Türkizkék tenger és olcsó árak: Kréta a magyar utazók új kedvence

Egy olcsó krétai nyaralás titka a tudatosságban rejlik, hiszen a sziget hatalmas kínálata és a szolgáltatók közötti verseny folyamatosan szinten tartja az árakat. Ha hajlandó vagy úgy élni, enni és közlekedni, mint a helyiek, a görög vendégszeretet és a világhírű konyha remekei anélkül is elérhetővé válnak, hogy egy vagyont költenél luxusrezortokra.

Egy olcsó krétai nyaralás egyik legizgalmasabb programja lehet egy andalgás a naplementében Haniá városában

Időzítés és helyszín: válaszd a júniust, vagy a szeptember-október közötti időszakot, és keress szállást a parttól távolabb eső falvakban a jelentős spóroláshoz.

Helyi ízek és piacok: kerüld a turistás éttermeket; a piacokon beszerzett alapanyagok és a mellékutcák szuvlakizói töredékáron kínálnak minőségi krétai ízeket.

Okos közlekedés: használd a jól kiépített buszhálózatot (800–6000 Ft), autót pedig csak akkor bérelj, ha több személlyel osztod meg a költségeket.

Olcsó krétai nyaralás, miért ne? De mikor és hová utazzunk?

Kréta Görögország olcsóbb szigetei közé tartozik. A legnagyobb megtakarítást az időzítéssel érheted el: kerüld a júliusi és augusztusi főszezont, helyette válaszd a júniust, vagy a szeptember és október közötti időszakot. Ilyenkor az időjárás tökéletes a strandoláshoz, a szállásárak viszont jelentősen visszaesnek, és a szolgáltatók is sokkal rugalmasabbak.

Ne a drága, partmenti éttermeket keresd, hanem a hangulatos, eldugott utcácskákban megbúvó tavernákat

A repülőjegyeknél érdemes Iráklio és Haniá repülőtereit is figyelni, hiszen bármelyikre érkezel, a sziget kiválóan bejárható. A szállásnál ne ragaszkodj a közvetlen tengerparthoz: ha mindössze 10 percet sétálsz a parttól beljebb eső utcákba, máris több ezer forintot spórolhatsz éjszakánként. Egy egyszerűbb, hangulatos hegyi vendégházban, például Spilij környékén már 20 000 Ft körül találsz kétágyas szobát, míg a kevésbé felkapott strandokon, mint Falasarna környéke, a szállásárak is alacsonyak.

Busz vagy bérautó: közlekedés okosan

A szigeten a KTEL buszhálózata a leggazdaságosabb választás, a jegyek ára a távolságtól függően 800 és 6000 Ft között mozog. A modern, légkondicionált járatok a legtöbb fontos várost és strandot összekötik, így a parkolási díjakkal sem kell bajlódnod. Autót csak akkor érdemes bérelni, ha eldugottabb hegyi falvakat vagy borvidékeket fedeznél fel, de ilyenkor is célszerű előre foglalni, vagy a szállásadónál érdeklődni helyi, családi autókölcsönzők után, ahol gyakran jobb alkut köthetsz. Ha többen utaztok, egy bérautó költsége elosztva még kedvezőbb is lehet, mintha fejenként fizetnétek ki a 4400 Ft-os retúr buszjegyet például Elafonisi híres strandjára.