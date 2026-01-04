SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Penész a lakásban? Ezek a szobanövények tényleg segíthetnek

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 15:15
A penész nem csupán esztétikai probléma, a lakás levegőjét és a közérzetünket is rontja. A penész ellen azonban nem csak vegyszerekkel lehet védekezni. Íme néhány szobanövény, amely természetes módon segíthet csökkenteni a párát és frissebbé tenni az otthoni levegőt.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A penész ellen nem csak szellőztetéssel és vegyszerekkel lehet tenni, a szobanövények is segíthetnek.
  • Egyes növények csökkentik a párát és javítják a lakás levegőjének minőségét.
  • Megmutatjuk, mely szobanövények lehetnek hasznosak penész ellen.

A lakás sarkaiban megjelenő penész nemcsak kellemetlen látvány, hanem hosszabb távon az egészségünkre is rossz hatással lehet. A rendszeres szellőztetés és az ideális páratartalom elengedhetetlen a penész ellen, de létezik egy természetes kiegészítő megoldás is. Néhány jól megválasztott szobanövény segíthet frissebbé tenni a levegőt, és csökkenteni azt a nedvességet, amelyben a penész igazán jól érzi magát. 

Szobanövények penész ellen, fiatal nő, tiszta törölközőket pakol a szobanövények között.
Szobanövények, amelyek természetes módon segíthetnek penész ellen.
Fotó: 123RF

Hogyan használjuk a szobanövényeket penész ellen?

A növények akkor segítenek a legtöbbet, ha nem visszük túlzásba az öntözést, rendszeresen letöröljük a leveleiket, és nem feledkezünk meg a szellőztetésről sem. A zöld társak nem váltják ki a jó szokásokat, de sokat hozzáadnak ahhoz, hogy a penész kevésbé érezze otthon magát a lakásunkban. Mutatjuk, milyen szobanövények közül válassz!

Anyósnyelv 

Az anyósnyelv igazi túlélő, nem igényel túl sok gondoskodást. Elvan félárnyékban, kibírja, ha néha elfelejted meglocsolni és még ezek után is segít egyensúlyban tartani a lakás levegőjét. Vastag levelei miatt nem kedveli a túl nedves közeget, tehát ott érzi jól magát, ahol a penész már kevésbé. Ezen kívül nagyszerű légtisztító, légszűrő növény. Számos vegyi anyagot megköt, például formaldehidet, benzolt is.

Anyósnyelv – Sansevieria trifasciata
Az anyósnyelv a hiedelem szerint szerencsét hoz.
Fotó: Quality Stock Arts / 123RF

Angol borostyán 

Ez a futónövény nemcsak dekoratív, de a levegőben keringő szennyeződések egy részét is megköti. Hűvösebb, világos helyen érzi magát a legjobban, és főleg ott jöhet jól, ahol párás a levegő. Arra viszont érdemes figyelni, hogy minden része mérgező, ha lenyelik. Ezért nagyon fontos, hogy gyerekektől és háziállatoktól távol tartsuk, lehetőleg olyan helyen, ahol nem érik el.

Angol borostyán – Hedera helix
Az angol borostyán dekoratív levelei díszei minden otthonnak.
Fotó: 123RF

Vitorlavirág 

A vitorlavirág kifejezetten szereti a magasabb páratartalmat, ezért fürdőszobában vagy konyhában is jól érzi magát. Légtisztító növény, ezért különösen ajánlott a tartása lakásunkban. Segít kiegyensúlyozni a levegő nedvességét, így penész ellen kiváló. Kezdő kertészkedőknek is ajánlott, mivel az egyik legkönnyebben tartható szobanövény.

Vitorlavirág – Spathiphyllum
 A vitorlavirág folyamatos virágzásával dísze lehet lakásunknak.
Fotó: 123RF

Zöldike 

Régi ismerős, ami most újra divatba jött, az egyik legkedveltebb szobanövény, mivel könnyen és egyszerűen tartható lakásban vagy irodákban. Rendkívül jó légtisztító növény, képes a levegő szén-dioxid tartalmából 96% megkötni. Így nem csak szépsége miatt érdemes beszerezni, kiváló levegőtisztító képessége miatt is jó választás. Kisebb helyiségekben, hálószobában is segíthet abban, hogy a levegő ne legyen túl párás. 

Zöldike – Chlorophytum comosum
A zöldike dekoratív csíkos és tarka változatokban is kapható.
Fotó: 123RF

Aloe vera 

Az aloe vera elsősorban gyógyhatásáról ismert, hiszen gyulladáscsökkentő, vérzéscsillapító és fertőtlenítő hatású, de szobanövényként is praktikus. Mivel a szárazabb környezetet kedveli, nem növeli a lakás páratartalmát, sőt stabil klímájú helyiségekben kifejezetten jól érzi magát. Ritka öntözést igényel, könnyen nevelhető, és felhasználható, gondozása nagyon egyszerű, így bárkinek ajánlott. Rendkívül jó légtisztító növény. 

Aloe vera
Az aloe verát egyesek a gyógyhatása a miatt tartják.
Fotó: 123RF

Nézd meg videón is ezeket a növényeket:

