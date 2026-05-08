Villámárvizek csaptak le Spanyolországra - egész utak kerültek víz alá

Dél-Spanyolországot villámárvizek és rendkívüli viharok sújtották, miközben a heves időjárás sújtotta a népszerű üdülőhelyeket országszerte.
A közösség médiában terjedő videókon jól látható, hogy egész utak kerültek víz alá Murcia tartomány egyes részein, miközben a járművek is küzdenek az árvízzel.
A csütörtöki vihar előtt La Manga lakosai megdöbbentek, miután több tengeri tornádó is megjelent a partokon a heves viharok során. A szemtanúk legalább három vízoszlopot láttak kialakulni délelőtt a tenger felett, ahogy instabil körülmények terjedtek a régióban.
A spanyol állami meteorológiai ügynökség, az Aemet tegnap este 9 óráig fenntartotta az időjárási figyelmeztetéseket Campo de Cartagena térségében. A hatóságok sárga riasztást adtak ki zivatarok miatt, figyelmeztetve, hogy azokat jégeső és erős széllökések kísérhetik. Jelenleg is narancssárga riasztás van érvényben az özönvízszerű eső miatt, ugyanis akár 40 mm csapadék is hullhat egyetlen órán belül - írta a Daily Mail.
