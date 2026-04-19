Alvás párna nélkül? Így segítheti az egészségedet

Egy új kutatás szerint a párna nélküli alvásnak több pozitív hatása is lehet az egészségünkre.

Kiknek jobb párna nélkül aludni?

Illusztráció: Maria Korneeva

Eredmények szerint a párna elhagyása segíthet megelőzni a zöldhályog, vagyis a glaukóma kialakulását. Ez egy olyan szembetegség, amely károsítja a látóideget, és látásvesztést vagy akár vakságot is okozhat. A Glaucoma Research Foundation szerint a betegséget a megnövekedett szemnyomás, a látóideg elvékonyodása vagy a folyadék felhalmozódása idézheti elő.

A British Journal of Ophthalmology című folyóiratban megjelent kutatás megállapította, hogy a szemnyomás magasabb volt azoknál a glaukómás betegeknél, akik két párnával aludtak, mint azoknál, akik laposan feküdtek. A szembe áramló vér mennyisége csökkent a párnával megemelt pozíciókban.

Ez a nyak előrehajlása miatt fordulhat elő, amely összenyomja az ereket. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a glaukómás betegek számára előnyös lehet kerülni azokat az alvási pózokat, amelyek a nyakat ebbe a helyzetbe hozzák.

Dr. William Lu, a Dreem Health orvosigazgatója érdekesnek de fontosnak nevezte az eredményeket:

Ez még korai kutatás, és nem jelenti azt, hogy a párnák eleve károsak. Inkább arról van szó, hogyan használjuk őket, és milyen mértékben emelik meg a fejet

- mondta.

A legtöbb embernek nem kell teljesen elhagynia a párnákat, de érdemes kerülni az erősen megemelt fejjel vagy a kényelmetlen szögben behajlított nyakkal való alvást. Lu szerint a párna nélküli alvás egyeseknél, különösen a háton alvóknál, elősegítheti a semlegesebb nyaktartást.

Ez csökkentheti a gerincre nehezedő terhelést, javíthatja a kényelmet, és mérsékelheti a reggeli merevséget

- fogalmazott.

Bizonyos esetekben csökkentheti a túl vastag vagy nem megfelelő tartást biztosító párnák által okozott nyomáspontokat is. Ugyanakkor a párna nélküli alvás nem ideális az oldalukon alvók számára, akiknek általában szükségük van egy párnára ahhoz, hogy a fejüket a gerincükkel egy vonalban tartsák.

Azoknak, akik glaukómában szenvednek vagy fokozott kockázatnak vannak kitéve, Lu azt javasolja, hogy egyeztessenek alvási szokásaikról egészségügyi szakemberrel, és törekedjenek olyan testhelyzetre, amely a fejet és a nyakat egyenesen tartja anélkül, hogy túlzottan megemelné őket – írja a Fox News.