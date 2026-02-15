Ezek a fürdőszobai növények a legjobb választások, ha dzsungelt varázsolnál a lakásba

Egészen különlegessé teheted a fürdőszobád, ha a csupasz csempe helyett élő növényekkel dobod fel, amelyek ebben a helyiségben érzik magukat a legjobban. A gondozásuk egyszerű, szeretik a magas páratartalmat és látványra sem utolsók. Lássuk, melyek azok a legjobb fürdőszobai növények, amelyeket a fürdőben érdemes elhelyezni.

A legkedveltebb fürdőszobai növények közé tartozik az orchidea, amely tökéletesen érzi magát a párás környezetben.

Fotó: The Washington Post / GettyImages

Vannak olyan szobanövények, amelyek a fürdőszobában érzik magukat a legjobban.

Fürdőbe való növények például a pillangóorchidea, a szobapáfrány, a vitorlavirág, az anyósnyelv vagy a sárkányfa.

Ezek a legjobb fürdőszobai növények

Pillangóorchidea

A leginkább fürdőszobai növények közé tartozik a pillangóorchidea, amely a trópusokról származik, így lételeme a párás környezet. Magas a fényigénye, ezért világos helyre tegyük. Itt ritkábban kell locsolni, csak akkor adjunk neki vizet, ha a gyökerei már ezüstszínűek zöld helyett.

Cserép nélkül is boldog a tillandsia

A broméliafélék közé tartozó tillandsia imádja a párás környezetet, hiszen a tápanyagot és a vizet a levelein keresztül veszi fel, így nem is igényel ültetőközeget. Világos fürdőszobában tartsuk, akár egy dekoratív üvegtálba, vagy egy fadarabra a tükör közelében.

Dzsungelhangulat a kád mellett a szobapáfránnyal

A szobapáfrány egy igazi trópusi növény, ezért a magas páratartalmat és a meleget kedveli. Magas a fényigénye, ezért ablakos, világos helyre kell állítani, de a közvetlen napfényt nem kedveli. Bőséges öntözést igényel.

Félárnyékban is mutatós a vitorlavirág

Kisebb fürdőszobákban, ahol kevés a természetes fény, a vitorlavirág jól fogja érezni magát, hiszen nemcsak a párát, hanem a félárnyékot is kedveli. Hetente egyszer öntözzük meg, de a földje ne legyen túlságosan vizes.

Színt visz a térbe a flamingóvirág

A flamingóvirág kiváló választás, mivel trópusi eredete miatt a 60-80%-os páratartalom az ideális számára. Fényigényes, de a tűző napot nem jól viseli. Tartsuk folyamatosan nedvesen a földjét, de ne álljon alatta a víz.

Mindent túlél az agglegénypálma

Szinte elpusztíthatatlan a zamioculcas vagy agglegénypálma, hiszen húsos leveleiben tárolja a vizet, és kifejezetten szereti, ha nem öntözik túl. Egy sötétebb helyiségben is szépen fog fejlődni, és kifejezetten jót tesz neki a párás környezet, de arra figyeljünk, hogy a föld a nedves környezetben nehezebben szárad ki, ezért bőven elegendő csak havonta egyszer meglocsolni.