Kolonoszkópiára vársz? Ezt kell tudnod a vastagbéltükrözésről

A kolonoszkópia a vastagbél és a végbél belső felszínének közvetlen megtekintésére szolgáló vizsgálat.

A vizsgálat alatt kiszűrt és eltávolított polipok megakadályozhatják a vastagbélrák kialakulását.

Altatásban vagy tudatos szedálásban végezhető, ezért a vizsgálat általában nem fájdalmas.

Az előkészítés – a bélre vonatkozó diéta és a hashajtó – a vizsgálat legkellemetlenebb része.

A vizsgálat maga általában 20-40 percig tart.

Ötvenéves kortól háromévente ingyenesen igénybe vehető Magyarországon.

A kolonoszkópiával kapcsolatos félelmek nagy részét a tájékozatlanság táplálja – valaki hallott valami kellemetlent, és az tovább terjedt. A valóság az, hogy a vizsgálat ma már jóval kényelmesebb, mint 10-20 évvel ezelőtt volt, és az előtte járó kellemetlen napnál sokkal fontosabb szempont, hogy a vastagbélrák korai felismerése életet ment.

A kolonoszkópia életmentő vizsgálat lehet, különösen 50 év felett.

A kolonoszkópia valódi menete – mi történik valójában?

A kolonoszkópia előtt a belet alaposan meg kell tisztítani, hogy az orvos jól láthassa a nyálkahártya felszínét. Ehhez egy-két nappal a vizsgálat előtt salakszegény vagy folyékony étrendet kell tartani, és az előző este, illetve a vizsgálat reggelén hashajtó oldatot kell inni. Ez az előkészítési szakasz valóban kellemetlen – a hashajtó íze, az ismétlődő székletürítés és az éhezés megviseli a beteget –, de ez a vizsgálat legtöbbet emlegetett nehézsége.

Maga a vizsgálat rövid: általában 20-40 percig tart. Az érintett személy az oldalán fekve helyezkedik el, és az orvos egy rugalmas, vékony kamerát – a kolonoszkópot – vezet be a végbélen keresztül a vastagbélbe. Közben levegőt juttat a bélbe, hogy jobban látható legyen a belső felszín – ez puffadásszerű érzést okozhat, de fájdalmat általában nem. Ha polipot talál, azt azonnal el is távolíthatja, és szövettani vizsgálatra küldi.

A vizsgálatot altatásban vagy tudatos szedálásban végzik: az érintett személy vagy teljesen elalszik, vagy félálomban, ellazult állapotban van, és a vizsgálatból szinte semmit sem érzékel. Az altatás lejárta után néhány óra pihenés szükséges, majd hazamehet – de aznap nem vezethet autót. A legtöbb ember már másnap teljes értékűen dolgozik és él.