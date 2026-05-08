Károly király felköszöntötte a 100 éves Sir David Attenborough-t

Károly király kedves üzenetet küldött Sir David Attenborough-nak a mai, 100. születésnapja alkalmából. A világhírű biológus és műsorvezető 1926-ban ezen a napon született.
„Nagyon boldog 100. születésnapot kívánok Sir David Attenborough-nak. Jó ünneplést kívánok ma estére!” - írta közösségi oldalán a brit uralkodó. A király ezután arra buzdította a követőit, hogy ma este nézzék meg a David Attenborough's 100 Years on Planet Earth című műsort a BBC1-en.
