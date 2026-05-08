Elmúltál 40? Meglepő módszerrel előzheted meg az elbutulást

A kutatók mérései alapján a nagyvárosi lét nemcsak a tüdőnket, hanem a gondolkodásunkat is roncsolja. A University of Connecticut és a Tufts University szakemberei bebizonyították, hogy a forgalmas utak mellett élők kognitív teljesítménye látványosan javult, amint beüzemelték a légtisztítót.
Bár a kísérletben résztvevők száma meglepően alacsony, mindössze 119 fő volt, az eredmények mégis magukért beszélnek. A kutatók arra jutottak, hogy a légszennyezés leginkább azokat az agyterületeket károsítja, amelyek a mentális rugalmasságért és a végrehajtó funkciók irányításáért felelősek. A HEPA szűrős légtisztító viszont megfogja azokat az ultra-finom szemcséket, amikkel a szervezet önmagában képtelen megbirkózni, így javítva az életminőséget.
A kísérletben felmérték az emberek aktuális mentális teljesítőképességét, majd HEPA szűrős légtisztítókat adtak nekik. Egy hónap múlva újra mérést végeztek, de ekkor már a 40 év feletti résztvevők – a minta mintegy 42 százaléka – átlagosan 12 százalékkal gyorsabban tudták teljesíteni a mentális rugalmasságot és a végrehajtó funkciókat igénylő feladatokat. Ez az összefüggés akkor is fennállt, ha a kutatók figyelembe vették, mennyi időt töltöttek a résztvevők egy légtérben a légtisztótó készülékkel, és mennyire találták stresszesnek a tesztet.
Ez a mértékű javulás ugyan nem tűnik drámai mértékűnek, mégis összevethető azzal a kognitív előnnyel, amit a napi testmozgás fokozásával lehet elérni. A kognitív hanyatlás megelőzése kulcsfontosságú a hosszú távú jóllét szempontjából – még a kisebb mértékű romlás is összefüggésbe hozható a korai halálozás magasabb kockázatával.
A kutatók azt találták, hogy a lakásba befújódó láthatatlan részecskék gyulladásban tarthatják az agyi szöveteket. Egyes kutatások arra utalnak, hogy a finom szemcsés por csökkenti az agy fehérállományának mennyiségét, ennek hatására romlik az agysejtek közötti kommunikáció minősége.
A kutatások szerint a légszennyezés hatása a kognitív funkcióra 40 éves kor körül válik különösen erőssé, és ez a hatás az életkorral egyre hangsúlyosabbá válhat. Az sem véletlen, hogy a forgalmas utak közelében élők vannak a legnagyobb veszélynek kitéve: a forgalmas utak mellett lakók levegője szennyezettebb, ezért magasabb arányban szenvednek légszennyezéssel összefüggő betegségekben.
A tanulmány szerzői maguk is hangsúlyozzák, hogy az eredmények nem reprezentatívak. A vizsgált tesztcsoportban tíznél kevesebb résztvevő volt 60 év feletti, és a kísérlet csak egy hónapig tartott. Lehetséges, hogy hosszabb ideig tartó légtisztító használat fenntartaná, vagy még inkább fokozná is a megfigyelt kognitív javulást. A pontos mechanizmus sem teljesen tisztázott: a kutatók tervezik megvizsgálni, hogy a légtisztítók valóban védik-e az agy fehérállományát, és képesek-e bizonyos kognitív hanyatlást visszafordítani – ehhez a légszennyezett és a szűrt levegő hatására változó metabolizmust fogják tanulmányozni.
