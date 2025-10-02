Belefáradtál a szürke hétköznapokba? Ez az egyszerű szokás ellenállóbbá teszi az agyad a stresszel szemben

A hétköznapok tele vannak kihívásokkal, mindig akad feladat és teendő, ami után rohanhatunk, nem is beszélve a munkahelyi stresszről, a magánélet nehézségeiről és a világ dolgairól. Ezek között a feszültségek között lavírozva kell(ene) megtalálnunk az egyensúlyt, többek között azért, hogy a lelkünk és az agyunk is ellenállóbbá váljon, mi pedig könnyebben vehessük az akadályokat az életben.

Az emberi agy rugalmas szerv, így alakítani lehet egyebek mellett az ellenálló képességét is.

Fotó: Max4e Photo / Shutterstock

Alakítható szervünk: az agy

A kulcs a rugalmasság, vagyis az a képesség, aminek köszönhetően jobban és könnyebben birkózhatunk meg a stresszes időszakokkal. Dr. Kerry Burnight longevity szakértő és gerontológus az agy ellenálló képességét hangsúlyozza, ez a szervünk ugyanis kifejezetten rugalmas, így érdemes dolgozni azon, hogy trenírozzuk. Erre a szakember saját kidolgozású 4 lépéses CORE névre keresztelt módszerét ajánlja, amely a Connect (kapcsolódás), Open up (nyitottság), Reach (elérés) és Enrich (gazdagítás) szavakból tevődik össze.

1. Teremtsünk kapcsolatot másokkal

Az emberi létezés egyik alapja, hogy képesek legyünk kapcsolódni és kapcsolatot teremteni másokkal, hiszen ezek olyan energiákat adhatnak, melyek testi, lelki és mentális szinten is képesek feltölteni. Ezért lenne fontos, hogy még a stresszes napokon is megtaláljuk azokat a személyeket, akikkel szót válthatunk, akikkel megihatunk egy kávét vagy csak szótlanul sétálhatunk egyet. Dr. Kerry Burnight szerint „amikor nevetéssel, jó beszélgetéssel vagy öleléssel kapcsolódunk valakihez, a testünk jó érzéseket keltő vegyi anyagokat szabadít fel, melyek többek között az elménket is megnyugtatják”. Mindezt kutatások is bizonyították: azok a személyek, akik körül erős a közösségi háló – és ebben nem az emberek száma, hanem a kapcsolatok minősége a mérvadó –, az évek előrehaladásával megőrizhetik agyuk frissességét.

Már egy egyszerű, másokkal tett séta is segíthet abban, hogy az agyunk kevésbé stresszes állapotba kerüljön.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

2. Legyünk nyitottak

„Az alkalmazkodóképesség egy készség – és mint minden készség, ez is fejleszthető és fejleszthető” – hangsúlyozza a szakértő, aki fontosnak tartja az olyan napi rutinok kialakítását az agy védelmében és ellenállóbbá tételében, mint a meditáció, az írás, a különféle légzéstechnikák és a minőségi alvás. Mindezek rendszeres alkalmazásával átprogramozható a stresszkezelő képességünk, csökkenthető az érzelmi reakciókért felelős amigdala aktivitása, így összességében nyugodtabbak maradhatunk, és könnyebben vehetjük az akadályokat.