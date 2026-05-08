Menekülni kényszerült a Viszkis: a Dunába vetette magát Ambrus Attila

Ambrus Attila, vagyis a Viszkis éveken át járta a bankokat, takarékszövetkezeteket, utazási irodákat, postahivatalokat. Egy rablás során, amikor úgy érezte, szorul a hurok, a Dunába vetette magát, így úszta meg a letartóztatást.

A Viszkis néven ismert, bankrablásairól elhíresült jégkorongozó 1993 és 1999 között, legtöbbször elmaszkírozott arccal és „álruhában” rabolt ki több mint 30 bankot. Rablásaiból közel 200 millió forintot zsákmányolt. Ambrus Attila most a Neshama Tv-n adott interjút, amelyben egyik legőrületesebb szökését hajtotta végre. Sokadjára rabolt ki egy soroksári bankot, ahol egy postás szúrta ki őt. A Viszkis ekkor fogta magát, és beleugrott a Dunába, hogy így meneküljön meg a rendőrök elől. A pénzzel teli zsák és ő is ép bőrrel megúszta a szökést.

„Ez Soroksáron volt, és az történt, hogy volt egy kedvenc bankom, amit háromszor látogattam meg. Ott a hölgyek már mondták a harmadik alkalomnál, hogy „Tudja, merre van a széf, minket hagyjon békén”, igazából már járatos voltam” – kezdte a történetet.

Amikor bementem, és az őrt megfektettem, akkor a másik oldalon ott volt egy motoros postás, és ő kiszúrt engem, majd várt a posta mellett. Ott állt és nem akart elmenni, én viszont nem tudtam így beülni a taxiba, mert már volt nála az a motorolás telefon, vagy mi a bánat. És akkor az lett a vége, hogy kétszer a feje fölé léptem, de egyszerűen nem tojt be, maradjunk annyiban. Nem tudtam mit csinálni, beleugrottam a Dunába, a Molnár-szigetre átúsztam és akkor áttoltam a Dunát.

Az igazi csavar azonban a történetben, hogy miközben Ambrus Attila szökésben volt, 400 rendőr kutatta át érte a földet és a vizet, így vált ez az eset a Viszkis rablásai közül a leghihetetlenebbé.

„Levitt a halálba, már nem is tudom, hogy hol kötöttem ki, de így tudtam a rendőröket lerázni. Úgy úsztam, hogy egyik kezemben egy zacskóban volt a pénz meg a fegyverem, a másikkal meg kapáltam. Kiderült, hogy ekkor 400 rendőr keresett, és ott is szerencsém volt.”