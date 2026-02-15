Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Ezek a fürdőszobai növények a legjobb választások, ha dzsungelt varázsolnál a lakásba

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 15:15
Orchideafürdőszoba
A fürdőszobába kevesen tesznek virágokat, pedig rengeteg olyan növény van, amelyek imádják a magas páratartalmat. A Fanny magazin összegyűjtötte azokat a legjobb fürdőszobai növényeket, amelyek itt érzik magukat a legjobban, és nemcsak jól mutatnak, hanem a levegőt is tisztítják.
Egészen különlegessé teheted a fürdőszobád, ha a csupasz csempe helyett élő növényekkel dobod fel, amelyek ebben a helyiségben érzik magukat a legjobban. A gondozásuk egyszerű, szeretik a magas páratartalmat és látványra sem utolsók. Lássuk, melyek azok a legjobb fürdőszobai növények, amelyeket a fürdőben érdemes elhelyezni. 

Rózaszín orchidea a fürdőszobában, ami a kedvelt fürdőszobai növények közé tartozik.
A legkedveltebb fürdőszobai növények közé tartozik az orchidea, amely tökéletesen érzi magát a párás környezetben. 
Fotó: The Washington Post /   GettyImages
  • Vannak olyan szobanövények, amelyek a fürdőszobában érzik magukat a legjobban.
  • Fürdőbe való növények például a pillangóorchidea, a szobapáfrány, a vitorlavirág, az anyósnyelv vagy a sárkányfa.

Ezek a legjobb fürdőszobai növények

Pillangóorchidea

A leginkább fürdőszobai növények közé tartozik a pillangóorchidea, amely a trópusokról származik, így lételeme a párás környezet. Magas a fényigénye, ezért világos helyre tegyük. Itt ritkábban kell locsolni, csak akkor adjunk neki vizet, ha a gyökerei már ezüstszínűek zöld helyett. 

Cserép nélkül is boldog a tillandsia

A broméliafélék közé tartozó tillandsia imádja a párás környezetet, hiszen a tápanyagot és a vizet a levelein keresztül veszi fel, így nem is igényel ültetőközeget. Világos fürdőszobában tartsuk, akár egy dekoratív üvegtálba, vagy egy fadarabra a tükör közelében.

Dzsungelhangulat a kád mellett a szobapáfránnyal

A szobapáfrány egy igazi trópusi növény, ezért a magas páratartalmat és a meleget kedveli. Magas a fényigénye, ezért ablakos, világos helyre kell állítani, de a közvetlen napfényt nem kedveli. Bőséges öntözést igényel.

Félárnyékban is mutatós a vitorlavirág

Kisebb fürdőszobákban, ahol kevés a természetes fény, a vitorlavirág jól fogja érezni magát, hiszen nemcsak a párát, hanem a félárnyékot is kedveli. Hetente egyszer öntözzük meg, de a földje ne legyen túlságosan vizes.

Színt visz a térbe a flamingóvirág

A flamingóvirág kiváló választás, mivel trópusi eredete miatt a 60-80%-os páratartalom az ideális számára. Fényigényes, de a tűző napot nem jól viseli. Tartsuk folyamatosan nedvesen a földjét, de ne álljon alatta a víz.

Mindent túlél az agglegénypálma

Szinte elpusztíthatatlan a zamioculcas vagy agglegénypálma, hiszen húsos leveleiben tárolja a vizet, és kifejezetten szereti, ha nem öntözik túl. Egy sötétebb helyiségben is szépen fog fejlődni, és kifejezetten jót tesz neki a párás környezet, de arra figyeljünk, hogy a föld a nedves környezetben nehezebben szárad ki, ezért bőven elegendő csak havonta egyszer meglocsolni.

Modern hatást kelt az anyósnyelv

Függőleges leveleivel jól mutat az anyósnyelv, ráadásul ez a növény a levegőt is tisztítja. A magas páratartalom miatt kevesebb gondoskodást igényel, mint a szobában, de arra figyeljünk, hogy soha ne álljon a víz a levelek tövében például zuhanyzás után, mert az rothadáshoz vezethet.

