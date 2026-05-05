A tavaszi fáradtság igazi oka sokkal furcsább, mint gondolnád

Hiába vidámabb ez az évszak, ha nem várt mellékhatásokkal jár. A hosszabb nappalok és a virágba boruló természet jót tesz ugyan a léleknek, de az éjszakák simán rémálommá válhatnak az alattomos tavaszi fáradtság miatt. Nem csak a doomscrolling lehet a ludas, ennél sokkal furcsább dolgok zajlanak a háttérben, amik ellopják az álmodat.

Tavasszal sokaknak van problémája az alvással, de mi okozza valójában a tavaszi fáradtságot?

A tavaszi alvászavarok valódi okai.

A pollenek nemcsak tüsszögést, de mikroébredéseket is okoznak.

A hosszabb nappali fény késlelteti a melatonintermelést.

A lefekvés halogatása megbosszulja magát.

A változó hőmérséklet megakadályozza a test természetes lehűlését.

A tavaszi megújulási kényszer okozta stressz ébren tart.

Ahogy a természet ébredezik, a szervezetünk is próbál vele lépést tartani, de ez a folyamat nem mindig zökkenőmentes. A nappalok meghosszabbodása és a hirtelen jött fény összezavarhatja a belső óránkat, így hiába fekszünk le időben, a testünk még nyugtalan lehet, ami a rossz alvás hozadéka. Az alábbi okok ronthatják az alvásunk minősét, ami végsősorban a tavaszi fáradtságot okozza.

A tavaszi fáradtság okai: 6 tényező, amik alvásproblémát okozhatnak

1. A mikrolégszomj és a pollenek

Sokan azt hiszik, az allergia csak nappal okoz kellemetlenségeket, pedig éjszaka, vízszintesbe kerülve okoz igazán nagy bajt. A gyulladt légutak miatt a légzésünk felületessé válhat, és bár nem ébredünk fel rá, a mélyalvásnak keresztbe tehet. Ha reggel úgy ébredünk, mint akin átment egy úthenger, pedig elvileg megvolt a nyolc óra lóbőrhúzás, lehetséges, hogy emiatt van.

2. A lefekvés elhalasztása megbosszulja magát

Tavasszal mivel tovább van világos, úgy érezhetjük, hogy több időnk van élni. Sajnos ezt az extra időt pedig a pihenőidőnkből vesszünk el, hogy végre olyasmit csinálhassunk, ami nem a munka. A baj csak az, hogy ez a napi 30-60 perc nagyon fog hiányozni, mire véget ér a hét.

3. Hőmérsékleti hullámvasút

Tavasszal elő szokott fordulni, hogy egyik nap megsülünk, a másik nap pedig megfagyunk. A testünknek le kell hűlnie az elalváshoz, de a változékony időjárás és a fűtés körüli bizonytalanság miatt a hálószoba klímája ritkán alakul ideálisan. Ha túl meleg van, forgolódunk, felébredünk, ha túl hideg, nem tudunk kellően ellazulni.