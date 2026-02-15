Ezek a fürdőszobai növények a legjobb választások, ha dzsungelt varázsolnál a lakásba

Egészen különlegessé teheted a fürdőszobád, ha a csupasz csempe helyett élő növényekkel dobod fel, amelyek ebben a helyiségben érzik magukat a legjobban. A gondozásuk egyszerű, szeretik a magas páratartalmat és látványra sem utolsók. Lássuk, melyek azok a legjobb fürdőszobai növények, amelyeket a fürdőben érdemes elhelyezni.
A leginkább fürdőszobai növények közé tartozik a pillangóorchidea, amely a trópusokról származik, így lételeme a párás környezet. Magas a fényigénye, ezért világos helyre tegyük. Itt ritkábban kell locsolni, csak akkor adjunk neki vizet, ha a gyökerei már ezüstszínűek zöld helyett.
A broméliafélék közé tartozó tillandsia imádja a párás környezetet, hiszen a tápanyagot és a vizet a levelein keresztül veszi fel, így nem is igényel ültetőközeget. Világos fürdőszobában tartsuk, akár egy dekoratív üvegtálba, vagy egy fadarabra a tükör közelében.
A szobapáfrány egy igazi trópusi növény, ezért a magas páratartalmat és a meleget kedveli. Magas a fényigénye, ezért ablakos, világos helyre kell állítani, de a közvetlen napfényt nem kedveli. Bőséges öntözést igényel.
Kisebb fürdőszobákban, ahol kevés a természetes fény, a vitorlavirág jól fogja érezni magát, hiszen nemcsak a párát, hanem a félárnyékot is kedveli. Hetente egyszer öntözzük meg, de a földje ne legyen túlságosan vizes.
A flamingóvirág kiváló választás, mivel trópusi eredete miatt a 60-80%-os páratartalom az ideális számára. Fényigényes, de a tűző napot nem jól viseli. Tartsuk folyamatosan nedvesen a földjét, de ne álljon alatta a víz.
Szinte elpusztíthatatlan a zamioculcas vagy agglegénypálma, hiszen húsos leveleiben tárolja a vizet, és kifejezetten szereti, ha nem öntözik túl. Egy sötétebb helyiségben is szépen fog fejlődni, és kifejezetten jót tesz neki a párás környezet, de arra figyeljünk, hogy a föld a nedves környezetben nehezebben szárad ki, ezért bőven elegendő csak havonta egyszer meglocsolni.
Függőleges leveleivel jól mutat az anyósnyelv, ráadásul ez a növény a levegőt is tisztítja. A magas páratartalom miatt kevesebb gondoskodást igényel, mint a szobában, de arra figyeljünk, hogy soha ne álljon a víz a levelek tövében például zuhanyzás után, mert az rothadáshoz vezethet.
A zöldike vagy csokrosinda mostoha körülmények között is gyorsan nő, és nemcsak a levelei, de a sarjadékai vagy fiókái is látványosak, ahogy lelógnak a polcról, virágállványról. Kedveli a nedves környezetet, de ne locsoljuk túl gyakran, hiszen időnként szüksége van rá, hogy kiszáradjon a földje.
Az egyik legszebb mintás levelű növény a rákvirág, és közepesen világos, árnyékos helyeken is jól érzi magát. A meleget és a párát is kedveli, de fontos, hogy ne érje huzat. A levelek közvetlen permetezését kerüljük, mert foltosodhatnak. Fontos, hogy mérgező, ezért ahol kisgyerekek vagy háziállatok hozzáférnek, oda nem ajánlott.
A sárkányfa, vagyis dracéna fajták közül a keskenyebb levelű fajták kiválóan illenek a fürdő sarkaiba. Mivel felfelé terjeszkedik, nincs szüksége sok helyre. A párás környezet kedvező számára, de a pangó víz tönkreteheti a gyökereit, ezért csak akkor locsoljuk meg, ha a föld felső rétege már kiszáradt.
A szobai futóka jól érzi magát a tükör feletti polcon is, ahonnan hosszú indái elegánsan lelóghatnak. A párás környezetben a levelei nagyobbra nőnek, és fényesebbek lesznek, mint a szobában. Kevesebb öntözést igényel, de figyeljünk arra, hogy a földje kissé kiszáradjon két öntözés között.
Tanulmányok szerint a borostyán az egyik leghatékonyabb légtisztító növény a levegőben szálló penészspórák semlegesítésére. Párás, meleg, félárnyékos helyen érzi igazán jól magát, ilyen helyen gyorsan növekszik. Érzékeny a huzatra és a túlöntözésre, ezért érdemes figyelni arra, hogy ne álljon a víz a cserépben.
A viaszvirág húsos, fényes leveleivel csodásan mutat, és mivel imádja a magas páratartalmat, ha elegendő szűrt fényt kap az ablakból, tavasszal és nyáron mutatós, illatos virágokkal hálálja meg a gondoskodást. Tavasztól őszig rendszeresen öntözzük, télen két locsolás között hagyjuk a földjét kiszáradni, és kerüljük a pangó vizet a cserépben. Ne bolygassuk, ne helyezzük át, mert akkor elmaradhat a virágzás.
A kapaszkodó fikusz apró, kerek leveleivel egészen más karakter, mint a nagy levelű rokonai. Kedveli a folyamatosan nyirkos, de nem nedves földet és a magas páratartalmat, ezért a fürdőszobában pompásan érzi magát. Felfuttathatjuk a falra vagy hagyhatjuk, hogy leomoljon a kaspó széléről.