Anyósnyelv egy fehér kaspóban.
Az anyósnyelv viszonylag igénytelen, ezért könnyű életben tartani. 
Fotó: Stenko Vlad / Shutterstock

Csüngő zöld fal a zöldikével

A zöldike vagy csokrosinda mostoha körülmények között is gyorsan nő, és nemcsak a levelei, de a sarjadékai vagy fiókái is látványosak, ahogy lelógnak a polcról, virágállványról. Kedveli a nedves környezetet, de ne locsoljuk túl gyakran, hiszen időnként szüksége van rá, hogy kiszáradjon a földje.

Árnyékban érzi jól magát a rákvirág

Az egyik legszebb mintás levelű növény a rákvirág, és közepesen világos, árnyékos helyeken is jól érzi magát. A meleget és a párát is kedveli, de fontos, hogy ne érje huzat. A levelek közvetlen permetezését kerüljük, mert foltosodhatnak. Fontos, hogy mérgező, ezért ahol kisgyerekek vagy háziállatok hozzáférnek, oda nem ajánlott.

Kevés hely is elég a dracéna fajtáknak

A sárkányfa, vagyis dracéna fajták közül a keskenyebb levelű fajták kiválóan illenek a fürdő sarkaiba. Mivel felfelé terjeszkedik, nincs szüksége sok helyre. A párás környezet kedvező számára, de a pangó víz tönkreteheti a gyökereit, ezért csak akkor locsoljuk meg, ha a föld felső rétege már kiszáradt.

Zöld vízesést varázsol a szobai futóka

A szobai futóka jól érzi magát a tükör feletti polcon is, ahonnan hosszú indái elegánsan lelóghatnak. A párás környezetben a levelei nagyobbra nőnek, és fényesebbek lesznek, mint a szobában. Kevesebb öntözést igényel, de figyeljünk arra, hogy a földje kissé kiszáradjon két öntözés között.

Szobai futóka egy fürdőkádnál.
A szobai futóka, más néven pletyka nagyon gyorsan növekszik és nem igényel nagy cserepet. 
Fotó: New Africa / Shutterstock

Az egyik legjobb levegőtisztító növény a borostyán 

Tanulmányok szerint a borostyán az egyik leghatékonyabb légtisztító növény a levegőben szálló penészspórák semlegesítésére. Párás, meleg, félárnyékos helyen érzi igazán jól magát, ilyen helyen gyorsan növekszik. Érzékeny a huzatra és a túlöntözésre, ezért érdemes figyelni arra, hogy ne álljon a víz a cserépben.

Illatos szobanövény? A viaszvirág jó választás 

A viaszvirág húsos, fényes leveleivel csodásan mutat, és mivel imádja a magas páratartalmat, ha elegendő szűrt fényt kap az ablakból, tavasszal és nyáron mutatós, illatos virágokkal hálálja meg a gondoskodást. Tavasztól őszig rendszeresen öntözzük, télen két locsolás között hagyjuk a földjét kiszáradni, és kerüljük a pangó vizet a cserépben. Ne bolygassuk, ne helyezzük át, mert akkor elmaradhat a virágzás.

A kapaszkodó fikusz a magas páratartalmat kedveli 

A kapaszkodó fikusz apró, kerek leveleivel egészen más karakter, mint a nagy levelű rokonai. Kedveli a folyamatosan nyirkos, de nem nedves földet és a magas páratartalmat, ezért a fürdőszobában pompásan érzi magát. Felfuttathatjuk a falra vagy hagyhatjuk, hogy leomoljon a kaspó széléről.

Ha már kinőtte a cserepét az orchideád, az alábbi videó bemutatja, hogyan ültesd át:

Az alábbi cikkeket is érdemes elolvasnod:

 

