbe. Ha ez alatt az idő alatt nem mosod át a kulacsod, akkor a belekerült mikrobák biofilmet képeznek. Ez egy olyan mikroszkopikus méretű, ragacsos és nyálkás védőréteg, amely egyfajta láthatatlan pajzs a baktériumoknak. Ilyen esetben már alaposabb tisztítás szükséges, mint egy vizes öblítés.

A vécédeszkánál is durvább

Kutatók bizonyították, hogy a napokig mosatlan kulacsban több baktérium nyüzsög, mint a házi kedvencek etetőtáljában, és ami még riasztóbb, egy nyilvános vécédeszkán. Ha napokig úgy iszol belőle, hogy nem mosod át, az olyan, mintha körbenyaldosnál egy bacitenyészetet.

A szervezetünk ugyan sokat elvisel, de a nedves környezetben elszaporodó bélbaktériumok, mint az E. coli vagy Staphylococcus aureus, már komoly gyomor- és bélrendszeri problémákat okozhatnak. Ha hasmenésed van, gyomorgörcsök kínoznak és hányinger is gyötör, akkor a kulacsodban rejtőző baktériumok is állhatnak a háttérben.

A kulacs tisztítása azért is különösen fontos, mert a szilikongyűrűk alatt fekete penészspórák is lakozhatnak. Ezek tartós légúti irritációt, köhögést és allergiás reakciókat válthatnak ki.