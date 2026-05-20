Kolonoszkópiára vársz? Ezt kell tudnod a vastagbéltükrözésről

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 10:25
A kolonoszkópia az egyik legtöbbet halogatott orvosi vizsgálat – sokan évekig tologatják, mert kényelmetlennek, fájdalmasnak vagy megalázónak képzelik. A kolonoszkópia valójában azonban egy rövid, jól tűrhető és életmentő vizsgálat, amely a vastagbélrák legmegbízhatóbb szűrési és megelőzési eszköze.
  • A kolonoszkópia a vastagbél és a végbél belső felszínének közvetlen megtekintésére szolgáló vizsgálat.
  • A vizsgálat alatt kiszűrt és eltávolított polipok megakadályozhatják a vastagbélrák kialakulását.
  • Altatásban vagy tudatos szedálásban végezhető, ezért a vizsgálat általában nem fájdalmas.
  • Az előkészítés – a bélre vonatkozó diéta és a hashajtó – a vizsgálat legkellemetlenebb része.
  • A vizsgálat maga általában 20-40 percig tart.
  • Ötvenéves kortól háromévente ingyenesen igénybe vehető Magyarországon.

A kolonoszkópiával kapcsolatos félelmek nagy részét a tájékozatlanság táplálja – valaki hallott valami kellemetlent, és az tovább terjedt. A valóság az, hogy a vizsgálat ma már jóval kényelmesebb, mint 10-20 évvel ezelőtt volt, és az előtte járó kellemetlen napnál sokkal fontosabb szempont, hogy a vastagbélrák korai felismerése életet ment.

A kolonoszkópia életmentő vizsgálat lehet, különösen 50 év felett.
Fotó: Halfpoint /   shutterstock

A kolonoszkópia valódi menete – mi történik valójában?

A kolonoszkópia előtt a belet alaposan meg kell tisztítani, hogy az orvos jól láthassa a nyálkahártya felszínét. Ehhez egy-két nappal a vizsgálat előtt salakszegény vagy folyékony étrendet kell tartani, és az előző este, illetve a vizsgálat reggelén hashajtó oldatot kell inni. Ez az előkészítési szakasz valóban kellemetlen – a hashajtó íze, az ismétlődő székletürítés és az éhezés megviseli a beteget –, de ez a vizsgálat legtöbbet emlegetett nehézsége.

Maga a vizsgálat rövid: általában 20-40 percig tart. Az érintett személy az oldalán fekve helyezkedik el, és az orvos egy rugalmas, vékony kamerát – a kolonoszkópot – vezet be a végbélen keresztül a vastagbélbe. Közben levegőt juttat a bélbe, hogy jobban látható legyen a belső felszín – ez puffadásszerű érzést okozhat, de fájdalmat általában nem. Ha polipot talál, azt azonnal el is távolíthatja, és szövettani vizsgálatra küldi.

A vizsgálatot altatásban vagy tudatos szedálásban végzik: az érintett személy vagy teljesen elalszik, vagy félálomban, ellazult állapotban van, és a vizsgálatból szinte semmit sem érzékel. Az altatás lejárta után néhány óra pihenés szükséges, majd hazamehet – de aznap nem vezethet autót. A legtöbb ember már másnap teljes értékűen dolgozik és él.

Miért olyan fontos a kolonoszkópia a vastagbélrák megelőzésében?

A vastagbélrák Magyarországon az egyik leggyakoribb és legtöbb halálos áldozatot követelő daganatos betegség – és egyben az egyik legjobban megelőzhető is. A rák kialakulása előtt évekkel, évtizedekkel jóindulatú polipok jelennek meg a vastagbél nyálkahártyáján, amelyek idővel rákossá válhatnak. A kolonoszkópia ezeket a polipokat nemcsak felismeri, hanem a vizsgálat alatt azonnal el is távolítja – így az esetleges rák még a kialakulása előtt megelőzhető.

Ez az, amit egyetlen más szűrési módszer sem tud nyújtani: a székletvizsgálat csak vért mutat ki, de polipot nem távolít el; a CT-kolonográfia nem végez beavatkozást. A kolonoszkópia az egyetlen vizsgálat, amely egyszerre szűr és kezel – a talált polip azonnal eltávolítható anélkül, hogy újabb beavatkozásra lenne szükség.

Ha a vizsgálat során nem találnak polipot vagy elváltozást, a következő vastagbéltükrözést általában 10 évvel később ajánlják – ez azt jelenti, hogy egyetlen kellemetlen napnál alig kellemetlenebb vizsgálattal egy évtizedes védelmet lehet szerezni. Ha polipot találnak és eltávolítják, a következő ellenőrzést 3-5 évvel később végzik.

Kinek ajánlott, és mikor kell hamarabb elvégeztetni?

Magyarországon 50-70 éves kor között háromévente ingyenesen igénybe vehető vastagbélrák-szűrés keretében a kolonoszkópia – bár a szűrés első lépése általában az otthon elvégezhető székletvizsgálat, és csak pozitív eredmény esetén következik a kolonoszkópia. Aki a szűrési meghívót megkapja, érdemes élni a lehetőséggel, és nem halogatni a vizsgálatot.

Egyes esetekben hamarabb, 45-50 éves kortól ajánlott a kolonoszkópia elvégzése: ha az érintett elsőfokú rokonánál 60 éves kor előtt diagnosztizáltak vastagbélrákot, ha polipot távolítottak el korábban, vagy ha krónikus gyulladásos bélbetegsége van – például Crohn-betegség vagy colitis ulcerosa. Ezekben az esetekben a kockázat magasabb, ezért korábbi és sűrűbb szűrés indokolt.

A vizsgálat elvégzése előtt a kezelőorvos tájékoztatja a beteget az előkészítés menetéről, a vizsgálat lépéseiről és a lehetséges szövődményekről. A komoly szövődmény – például bélperforáció – rendkívül ritka, körülbelül 1:1000 arányban fordul elő, és általában azonnal kezelhető. Ez az arány messze alacsonyabb, mint annak a kockázata, hogy egy fel nem ismert vastagbélrák előrehalad.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
