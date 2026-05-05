A tavaszi fáradtság igazi oka sokkal furcsább, mint gondolnád

Hiába vidámabb ez az évszak, ha nem várt mellékhatásokkal jár. A hosszabb nappalok és a virágba boruló természet jót tesz ugyan a léleknek, de az éjszakák simán rémálommá válhatnak az alattomos tavaszi fáradtság miatt. Nem csak a doomscrolling lehet a ludas, ennél sokkal furcsább dolgok zajlanak a háttérben, amik ellopják az álmodat.
Ahogy a természet ébredezik, a szervezetünk is próbál vele lépést tartani, de ez a folyamat nem mindig zökkenőmentes. A nappalok meghosszabbodása és a hirtelen jött fény összezavarhatja a belső óránkat, így hiába fekszünk le időben, a testünk még nyugtalan lehet, ami a rossz alvás hozadéka. Az alábbi okok ronthatják az alvásunk minősét, ami végsősorban a tavaszi fáradtságot okozza.
Sokan azt hiszik, az allergia csak nappal okoz kellemetlenségeket, pedig éjszaka, vízszintesbe kerülve okoz igazán nagy bajt. A gyulladt légutak miatt a légzésünk felületessé válhat, és bár nem ébredünk fel rá, a mélyalvásnak keresztbe tehet. Ha reggel úgy ébredünk, mint akin átment egy úthenger, pedig elvileg megvolt a nyolc óra lóbőrhúzás, lehetséges, hogy emiatt van.
Tavasszal mivel tovább van világos, úgy érezhetjük, hogy több időnk van élni. Sajnos ezt az extra időt pedig a pihenőidőnkből vesszünk el, hogy végre olyasmit csinálhassunk, ami nem a munka. A baj csak az, hogy ez a napi 30-60 perc nagyon fog hiányozni, mire véget ér a hét.
Tavasszal elő szokott fordulni, hogy egyik nap megsülünk, a másik nap pedig megfagyunk. A testünknek le kell hűlnie az elalváshoz, de a változékony időjárás és a fűtés körüli bizonytalanság miatt a hálószoba klímája ritkán alakul ideálisan. Ha túl meleg van, forgolódunk, felébredünk, ha túl hideg, nem tudunk kellően ellazulni.
A tavasz nemcsak a mezőket borítja virágszirmokba, de a hormonháztartást is meg tudja kavarni. Ahogy nő a napfényes órák száma, a szervezetünk elkezdi megváltoztatni a hormonkoktélok időzítését, emiatt pedig az alvásunk töredezetté és felszínessé válhat.
Amint kisüt a nap, hirtelen mindenki szociálisabb lesz. Többet vagyunk kint, későbbre tolódnak a vacsorák, és valahogy több fröccs is lecsúszik a vendéglátóhelyek teraszain. A késői evés és ivás, valamint a szokásostól eltérő fizikai aktivitás miatt a szervezet átállítja a cirkadián ritmust, vagyis a biológiai órát, ami ezáltal könnyen vezethet felszínes alváshoz.
Vannak, akik úgy érzik, hogy tavasszal nekik is kicsattanó formában kellene lenniük. Ha nem érzik magukat eléggé motiváltnak és energikusnak, az negatív lelki folyamatokhoz vezethet. Az emiatti frusztráció pont elég ahhoz, hogy beindítsa a stresszválaszt, ami megnehezíti az ellazulást.
