Türkizkék tenger és olcsó árak: Kréta a magyar utazók új kedvence

Egy olcsó krétai nyaralás titka a tudatosságban rejlik, hiszen a sziget hatalmas kínálata és a szolgáltatók közötti verseny folyamatosan szinten tartja az árakat. Ha hajlandó vagy úgy élni, enni és közlekedni, mint a helyiek, a görög vendégszeretet és a világhírű konyha remekei anélkül is elérhetővé válnak, hogy egy vagyont költenél luxusrezortokra.
Kréta Görögország olcsóbb szigetei közé tartozik. A legnagyobb megtakarítást az időzítéssel érheted el: kerüld a júliusi és augusztusi főszezont, helyette válaszd a júniust, vagy a szeptember és október közötti időszakot. Ilyenkor az időjárás tökéletes a strandoláshoz, a szállásárak viszont jelentősen visszaesnek, és a szolgáltatók is sokkal rugalmasabbak.
A repülőjegyeknél érdemes Iráklio és Haniá repülőtereit is figyelni, hiszen bármelyikre érkezel, a sziget kiválóan bejárható. A szállásnál ne ragaszkodj a közvetlen tengerparthoz: ha mindössze 10 percet sétálsz a parttól beljebb eső utcákba, máris több ezer forintot spórolhatsz éjszakánként. Egy egyszerűbb, hangulatos hegyi vendégházban, például Spilij környékén már 20 000 Ft körül találsz kétágyas szobát, míg a kevésbé felkapott strandokon, mint Falasarna környéke, a szállásárak is alacsonyak.
A szigeten a KTEL buszhálózata a leggazdaságosabb választás, a jegyek ára a távolságtól függően 800 és 6000 Ft között mozog. A modern, légkondicionált járatok a legtöbb fontos várost és strandot összekötik, így a parkolási díjakkal sem kell bajlódnod. Autót csak akkor érdemes bérelni, ha eldugottabb hegyi falvakat vagy borvidékeket fedeznél fel, de ilyenkor is célszerű előre foglalni, vagy a szállásadónál érdeklődni helyi, családi autókölcsönzők után, ahol gyakran jobb alkut köthetsz. Ha többen utaztok, egy bérautó költsége elosztva még kedvezőbb is lehet, mintha fejenként fizetnétek ki a 4400 Ft-os retúr buszjegyet például Elafonisi híres strandjára.
Az étkezésnél felejtsd el a tengerparti sétányok éttermeit, és keresd a helyiek által kedvelt tavernák és pékségek illatát a mellékutcákban. Egy laktató souvlaki szendvics nagyjából 2400 Ft, egy krémes helyi sütemény, a bougatsa pedig 1200 Ft körül mozog. A legtöbb apartmanhoz tartozik konyha, így a helyi piacokon beszerzett friss alapanyagokból és az isteni olívaolajból fillérekért készíthetsz fejedelmi vacsorát vagy pikniket a strandra. A napágyak bérlése napi 4000 Ft körül van, de ha viszel saját törölközőt, a legtöbb strandon ingyen élvezheted a homokot és a kristálytiszta vizet.
A legjobb élményekért ráadásul gyakran fizetned sem kell: Haniá és Rethymno velencei stílusú óvárosaiban a barangolás ingyenes és felejthetetlen program. A természet kedvelőinek a sziget számtalan túraútvonalat és szurdokot kínál, ahol a panoráma garantáltan kárpótol a gyaloglásért. A legtöbb történelmi templom és kápolna szintén szabadon látogatható, így a kultúra és a természet szerelmesei számára Kréta valóban az egyik legjobb ár-érték arányú úti cél Európában.
Nézd meg a videót is Krétáról:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.