Kolonoszkópiára vársz? Ezt kell tudnod a vastagbéltükrözésről

A kolonoszkópiával kapcsolatos félelmek nagy részét a tájékozatlanság táplálja – valaki hallott valami kellemetlent, és az tovább terjedt. A valóság az, hogy a vizsgálat ma már jóval kényelmesebb, mint 10-20 évvel ezelőtt volt, és az előtte járó kellemetlen napnál sokkal fontosabb szempont, hogy a vastagbélrák korai felismerése életet ment.
A kolonoszkópia előtt a belet alaposan meg kell tisztítani, hogy az orvos jól láthassa a nyálkahártya felszínét. Ehhez egy-két nappal a vizsgálat előtt salakszegény vagy folyékony étrendet kell tartani, és az előző este, illetve a vizsgálat reggelén hashajtó oldatot kell inni. Ez az előkészítési szakasz valóban kellemetlen – a hashajtó íze, az ismétlődő székletürítés és az éhezés megviseli a beteget –, de ez a vizsgálat legtöbbet emlegetett nehézsége.
Maga a vizsgálat rövid: általában 20-40 percig tart. Az érintett személy az oldalán fekve helyezkedik el, és az orvos egy rugalmas, vékony kamerát – a kolonoszkópot – vezet be a végbélen keresztül a vastagbélbe. Közben levegőt juttat a bélbe, hogy jobban látható legyen a belső felszín – ez puffadásszerű érzést okozhat, de fájdalmat általában nem. Ha polipot talál, azt azonnal el is távolíthatja, és szövettani vizsgálatra küldi.
A vizsgálatot altatásban vagy tudatos szedálásban végzik: az érintett személy vagy teljesen elalszik, vagy félálomban, ellazult állapotban van, és a vizsgálatból szinte semmit sem érzékel. Az altatás lejárta után néhány óra pihenés szükséges, majd hazamehet – de aznap nem vezethet autót. A legtöbb ember már másnap teljes értékűen dolgozik és él.
A vastagbélrák Magyarországon az egyik leggyakoribb és legtöbb halálos áldozatot követelő daganatos betegség – és egyben az egyik legjobban megelőzhető is. A rák kialakulása előtt évekkel, évtizedekkel jóindulatú polipok jelennek meg a vastagbél nyálkahártyáján, amelyek idővel rákossá válhatnak. A kolonoszkópia ezeket a polipokat nemcsak felismeri, hanem a vizsgálat alatt azonnal el is távolítja – így az esetleges rák még a kialakulása előtt megelőzhető.
Ez az, amit egyetlen más szűrési módszer sem tud nyújtani: a székletvizsgálat csak vért mutat ki, de polipot nem távolít el; a CT-kolonográfia nem végez beavatkozást. A kolonoszkópia az egyetlen vizsgálat, amely egyszerre szűr és kezel – a talált polip azonnal eltávolítható anélkül, hogy újabb beavatkozásra lenne szükség.
Ha a vizsgálat során nem találnak polipot vagy elváltozást, a következő vastagbéltükrözést általában 10 évvel később ajánlják – ez azt jelenti, hogy egyetlen kellemetlen napnál alig kellemetlenebb vizsgálattal egy évtizedes védelmet lehet szerezni. Ha polipot találnak és eltávolítják, a következő ellenőrzést 3-5 évvel később végzik.
Magyarországon 50-70 éves kor között háromévente ingyenesen igénybe vehető vastagbélrák-szűrés keretében a kolonoszkópia – bár a szűrés első lépése általában az otthon elvégezhető székletvizsgálat, és csak pozitív eredmény esetén következik a kolonoszkópia. Aki a szűrési meghívót megkapja, érdemes élni a lehetőséggel, és nem halogatni a vizsgálatot.
Egyes esetekben hamarabb, 45-50 éves kortól ajánlott a kolonoszkópia elvégzése: ha az érintett elsőfokú rokonánál 60 éves kor előtt diagnosztizáltak vastagbélrákot, ha polipot távolítottak el korábban, vagy ha krónikus gyulladásos bélbetegsége van – például Crohn-betegség vagy colitis ulcerosa. Ezekben az esetekben a kockázat magasabb, ezért korábbi és sűrűbb szűrés indokolt.
A vizsgálat elvégzése előtt a kezelőorvos tájékoztatja a beteget az előkészítés menetéről, a vizsgálat lépéseiről és a lehetséges szövődményekről. A komoly szövődmény – például bélperforáció – rendkívül ritka, körülbelül 1:1000 arányban fordul elő, és általában azonnal kezelhető. Ez az arány messze alacsonyabb, mint annak a kockázata, hogy egy fel nem ismert vastagbélrák előrehalad.
