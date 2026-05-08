Ez lenne az új Waka Waka? Megszólalt Shakira a foci-vb új daláról - videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 15:30
Shakira 16 év után ismét elvállalta. A kolumbiai énekesnő elkészítette a 2026-os foci-vb hivatalos dalát, amely a „Dai Dai” címet kapta.
Már több mint 4,5 milliárd megtekintésnél jár a legnépszerűbb videómegosztón Shakira Waka Waka (This Time for Africa) című slágere, amelyet még a 2010-es dél-afrikai világbajnokságra készített. A kolumbiai énekesnőt 16 év után másodszor kérték fel arra, hogy énekelje el a foci-vb hivatalos dalát.

Shakira elkészítette a 2026-os foci-vb hivatalos dalát
Fotó: C Flanigan/imageSPACE /MediaPunch /  Northfoto

Shakira ezer szállal kötődik a labdarúgáshoz, ugyanis amellett, hogy a Waka Waka című dallal szurkolók millióinak szívébe lopta be magát, több mint tíz évig egy párt alkotott a Barcelona világ- és Európa-bajnok védőjével, Gerard Piquével. A sztárpárnak két fia is született – Milan és Sasha –, a kapcsolatnak viszont 2022-ben viharos vége lett.

Bár a 49 éves kolumbiai énekesnő karrierje azóta is töretlen, a fociszurkolók kevesebbet hallottak róla, egészen mostanáig: Shakira ugyanis megmutatta a 2026-os foci-vb hivatalos dalát, amit ezúttal a nigériai Burna Boy segítségével készített el, és a „Dai Dai” címet viseli – számolt be róla az Origo.

A Maracaná Stadionból, itt van a „Dai Dai“, a 2026-os világbajnok hivatalos dala

– fogalmazott a közösségi oldalán Shakira, aki egy kis ízelítőt is adott a zenéből. A teljes dal viszont majd csak május 14-én jelenik meg.

Shakira foci-vb-re készített hivatalos dala:

 

 

