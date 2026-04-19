Alvás párna nélkül? Így segítheti az egészségedet

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 19:17
Egy új kutatás meglepő eredményekkel szolgált. Több pozitív hatása is lehet a párna nélküli alvásnak.
Kiknek jobb párna nélkül aludni?
Eredmények szerint a párna elhagyása segíthet megelőzni a zöldhályog, vagyis a glaukóma kialakulását. Ez egy olyan szembetegség, amely károsítja a látóideget, és látásvesztést vagy akár vakságot is okozhat. A Glaucoma Research Foundation szerint a betegséget a megnövekedett szemnyomás, a látóideg elvékonyodása vagy a folyadék felhalmozódása idézheti elő.

A British Journal of Ophthalmology című folyóiratban megjelent kutatás megállapította, hogy a szemnyomás magasabb volt azoknál a glaukómás betegeknél, akik két párnával aludtak, mint azoknál, akik laposan feküdtek. A szembe áramló vér mennyisége csökkent a párnával megemelt pozíciókban.

Ez a nyak előrehajlása miatt fordulhat elő, amely összenyomja az ereket. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a glaukómás betegek számára előnyös lehet kerülni azokat az alvási pózokat, amelyek a nyakat ebbe a helyzetbe hozzák.

Dr. William Lu, a Dreem Health orvosigazgatója érdekesnek de fontosnak nevezte az eredményeket:

Ez még korai kutatás, és nem jelenti azt, hogy a párnák eleve károsak. Inkább arról van szó, hogyan használjuk őket, és milyen mértékben emelik meg a fejet

- mondta.

A legtöbb embernek nem kell teljesen elhagynia a párnákat, de érdemes kerülni az erősen megemelt fejjel vagy a kényelmetlen szögben behajlított nyakkal való alvást. Lu szerint a párna nélküli alvás egyeseknél, különösen a háton alvóknál, elősegítheti a semlegesebb nyaktartást. 

Ez csökkentheti a gerincre nehezedő terhelést, javíthatja a kényelmet, és mérsékelheti a reggeli merevséget

- fogalmazott.

Bizonyos esetekben csökkentheti a túl vastag vagy nem megfelelő tartást biztosító párnák által okozott nyomáspontokat is. Ugyanakkor a párna nélküli alvás nem ideális az oldalukon alvók számára, akiknek általában szükségük van egy párnára ahhoz, hogy a fejüket a gerincükkel egy vonalban tartsák.

Azoknak, akik glaukómában szenvednek vagy fokozott kockázatnak vannak kitéve, Lu azt javasolja, hogy egyeztessenek alvási szokásaikról egészségügyi szakemberrel, és törekedjenek olyan testhelyzetre, amely a fejet és a nyakat egyenesen tartja anélkül, hogy túlzottan megemelné őket – írja a Fox News.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
