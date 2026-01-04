Penész a lakásban? Ezek a szobanövények tényleg segíthetnek

A penész ellen nem csak szellőztetéssel és vegyszerekkel lehet tenni, a szobanövények is segíthetnek.

Egyes növények csökkentik a párát és javítják a lakás levegőjének minőségét.

Megmutatjuk, mely szobanövények lehetnek hasznosak penész ellen.

A lakás sarkaiban megjelenő penész nemcsak kellemetlen látvány, hanem hosszabb távon az egészségünkre is rossz hatással lehet. A rendszeres szellőztetés és az ideális páratartalom elengedhetetlen a penész ellen, de létezik egy természetes kiegészítő megoldás is. Néhány jól megválasztott szobanövény segíthet frissebbé tenni a levegőt, és csökkenteni azt a nedvességet, amelyben a penész igazán jól érzi magát.

Szobanövények, amelyek természetes módon segíthetnek penész ellen.

Fotó: 123RF

Hogyan használjuk a szobanövényeket penész ellen?

A növények akkor segítenek a legtöbbet, ha nem visszük túlzásba az öntözést, rendszeresen letöröljük a leveleiket, és nem feledkezünk meg a szellőztetésről sem. A zöld társak nem váltják ki a jó szokásokat, de sokat hozzáadnak ahhoz, hogy a penész kevésbé érezze otthon magát a lakásunkban. Mutatjuk, milyen szobanövények közül válassz!

Anyósnyelv

Az anyósnyelv igazi túlélő, nem igényel túl sok gondoskodást. Elvan félárnyékban, kibírja, ha néha elfelejted meglocsolni és még ezek után is segít egyensúlyban tartani a lakás levegőjét. Vastag levelei miatt nem kedveli a túl nedves közeget, tehát ott érzi jól magát, ahol a penész már kevésbé. Ezen kívül nagyszerű légtisztító, légszűrő növény. Számos vegyi anyagot megköt, például formaldehidet, benzolt is.

Az anyósnyelv a hiedelem szerint szerencsét hoz.

Fotó: Quality Stock Arts / 123RF

Angol borostyán

Ez a futónövény nemcsak dekoratív, de a levegőben keringő szennyeződések egy részét is megköti. Hűvösebb, világos helyen érzi magát a legjobban, és főleg ott jöhet jól, ahol párás a levegő. Arra viszont érdemes figyelni, hogy minden része mérgező, ha lenyelik. Ezért nagyon fontos, hogy gyerekektől és háziállatoktól távol tartsuk, lehetőleg olyan helyen, ahol nem érik el.

Az angol borostyán dekoratív levelei díszei minden otthonnak.

Fotó: 123RF

Vitorlavirág

A vitorlavirág kifejezetten szereti a magasabb páratartalmat, ezért fürdőszobában vagy konyhában is jól érzi magát. Légtisztító növény, ezért különösen ajánlott a tartása lakásunkban. Segít kiegyensúlyozni a levegő nedvességét, így penész ellen kiváló. Kezdő kertészkedőknek is ajánlott, mivel az egyik legkönnyebben tartható szobanövény.