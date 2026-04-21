Évekig azt hitte, korai demencia jeleit mutatja – egyszerű, korral járó állapot állt a tünetei mögött

Orvosai évekig azt mondták Meera Mehatnak, hogy korai demencia jeleit mutatja, azonban a tünetek mögött teljesen más állt. Az akkor 49 éves Mehat még saját fia nevét is elfelejtette - ennek ellenére csak hét évvel később, 2022-ben kapta meg a diagnózisát.

Korai demencia tüneteit észlelete az anyuka más volt a diagnózis Fotó: Freepik

Meg volt róla győződve, hogy korai demencia jeleit mutatja

A háromgyermekes anyuka akkor vette észre, hogy valami furcsa kezd történni, amikor munkahelyi prezentációk során nehezen tudott beszélni, és egyszerű dolgokra is nehezen emlékezett.

Először is nehezen emlékeztem a statisztikákra, amikor a munkahelyemen oktattam embereket... pedig én írtam az átkozott képzési programot.

Először stressznek tudta be a tüneteket, de később, amikor állapota romlani kezdett, megijedt. Az orvosai agyi vizsgálatok után azt mondták neki, hogy csak öregszik, és a probléma majd magától megoldódik. Képalkotó vizsgálati eredmények és válaszok nélkül közel egy évtizedbe telt, mire magyarázatot kapott erre az ijesztő időszakra.

Mehat karrierjétől és társasági életétől is visszahúzódott, miután a mindennapi élet egyre nehezebbé vált számára. Amikor egy ponton a saját fia születésnapját is elfelejtette, magánrendelésre ment. Ott egy egészségügyi szolgáltató közölte vele, hogy a feltételezett korai demencia valójában menopauza okozta probléma.

A menopauza jellemzően a 40 és 55 év közötti nőket érinti, és tünetei közé tartoznak a hőhullámok, a rendszertelen menstruáció, a hüvelyszárazság, az éjszakai izzadás, az alvási problémák és a hangulatváltozások.

Miután felkerestem a magánorvost, megfogadtam a tanácsát, és három hónap múlva teljesen más embernek éreztem magam.

Az anyuka elhagyta étrendjéből a cukrot és a glutént, csökkentette a tejtermékek fogyasztását, majd a fehérjebevitelre összpontosított. Emellett ösztrogént és magnéziumot is kezdett szedni, és három hónapon belül jelentős javulást tapasztalt. Hormonpótló terápiát (HRT) is kapott, és mára teljesen visszatalált önmagához - írja az Unilad.