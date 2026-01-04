Penész a lakásban? Ezek a szobanövények tényleg segíthetnek

A lakás sarkaiban megjelenő penész nemcsak kellemetlen látvány, hanem hosszabb távon az egészségünkre is rossz hatással lehet. A rendszeres szellőztetés és az ideális páratartalom elengedhetetlen a penész ellen, de létezik egy természetes kiegészítő megoldás is. Néhány jól megválasztott szobanövény segíthet frissebbé tenni a levegőt, és csökkenteni azt a nedvességet, amelyben a penész igazán jól érzi magát.
A növények akkor segítenek a legtöbbet, ha nem visszük túlzásba az öntözést, rendszeresen letöröljük a leveleiket, és nem feledkezünk meg a szellőztetésről sem. A zöld társak nem váltják ki a jó szokásokat, de sokat hozzáadnak ahhoz, hogy a penész kevésbé érezze otthon magát a lakásunkban. Mutatjuk, milyen szobanövények közül válassz!
Az anyósnyelv igazi túlélő, nem igényel túl sok gondoskodást. Elvan félárnyékban, kibírja, ha néha elfelejted meglocsolni és még ezek után is segít egyensúlyban tartani a lakás levegőjét. Vastag levelei miatt nem kedveli a túl nedves közeget, tehát ott érzi jól magát, ahol a penész már kevésbé. Ezen kívül nagyszerű légtisztító, légszűrő növény. Számos vegyi anyagot megköt, például formaldehidet, benzolt is.
Ez a futónövény nemcsak dekoratív, de a levegőben keringő szennyeződések egy részét is megköti. Hűvösebb, világos helyen érzi magát a legjobban, és főleg ott jöhet jól, ahol párás a levegő. Arra viszont érdemes figyelni, hogy minden része mérgező, ha lenyelik. Ezért nagyon fontos, hogy gyerekektől és háziállatoktól távol tartsuk, lehetőleg olyan helyen, ahol nem érik el.
A vitorlavirág kifejezetten szereti a magasabb páratartalmat, ezért fürdőszobában vagy konyhában is jól érzi magát. Légtisztító növény, ezért különösen ajánlott a tartása lakásunkban. Segít kiegyensúlyozni a levegő nedvességét, így penész ellen kiváló. Kezdő kertészkedőknek is ajánlott, mivel az egyik legkönnyebben tartható szobanövény.
Régi ismerős, ami most újra divatba jött, az egyik legkedveltebb szobanövény, mivel könnyen és egyszerűen tartható lakásban vagy irodákban. Rendkívül jó légtisztító növény, képes a levegő szén-dioxid tartalmából 96% megkötni. Így nem csak szépsége miatt érdemes beszerezni, kiváló levegőtisztító képessége miatt is jó választás. Kisebb helyiségekben, hálószobában is segíthet abban, hogy a levegő ne legyen túl párás.
Az aloe vera elsősorban gyógyhatásáról ismert, hiszen gyulladáscsökkentő, vérzéscsillapító és fertőtlenítő hatású, de szobanövényként is praktikus. Mivel a szárazabb környezetet kedveli, nem növeli a lakás páratartalmát, sőt stabil klímájú helyiségekben kifejezetten jól érzi magát. Ritka öntözést igényel, könnyen nevelhető, és felhasználható, gondozása nagyon egyszerű, így bárkinek ajánlott. Rendkívül jó légtisztító növény.
Nézd meg videón is ezeket a növényeket:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.